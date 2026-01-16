No Rest for the Wicked : l'Early Access dépasse le million de ventes, juste avant le mode coop

Moon Studios s'en sort bien avec son Early Access deen annonçant qu'un million d'unités ont été écoulées durant cette phase de mise en forme qui perdure depuis tout de même presque 2 ans (avril 2024). Le titre prendra d'ailleurs une nouvelle ampleur le 22 janvier par l'arrivée de la nouvelle MAJ majeure apportant (enfin) le mode coopération en plus d'autres améliorations comme l'upgrade des armes et les fermes à matériaux.Quant à la 1.0, patience, tout comme les versions consoles sachant que rien n'est encore pleinement confirmé sur les élues concernées (mais chacune, dont la Switch 2, a été évoquée).