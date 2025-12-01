recherche
GTA VI proposera apparemment des Vélib'
Les fans de Grand Theft Auto VI continuent de se bouffer les ongles jusqu'à l'os en attendant la troisième bande-annonce et en attendant, contentons-nous d'un petit rien -presque une miette- avec ce leak vérifié provenant d'un ancien employé dont le portfolio montre également quelques-uns de ses travaux sur Red Dead Redemption 2 et plus anciennement Max Payne 3 (quand vous voulez le remaster, d'ailleurs).

Que retenir de ces quelques secondes ? Que GTA VI aura visiblement des Vélib', que les animations de descente des gros véhicules seront bien travaillées, et que l'on devrait retrouver la cultissime rue Ocean Drive de Vice City.

C'est peu, mais au point où on en est, c'est déjà bien. Le leak est disponible sur X à cette adresse sauf si vous voulez aller sur Youtube pour voir des compte-rendus de 40 minutes sur ces infos.
publié le 01/12/2025 à 08:40 par Gamekyo
bladagun publié le 01/12/2025 à 08:46
Faudra payer un abonnement rockstarlib ?
shanks publié le 01/12/2025 à 08:48
bladagun
Hidalgo est déjà sur le coup tkt
cyr publié le 01/12/2025 à 09:41
Je commence a penser que le mieux a faire est d'attendre la version pc. Ou la prochaine génération de consoles.
Gta6 est la pour au minimum 3 génération
sosky publié le 01/12/2025 à 09:54
La moitié ne marchera pas comme dans la vraie vie.
vaycura publié le 01/12/2025 à 10:01
ils vont supporter le jeu pendant au moins 15 ans... donc ouais sur trois générations minimum...
icebergbrulant publié le 01/12/2025 à 10:20
Cool, ça change un peu des voitures

Par contre, niveau conduite vélib, il va falloir faire très attention à ce que la prostituée ne se blesse pas lorsqu’on la laissera monter
pimoody publié le 01/12/2025 à 12:31
Et sûrement les turbo-trottinettes qu’on pourra jeter dans le port
mrvince publié le 01/12/2025 à 12:34
Ah oui on en est la...
rogeraf publié le 01/12/2025 à 16:15
Impossible, les Velibs c'est uniquement Parisiens.
