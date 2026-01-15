Yakuza Kiwami 3 : le plein d'activités annexes dont plusieurs jeux GameGear
Comme pour chaque épisode, remake ou pas, l'heure est venue pour Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties d'aborder le cas des activités annexes, et entre deux missions secondaires dont de la poursuite de clébard pour récupérer des magazines cochons, nous aurons bien évidemment les indispensables karaoké/bowling/fléchettes, des mecs de plus en plus fort à aller défoncer, une application sociale pour sympathiser avec ceux qu'on n'a pas allongé, mais aussi, grande coutume de la saga, des jeux oldies complets.
Pour ce remake du troisième épisode (et son extension stand-alone inédite), RGG Studios a mis à jour ses émulateurs pour nous fournir trois jeux NAOMI dont Slashout ! ainsi qu'une gamme de titres GameGear dont quelques représentants de Bandai Namco.
Sortie prévue le 12 février sur PC/PS5/PS4/XBS et Switch 2.
Tellement généreux à chaque fois.
Pendant ce temps, Nintendo qui se contente de pauvres démos de jeux NES dans un Animal Crossing vendu à bientôt 50 millions d'unités.
Je valide le jeu de mots
On a eu le droit a Ishin en 2023, donc j'ai espoir que ça finisse par arriver.
Jeu qui a par ailleurs bénéficié d'un paquet de mises à jour gratuites depuis sa sortie.
Je trouves aussi cool de revenir sans cesse dans les meme quartier et voir leur evolution au fil du temps. Le plaisir de revoir une boutique ou un perso connu, ou la tristesse de te rendre a un endroit et de voir que y a plus certains shops. Pour moi ils peuvent continuer a recycler leur base pendant encore longtemps, tant qu'ils arrivent a ajouter suffisement de neuf. C'est ce qui se rapproche le plus d'un jeu video parfait pour moi car ils sont vraiment complets, et y en a pour tous les gouts.
Nintendo niveau rapia c'est quelque chose.