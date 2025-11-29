MindsEye : l'ultime chance de sauver le projet

est un sérieux échec mais l'équipe ne compte pas encore jeter l'éponge, laissant une chance aux intéressés de découvrir le concept avec la mise en ligne ce matin même d'une version « gratuite » sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.On parle donc d'une sorte de grosse démo vous donnant accès à une seule mission de la campagne, mais surtout le mode « Arcadia » censé être sur le long terme l'intérêt principal du « jeu », en gros l'équivalent du mode Créatif deavec divers missions et défis créés par la communauté.Autant dire qu'on sent doucement arriver une lente transition de secours vers du créatif F2P avec micro-transactions sur le long terme, tout en laissant mourir l'expérience de base. Ne soyons pas choqués :a justement fait de même (qui se souvient encore du mode Sauver le Monde ?).