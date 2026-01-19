recherche
Zenimax/Xbox : un aperçu vidéo de ce qu'aurait donné l'ambiance du Project Blackbird (annulé)
Pour la simple curiosité, une vidéo vient de leaker pour montrer à quoi aurait ressemblait le Project Blackbird de Zenimax Online, un projet d'action online (coop 4 à 6) en développement depuis 7 ans avant une annulation brutale l'année dernière alors que plusieurs ont remonté d'excellentes impressions, que ce soit au sein de Microsoft (Phil Spencer) que de la presse (Jason Schreier). Plus d'infos sur l'univers à cette adresse.

D'autant plus regrettable que le projet arrivait dans le dernier tiers de son chantier avec l'objectif d'une sortie courant 2028, et que cette mise à la corbeille aura conduit au licenciement de 300 employés, et le départ du PDG Matt Firor, dégoûté d'avoir bossé pour rien sur ce qui était « le jeu que j'ai toujours voulu créer ».

(La vidéo est uniquement là pour illustrer l'ambiance vu l'absence de scripts et l'âge du build, tiré d'une version encore sous Unreal Engine 4)

publié le 19/01/2026 à 12:48 par Gamekyo
tripy73 publié le 19/01/2026 à 13:19
Mettre fin à ce genre de projet réalisé avec passion après 7 ans de financement tout ça pour réorienter la thune vers leur IA Slop, merci Microslop...

Et tout ça pour constater que les investisseurs n'ont pas confiance en la stratégie IA de MS ou encore que l'un des leaders du marché n'arrive pas à créer un modèle économique rentable avec cette technologie qui ne répond pas à toutes les promesses faites par les big tech.
stardustx publié le 19/01/2026 à 13:26
au sein de Microsoft (Phil Spencer)

l'ordre cosmique veut que si spencer dit que c'est super et que ça avance bien, alors c'est normal que le jeu soit annulé juste après

chaque parole de spencer doit forcément se révéler être un bobard au bout du compte
grizzzlee publié le 19/01/2026 à 13:42
Vu Redfall je comprends l'annulation.

Qui veut passer du temps sur du coop?
rogeraf publié le 19/01/2026 à 14:45
Y a que Microsoft pour annuler un jeu qui est dev depuis 7 ans et qui a engloutit plus de 100/200 millions, pour aller normallement au bout ...
Des fous ! Jetez Spencer à l'asile ou je sais pas ou mais au moins en dehors de Microsoft, ainsi que son PDG principal responsable.

(continez comme ça Microsoft, vous n'allez plus bcp voir mon argent)
Fiche descriptif
The Elder Scrolls Online
Nom : The Elder Scrolls Online
Support : PC
Editeur : Zenimax Media Inc.
Développeur : Zenimax Online Studios
Genre : MMORPG
Sortie européenne : 04/04/2014
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
