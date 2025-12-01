GTA VI proposera apparemment des Vélib'

Les fans decontinuent de se bouffer les ongles jusqu'à l'os en attendant la troisième bande-annonce et en attendant, contentons-nous d'un petit rien -presque une miette- avec ce leak vérifié provenant d'un ancien employé dont le portfolio montre également quelques-uns de ses travaux suret plus anciennement(quand vous voulez le remaster, d'ailleurs).Que retenir de ces quelques secondes ? Queaura visiblement des Vélib', que les animations de descente des gros véhicules seront bien travaillées, et que l'on devrait retrouver la cultissime rue Ocean Drive de Vice City.C'est peu, mais au point où on en est, c'est déjà bien. Le leak est disponible sur Xsauf si vous voulez aller sur Youtube pour voir des compte-rendus de 40 minutes sur ces infos.