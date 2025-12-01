GTA VI proposera apparemment des Vélib'
Les fans de Grand Theft Auto VI
continuent de se bouffer les ongles jusqu'à l'os en attendant la troisième bande-annonce et en attendant, contentons-nous d'un petit rien -presque une miette- avec ce leak vérifié provenant d'un ancien employé dont le portfolio montre également quelques-uns de ses travaux sur Red Dead Redemption 2
et plus anciennement Max Payne 3
(quand vous voulez le remaster, d'ailleurs).
Que retenir de ces quelques secondes ? Que GTA VI
aura visiblement des Vélib', que les animations de descente des gros véhicules seront bien travaillées, et que l'on devrait retrouver la cultissime rue Ocean Drive de Vice City.
C'est peu, mais au point où on en est, c'est déjà bien. Le leak est disponible sur X à cette adresse
sauf si vous voulez aller sur Youtube pour voir des compte-rendus de 40 minutes sur ces infos.
publié le 01/12/2025 à 08:40 par Gamekyo
Hidalgo est déjà sur le coup tkt
Gta6 est la pour au minimum 3 génération
Par contre, niveau conduite vélib, il va falloir faire très attention à ce que la prostituée ne se blesse pas lorsqu’on la laissera monter