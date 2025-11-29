MindsEye : l'ultime chance de sauver le projet

MindsEye est un sérieux échec mais l'équipe ne compte pas encore jeter l'éponge, laissant une chance aux intéressés de découvrir le concept avec la mise en ligne ce matin même d'une version « gratuite » sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
On parle donc d'une sorte de grosse démo vous donnant accès à une seule mission de la campagne, mais surtout le mode « Arcadia » censé être sur le long terme l'intérêt principal du « jeu », en gros l'équivalent du mode Créatif de Fortnite avec divers missions et défis créés par la communauté.
Autant dire qu'on sent doucement arriver une lente transition de secours vers du créatif F2P avec micro-transactions sur le long terme, tout en laissant mourir l'expérience de base. Ne soyons pas choqués : Fortnite a justement fait de même (qui se souvient encore du mode Sauver le Monde ?).
Cyberpunk est le parfait exemple, et encore maintenant tout n'est pas au point, c'est jouable, mais le core du jeu reste cassé, et les patchs ont surtout servi à pouvoir parcourir les missions sans trop d'encombre voire aucune.
A part un souci rencontré pour déclencher la dernière quête de River, je n'ai rien noté de "cassé".
Jamais entendu parler de MindsEye, la bande-annonce est sympa, ça me rappelle assez Cyberpunk effectivement.