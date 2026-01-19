Zenimax/Xbox : un aperçu vidéo de ce qu'aurait donné l'ambiance du Project Blackbird (annulé)
Pour la simple curiosité, une vidéo vient de leaker pour montrer à quoi aurait ressemblait le Project Blackbird de Zenimax Online, un projet d'action online (coop 4 à 6) en développement depuis 7 ans avant une annulation brutale l'année dernière alors que plusieurs ont remonté d'excellentes impressions, que ce soit au sein de Microsoft (Phil Spencer) que de la presse (Jason Schreier). Plus d'infos sur l'univers à cette adresse.
D'autant plus regrettable que le projet arrivait dans le dernier tiers de son chantier avec l'objectif d'une sortie courant 2028, et que cette mise à la corbeille aura conduit au licenciement de 300 employés, et le départ du PDG Matt Firor, dégoûté d'avoir bossé pour rien sur ce qui était « le jeu que j'ai toujours voulu créer ».
(La vidéo est uniquement là pour illustrer l'ambiance vu l'absence de scripts et l'âge du build, tiré d'une version encore sous Unreal Engine 4)
Et tout ça pour constater que les investisseurs n'ont pas confiance en la stratégie IA de MS ou encore que l'un des leaders du marché n'arrive pas à créer un modèle économique rentable avec cette technologie qui ne répond pas à toutes les promesses faites par les big tech.
l'ordre cosmique veut que si spencer dit que c'est super et que ça avance bien, alors c'est normal que le jeu soit annulé juste après
chaque parole de spencer doit forcément se révéler être un bobard au bout du compte
Qui veut passer du temps sur du coop?
Des fous ! Jetez Spencer à l'asile ou je sais pas ou mais au moins en dehors de Microsoft, ainsi que son PDG principal responsable.
(continez comme ça Microsoft, vous n'allez plus bcp voir mon argent)