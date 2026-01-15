Yakuza Kiwami 3 : le plein d'activités annexes dont plusieurs jeux GameGear

Comme pour chaque épisode, remake ou pas, l'heure est venue pourd'aborder le cas des activités annexes, et entre deux missions secondaires dont de la poursuite de clébard pour récupérer des magazines cochons, nous aurons bien évidemment les indispensables karaoké/bowling/fléchettes, des mecs de plus en plus fort à aller défoncer, une application sociale pour sympathiser avec ceux qu'on n'a pas allongé, mais aussi, grande coutume de la saga, des jeux oldies complets.Pour ce remake du troisième épisode (et son extension stand-alone inédite), RGG Studios a mis à jour ses émulateurs pour nous fournir trois jeux NAOMI dontainsi qu'une gamme de titres GameGear dont quelques représentants de Bandai Namco.Sortie prévue le 12 février sur PC/PS5/PS4/XBS et Switch 2.