Sonic : un trailer pour débuter les 35 ans

Nombreux sont les anniversaires d'importance cette année et dans le lot, il y a celui du hérisson bleu et en attendant quelque chose à grignoter sauvagement, SEGA nous livre pour le simple plaisir un trailer pour fêter les 35 ans dedont le premier épisode paru sur Mega Drive le 21 juin 1991.L'éditeur promet tout un tas d'events pour l'occasion, ainsi qu'une masse de goodies pour se faire un billet, mais c'est surtout des annonces softwares que l'on attend, particulièrement le prochain épisode 3D qui pourrait potentiellement êtresurtout après le succès du premier. On notera également que par un bon timing, la communication autour du filmdevrait débuter d'ici cet été, la sortie étant prévue en mars 2027.