Resident Evil Requiem : la nouvelle présentation
Il était temps pour Capcom de fournir une présentation un peu plus détaillée sur le reste pour Resident Evil Requiem avec déjà le fait que la campagne divisera à parts plus ou moins égales le temps de jeu entre Leon et Grace afin de varier les approches, davantage action sauce RE4 pour l'ex flic de Raccoon City, et plus posé/survie à l'ancienne pour la demoiselle. Pas de choix à faire donc, si ce n'est celui de la vue à la première ou troisième personne.

Parmi les nouveautés annoncées, nous aurons notamment la possibilité d'utiliser le sang des infectés pour faire un peu de crafting de balles, ou encore une sorte de tomhawk pour Leon afin de contrer les attaques ennemis, réclamant néanmoins de l'entretien pour ne pas tomber dans les abus. Il pourra toujours utiliser quelques armes du décors pour économiser.

Enfin, outre la présence de multiples modes de difficulté dont un qui réclamera de nouveau des rubans encreurs (pour les phases avec Grace), la petite surprise, c'est le fait de voir des zombies un peu plus évolués que la norme, gardant des traces de leur existence d'avant, comme la femme de ménage qui continuera de « frotter » inconsciemment les miroirs.

Sortie prévue le 27 février sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Note : la version FR (verrouillée en partage) est disponible à cette adresse.

publié le 16/01/2026 à 07:41
commentaires (15)
vyse publié le 16/01/2026 à 07:50
Je regarde pu rien ! L'arrivée des rubans encreurs pour la partie survival est tellement géniale on va retrouver le feeling des anciens Re
walterwhite publié le 16/01/2026 à 08:08
Je regarde plus rien non plus, l’impression qu’ils vont montrer tout le jeu.
akinen publié le 16/01/2026 à 08:34
J'ai rien regardé non plus. La qualité CAPCOM n'est plus à prouver. Day One comme d'hab
jenicris publié le 16/01/2026 à 08:50
On voit pas des masses de gameplay mais j'adore
sasquatsch publié le 16/01/2026 à 09:04
Dur dur de résister...je crois que je vais craquer...
patrickleclairvoyant publié le 16/01/2026 à 09:10
J’ai toujours adoré l’action façon Capcom. Je préfère ça que de jour à cache cache avec la nana
rogeraf publié le 16/01/2026 à 09:19
Ca va etre fou mais je vais deja faire les précédents. J'envisage l'achat a 15 euros dans 3 ans
hatefield publié le 16/01/2026 à 09:35
Ah ouais, j'étais pas prêt pour Leon qui met des kick partout, zero horreur que du full action. Je fais l'impasse.
zadig57 publié le 16/01/2026 à 09:51
La violence est limite exagérée je trouve.
drybowser publié le 16/01/2026 à 09:53
Je trouve excellent l'idée des zombies qui gardent des traces de leur vie d avant
tyler33 publié le 16/01/2026 à 10:48
patrickleclairvoyant
forte publié le 16/01/2026 à 17:25
Tellement chaud, vivement le 27 !
sandman publié le 16/01/2026 à 20:02
ahah personne ne parle du partenariat avec porsche pour la voiture de léon et des montres hamilton pour léon et grace...

Je me souviens encore de la haine sur chaque article parce qu'il y avait des canettes monster dans death stranding, mais faire du placement de produit sur resident evil, on ferme bien les yeux.
akiru publié le 16/01/2026 à 21:07
sandman parce que c'est beaucoup plus classe et mieux placé que Monster je pense. T'avais un partenariat pour une montre aussi dans DS2 et personne a gueulé parce que c'était stylé
sandman publié le 16/01/2026 à 21:20
akiru la montre de DS2 n'est pas dans le jeu je crois, c'est une vraie montre à acheter... Là c'est du sponsoring ingame totalement sans intérêt, au moins monster dans DS1 ca avait un intérêt de gameplay... pour certains jeux c'est accepté, pour d'autres c'est une honte... Après, toute notre société fait du 2 poids 2 mesures selon son intérêt... Je ne fais que relever que certains trouvent la moindre polémique pour descendre un jeu, mais quand dans la vidéo de présentation du jeu, ca prend 3 minutes pour parler d'un truc inutile, là tout va bien...
Fiche descriptif
Resident Evil Requiem
3
Ils aiment
Nom : Resident Evil Requiem
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
