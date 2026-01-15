recherche
Yakuza Kiwami 3 : le plein d'activités annexes dont plusieurs jeux GameGear
Comme pour chaque épisode, remake ou pas, l'heure est venue pour Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties d'aborder le cas des activités annexes, et entre deux missions secondaires dont de la poursuite de clébard pour récupérer des magazines cochons, nous aurons bien évidemment les indispensables karaoké/bowling/fléchettes, des mecs de plus en plus fort à aller défoncer, une application sociale pour sympathiser avec ceux qu'on n'a pas allongé, mais aussi, grande coutume de la saga, des jeux oldies complets.

Pour ce remake du troisième épisode (et son extension stand-alone inédite), RGG Studios a mis à jour ses émulateurs pour nous fournir trois jeux NAOMI dont Slashout ! ainsi qu'une gamme de titres GameGear dont quelques représentants de Bandai Namco.

Sortie prévue le 12 février sur PC/PS5/PS4/XBS et Switch 2.

7
Qui a aimé ?
angelsduck, adamjensen, icebergbrulant, burningcrimson, link49, spartan1985, dooku
publié le 15/01/2026 à 10:09 par Gamekyo
commentaires (15)
kujotaro publié le 15/01/2026 à 10:33
C'est vraiment les rois du contenu annexe c'est abusé.

Tellement généreux à chaque fois.
shanks publié le 15/01/2026 à 10:59
kujotaro
Pendant ce temps, Nintendo qui se contente de pauvres démos de jeux NES dans un Animal Crossing vendu à bientôt 50 millions d'unités.
aggrekuma publié le 15/01/2026 à 11:39
J’espère une confirmation pour Yakuza Kiwami 4 et 5 !
battossai publié le 15/01/2026 à 12:42
shanks Le prix de la ROM est cher de nos jours mon bon Monsieur.
shanks publié le 15/01/2026 à 12:51
battossai
Je valide le jeu de mots
olex publié le 15/01/2026 à 13:16
aggrekuma Ils n'ont pas remaké le 0, donc pour moi je pense qu'ils n'iront pas plus loin que ce 3e épisode, qui avait vraiment besoin d'être revu en profondeur compte tenu qu'il avait été méga-tronqué et censuré à l'époque (même la monture de 2019 ne lui rendait pas honneur et comportait quelques différences avec la version japonaise). Par contre, je pense qu'on aura un nouveau remaster du 4 et du 5 en mode Director's Cut. J'aimerais aussi qu'on nous ressorte une révision de Dead Souls, le seul Yakuza paru chez nous encore exclusif à la PS3.
shirou publié le 15/01/2026 à 13:30
Olex De même, vu que je l'ai jamais fait et que j'ai pas de PS3 j'attend avec impatience un remake de Dead Souls.
On a eu le droit a Ishin en 2023, donc j'ai espoir que ça finisse par arriver.
lafibre publié le 15/01/2026 à 14:22
shanks C'est vrai qu'Animal Crossing manque de contenu.

Jeu qui a par ailleurs bénéficié d'un paquet de mises à jour gratuites depuis sa sortie.
aggrekuma publié le 15/01/2026 à 14:32
olex Du moment qu'on a avec la trad VF, ca me va
guiguif publié le 15/01/2026 à 14:57
Au lieu de foutre leurs jeux jeux arcades dans Yakuza, ils devraient sortir une compile
shadix publié le 15/01/2026 à 14:59
C'est génial à chaque épisode tous ces contenus annexes, mais quand tu fais tous les jeux, tu souffles du recyclage en vrai. Et c'est dommage tant la série est qualitative niveau écriture !
dooku publié le 15/01/2026 à 15:19
Les jeux Saturn surtout !
sdkios publié le 15/01/2026 à 20:53
shadix ah moi je trouve ca bien justement, car a chaque nouvel episode ils ajoutent toujours des trucs et en remixent d'autres (le batting cage par exemple qui a des gameplay differents selon les episodes). On a aussi des gros minijeux exclus a chaque episode, qui mine de rien prennent beaucoup de temps et sont limite plus complets que certains vrais jeux (genre l'ile dans le 8 la, y a moyen d'y passer des heures XD)
Je trouves aussi cool de revenir sans cesse dans les meme quartier et voir leur evolution au fil du temps. Le plaisir de revoir une boutique ou un perso connu, ou la tristesse de te rendre a un endroit et de voir que y a plus certains shops. Pour moi ils peuvent continuer a recycler leur base pendant encore longtemps, tant qu'ils arrivent a ajouter suffisement de neuf. C'est ce qui se rapproche le plus d'un jeu video parfait pour moi car ils sont vraiment complets, et y en a pour tous les gouts.
kujotaro publié le 15/01/2026 à 21:43
shanks

Nintendo niveau rapia c'est quelque chose.
kujotaro publié le 15/01/2026 à 21:45
sdkios C'est clair, ils nous gâtent.
Fiche descriptif
Yakuza Kiwami 3
0
Ils aiment
Nom : Yakuza Kiwami 3
Support : PC
Editeur : Sega
Développeur : Sega
Genre : action-aventure
Autres versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
