No Rest for the Wicked : l'Early Access dépasse le million de ventes, juste avant le mode coop
Moon Studios s'en sort bien avec son Early Access de No Rest for the Wicked en annonçant qu'un million d'unités ont été écoulées durant cette phase de mise en forme qui perdure depuis tout de même presque 2 ans (avril 2024). Le titre prendra d'ailleurs une nouvelle ampleur le 22 janvier par l'arrivée de la nouvelle MAJ majeure apportant (enfin) le mode coopération en plus d'autres améliorations comme l'upgrade des armes et les fermes à matériaux.

Quant à la 1.0, patience, tout comme les versions consoles sachant que rien n'est encore pleinement confirmé sur les élues concernées (mais chacune, dont la Switch 2, a été évoquée).

publié le 16/01/2026 à 10:18 par Gamekyo
commentaires (9)
mrvince publié le 16/01/2026 à 10:46
Beaucoup trop long cet early access... le jeu est prometteur mais faut sortir la 1.0 la.
malroth publié le 16/01/2026 à 10:54
J'ai acheté le jeu day one, j'avais joué 80h le premier ois puis je l'ai laissé de coté car j'attends la 1.0

J'espere vraiment qu'ils ne vont pas tarder à la sortir cette 1.0

Le jeu est excellent
hibito publié le 16/01/2026 à 11:14
Le jeu m'intéresse à la folie, mais j'attends également la release définitive. J'achète rien en early access, mais ce mode coop est une excellente nouvelle !
kirk publié le 16/01/2026 à 11:18
J'ai hâte de me lancer mais la 1.0 met vraiment 3 plombes à sortir, c'est saoulant.
pcverso publié le 16/01/2026 à 11:36
Pzreil jattend la 1.0 mais du peux que jen ai fait ca s'annonce excelent .
shambala93 publié le 16/01/2026 à 11:36
Il est tellement bon, et les maj sont vraiment cool.
vyse publié le 16/01/2026 à 11:56
Le jeu était vraiment mauvais d'où ce temps long ! J'attends également
sasquatsch publié le 16/01/2026 à 14:35
Idem j'attends la version boite
sickjackz publié le 16/01/2026 à 17:24
Pareil je l'attends beaucoup... Mais oui la ca commence a faire long.
