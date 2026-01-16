Resident Evil Requiem : la nouvelle présentation

Il était temps pour Capcom de fournir une présentation un peu plus détaillée sur le reste pouravec déjà le fait que la campagne divisera à parts plus ou moins égales le temps de jeu entre Leon et Grace afin de varier les approches, davantage action sauce RE4 pour l'ex flic de Raccoon City, et plus posé/survie à l'ancienne pour la demoiselle. Pas de choix à faire donc, si ce n'est celui de la vue à la première ou troisième personne.Parmi les nouveautés annoncées, nous aurons notamment la possibilité d'utiliser le sang des infectés pour faire un peu de crafting de balles, ou encore une sorte de tomhawk pour Leon afin de contrer les attaques ennemis, réclamant néanmoins de l'entretien pour ne pas tomber dans les abus. Il pourra toujours utiliser quelques armes du décors pour économiser.Enfin, outre la présence de multiples modes de difficulté dont un qui réclamera de nouveau des rubans encreurs (pour les phases avec Grace), la petite surprise, c'est le fait de voir des zombies un peu plus évolués que la norme, gardant des traces de leur existence d'avant, comme la femme de ménage qui continuera de « frotter » inconsciemment les miroirs.Sortie prévue le 27 février sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.Note : la version FR (verrouillée en partage) est disponible