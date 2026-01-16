recherche
Sonic : un trailer pour débuter les 35 ans
Nombreux sont les anniversaires d'importance cette année et dans le lot, il y a celui du hérisson bleu et en attendant quelque chose à grignoter sauvagement, SEGA nous livre pour le simple plaisir un trailer pour fêter les 35 ans de Sonic the Hedgehog dont le premier épisode paru sur Mega Drive le 21 juin 1991.

L'éditeur promet tout un tas d'events pour l'occasion, ainsi qu'une masse de goodies pour se faire un billet, mais c'est surtout des annonces softwares que l'on attend, particulièrement le prochain épisode 3D qui pourrait potentiellement être Sonic Frontiers 2 surtout après le succès du premier. On notera également que par un bon timing, la communication autour du film Sonic 4 devrait débuter d'ici cet été, la sortie étant prévue en mars 2027.

publié le 16/01/2026 à 10:08
commentaires (12)
senseisama publié le 16/01/2026 à 10:28
Sonic frontiers... le plus mauvais sonic
marchand2sable publié le 16/01/2026 à 10:31
La découverte de Green Hill et gameplay a l'époque c'était juste magique, un truc qu'on fait plus aujourd'hui et cette musique.

senseisama

J'ai adoré perso, vivement le 2 même.
gasmok2 publié le 16/01/2026 à 11:21
senseisama
Le plus mauvais, t'es sûr de toi là?

Sonic 2006 sur PS360
Sonic Labyrinth sur GG
Sonic R sur Saturn (que j'aime bien pourtant)....


Sans compter tous les Sonic insignifiants sortis sur Wii..

Il y en a eu tellement
shambala93 publié le 16/01/2026 à 11:37
senseisama
Tellement pas et tu le sais.
rbz publié le 16/01/2026 à 12:24
senseisama l'un des meilleurs sonic 3d depuis adventure 1
ouken publié le 16/01/2026 à 13:36
rbz
e3ologue publié le 16/01/2026 à 14:43
J'ai l'impression qu'ils le fêtent chaque année son anniversaire
kikoo31 publié le 16/01/2026 à 15:02
senseisama tu fais le concours de qui a le pire com de l'année ?
senseisama publié le 16/01/2026 à 15:06
kikoo31 non. Je l'ai fait ya quelques temps et sur tout les sonic que j'ai fait je l'ai trouvé nul. Venant d'un qui a un avatar de sonic ça m'étonne pas que ça te gratte
toninus publié le 16/01/2026 à 17:03
Et un Sonic Mania 2 c'est quand ils veulent !
forte publié le 16/01/2026 à 17:23
toninus Bordel tellement !
kiryukazuma publié le 16/01/2026 à 19:19
senseisama Pardon ? C'est clairement une des meilleures formules depuis Adventure 2. Un poil plus de budget, de décors etc... et il serait génialissime
