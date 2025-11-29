recherche
MindsEye : l'ultime chance de sauver le projet
MindsEye est un sérieux échec mais l'équipe ne compte pas encore jeter l'éponge, laissant une chance aux intéressés de découvrir le concept avec la mise en ligne ce matin même d'une version « gratuite » sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

On parle donc d'une sorte de grosse démo vous donnant accès à une seule mission de la campagne, mais surtout le mode « Arcadia » censé être sur le long terme l'intérêt principal du « jeu », en gros l'équivalent du mode Créatif de Fortnite avec divers missions et défis créés par la communauté.

Autant dire qu'on sent doucement arriver une lente transition de secours vers du créatif F2P avec micro-transactions sur le long terme, tout en laissant mourir l'expérience de base. Ne soyons pas choqués : Fortnite a justement fait de même (qui se souvient encore du mode Sauver le Monde ?).

publié le 29/11/2025 à 12:23 par Gamekyo
commentaires (8)
beyondgood074 publié le 29/11/2025 à 12:27
Funfact, il y a mon nom dans le générique du jeu
Second funfact, étant resté 3 semaines dans la boite, j'ai rien délivré dessus
altendorf publié le 29/11/2025 à 12:30
beyondgood074 Dans un cas comme celui-ci tu le mets quand même dans ton CV ou tu évites d’en parler ?
beyondgood074 publié le 29/11/2025 à 12:39
Non je le met pas sur mon CV, je pensais même pas qu'ils mettraient mon nom au générique pour être honnête, je suis parti avant la fin de ma période d'essai !
shanks publié le 29/11/2025 à 12:41
beyondgood074
c'est donc à cause de toi ce résultat
ravyxxs publié le 29/11/2025 à 12:44
Ils peuvent pas revenir et corriger le tout, c'est pourri jusqu'à la moelle, c'est dans le CORE du jeu que tout est cassé, tu reviens pas de ça,c'est très technique et demande des années ! Autant passer à autre chose.

Cyberpunk est le parfait exemple, et encore maintenant tout n'est pas au point, c'est jouable, mais le core du jeu reste cassé, et les patchs ont surtout servi à pouvoir parcourir les missions sans trop d'encombre voire aucune.
rendan publié le 29/11/2025 à 12:49
Beyondgood074 On te remercie pas pour le résultat
bladagun publié le 29/11/2025 à 12:53
beyondgood074 tu devais y faire quoi ?
magneto860 publié le 29/11/2025 à 13:09
ravyxxs Qu'est-ce qui est cassé dans Cyberpunk ? Par curiosité, vu que je termine son platine ce week-end et que je n'ai connu que la version PS5.
A part un souci rencontré pour déclencher la dernière quête de River, je n'ai rien noté de "cassé".

Jamais entendu parler de MindsEye, la bande-annonce est sympa, ça me rappelle assez Cyberpunk effectivement.
