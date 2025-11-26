recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Death Stranding 2 : la version PC déjà classifiée
L'organisme de classification ESRB vient déjà de classifier la version PC de Death Stranding 2 : On the Beach, laissant envisager une annonce proche qui ne serait pas non plus surprenante vu qu'il n'a fallu que 8 mois entre les versions PS4 et PC du premier (et le 2 a déjà 5 mois).

Pour une raison étrange, la fiche de classification indique Sony et non 505 Games comme éditeur, donc à voir bientôt qu'il s'agit d'une simple erreur.

4
Qui a aimé ?
thauvinho, ouken, link49, jamrock
publié le 26/11/2025 à 08:53 par Gamekyo
commentaires (34)
ouken publié le 26/11/2025 à 09:07
Je me le refait direct sur pc
alucardhellsing publié le 26/11/2025 à 09:32
je le ferais sur PC apparamment ça fait 8 mois qu'il est sorti bordel ça passe trop vite
bateman publié le 26/11/2025 à 09:51
J’espère qu’il y aura qu’une seule version. Le 1 a deux versions, une director’s cut sorti longtemps après
tripy73 publié le 26/11/2025 à 10:01
Pour une raison étrange, la fiche de classification indique Sony et non 505 Games comme éditeur, donc à voir bientôt qu'il s'agit d'une simple erreur.

Perso je ne pense pas que ce soit une erreur, Kojima détient les droits de la licence et le deal pour l'édition sur PC par 505 games devait concerner uniquement le 1er opus, à l'époque où Sony ne sortait pas de jeu sur PC. Les choses ont bien évolué depuis et Sony va sûrement s'occuper de l'édition de la version PC, d'où leur présence sur la fiche de classification du jeu.

D'ailleurs en parlant des jeux que Sony sort sur PC, en parallèle des propos de Jez Corden sur l'arrêt des portages des jeux solo, un contributeur a publié sur son site Windows Central un article sur l'intérêt de Sony a continuer à sortir ses jeux sur PC, cocasse.
sandman publié le 26/11/2025 à 10:04
enfin une version pc
pcsw2 publié le 26/11/2025 à 10:25
Va vraiment falloir que je finisse le 1er rapidement du coup .
bladagun publié le 26/11/2025 à 10:35
Vraiment très bon, j'y retourne au moins une fois chaque semaine depuis la sortie histoire de me faire une ou deux livraison SSS. M'en reste plus beaucoup mais j'ai eu la dernière de Mr Impossible là, ça vas être trop dur vu ce qu'ils demandent de faire
jenicris publié le 26/11/2025 à 10:41
Toujours pas fait celui là sur PS5, mais kevisiano m'a donné envie de le faire
Flemme d'attendre la sortie PC
51love publié le 26/11/2025 à 10:46
tripy73 c'est probablement la raison oui au niveau de l'édition.

Même s'il y a pas eu d'article ici a ma connaissance (bizarre bizarre ) notre cher Jez Corden a directement démenti les rumeurs :

Je tiens juste à ajouter qu'il s'agissait de rumeurs très vagues, de discussions et de spéculations dans des podcasts, et non d'un rapport sérieux ou d'une fuite !

À mon avis, il serait bon pour Sony de le faire le jour même, d'un point de vue purement mathématique, mais quelques personnes m'ont vu dire cela et m'ont fait part de ce qu'elles avaient entendu dire.

Je ne fais pas de reportages sur la PlayStation et je ne devrais pas être utilisé comme source d'information à ce sujet, au-delà d'opinions ou de spéculations de base, à moins que cela ne soit publié sur Winc. Xbox/Microsoft est mon domaine de prédilection.


Après l'arrivée des Steam Machine c'est un paramètre de plus dans l'équation de Sony, on verra si ça peut les inciter à remettre en question leurs jeux sur Steam ou non. Sachant qu'ils sortent au moins un an ou 2 plus tard je pense pas.

Qu'ils se concentrent déjà par sortir des jeux, ça sera un bon début jai rarement aussi peu jouer à des Sony que depuis la PS5, et c'est pas parce que je les boude
51love publié le 26/11/2025 à 10:51
A part ça, il fera parti de mes jeux a faire avant fin 2026 bien kiffé le 1er et son univers
jenicris publié le 26/11/2025 à 10:53
51love vu que les temps de dev vont encore augmenter, ça va pas s'arranger
51love publié le 26/11/2025 à 11:00
jenicris oui c'est pas grave on manque pas de bons jeux ^^ osef de qui les développent
icebergbrulant publié le 26/11/2025 à 11:19
bladagun Débarrasse toi de tout le monde dans les camps d’une traite et après tu enclenches la mission, ce sera "facile"

Bien entendu, j’espère que tu as construit toutes les routes au niveau max

Bon courage !
bladagun publié le 26/11/2025 à 12:23
icebergbrulant oui tout est à fond, nice la technique je vais faire ça
icebergbrulant publié le 26/11/2025 à 12:34
thor publié le 26/11/2025 à 13:10
Je pensais qu'on aurait au moins 1 an ou 2 de répit
tripy73 publié le 26/11/2025 à 13:17
51love : yes merci pour l'info, je n'avais pas vu cette seconde déclaration, comme quoi il suffit de pas grand chose pour que certains tirent des conclusions hâtives

Pour ce qui est de sortir des jeux first party tout court, c'est clair que c'est le plus gros problème de la génération PS5, même si on sait que c'est aussi dû à leur choix débile de vouloir mettre tous les studios sur des jeux GAAS.

jenicris : c'est bien pour ça que l'objectif de la prochaine génération c'est de facilité la production de jeux multiplateformes, ça évitera d'utiliser des ressources humaines pour faire les portages (jeux first ou tiers) et ainsi mettre tous les effectifs sur le dév de jeux.
jenicris publié le 26/11/2025 à 13:20
tripy73 on verra
51love publié le 26/11/2025 à 13:21
tripy73 https://x.com/JezCorden/status/1989709346385621020?t=MH6wYN7QovtsktZIumbbxw&s=19

Le principal concerné avait pourtant répondu dans les heures qui ont suivi le fameux tweet
thauvinho publié le 26/11/2025 à 13:53
51love Certains ne voient que ce qui les arrangent ici, je ne vise personne bien entendu Surtout pas ceux qui nous ont dit à l'annonce de Horizon Zero Dawn, que JAMAIS on aurait God of War, Uncharted ou Spider-Man sur PC
thauvinho publié le 26/11/2025 à 13:55
51love Et en attendant Sony à gratté 1.2 Milliards de bénéfice avec les sortie PC, soit 1/4 du prix déboursé pour Bungie mais on va nous dire que c'est une broutille dans le résultat de Sony
judebox publié le 26/11/2025 à 14:14
J'ai eu envie d'aimer le premier, mais rien a faire, ce jeu a été une corvée pour moi, un supplice même.
J'ai arrêté au 5ème chapitre...

Tant mieux pour ceux qui ont aimé le premier, j'imagine qu'il y a eu des améliorations dans le deuxième (la moto... )
ravyxxs publié le 26/11/2025 à 14:32
judebox Je pense que tu n'as pas utilisé assez de tyrolienne et une bonne construction de route, comme beaucoup, du coup oui, c'est une corvée. Sinon une fois les outils de transport bien utilisés, le jeu c'est du caviar. Kojima a rendu ce point ardu, ce qui est dommage mais compréhensible.
grundbeld publié le 26/11/2025 à 14:48
Sony devrait arrêter ce genre de partenariats bancals et plutôt refaire de vraies exclusivités maison qui attirent le public. Les sorties PC font du mal à la marque et ne font qu’engraisser un public ingrat qui méprise Sony en général.
tripy73 publié le 26/11/2025 à 14:56
jenicris : ouaip, wait & see

51love : étrange que cette information n'ait pas été rapporté alors qu'elle a été publié peu de temps après, surtout les merdias et influvoleurs ont fait partager la rumeur de base comme si c'était une information...

Bref, on verra l'évolution de la stratégie de Sony pour ce qui est du marché PC, mais perso je doute vraiment qu'ils abandonnent la publication de jeu solo, surtout quand on voit que ça n'a pas impacté les ventes de leur console pour autant.
gasmok2 publié le 26/11/2025 à 15:06
grundbeld
"et ne font qu’engraisser un public ingrat qui méprise Sony en général."
ça va la condescendance
Oh mon dieu certaines personnes méprisent une multinationales multimilliardaire, bouuhouu...

En quoi la sortie PC fait du mal à ta petite marque chérie?
Est ce que le jeu en sera moins bon?
Est ce que le jeu ne se lancera plus sur ta console adorée?
Ou alors ça t'embête de voir que les jeux peuvent mieux tourner sur PC que sur PS5?

Non vraiment il faut m’expliquer

Surtout qu'il n'y a pas de Day One PC des jeux Sony du coup ça leur redonne de la visibilité des mois après, et Sony se fait de la thune qu'il peut réinjecter dans ses productions...qui elles coutent une blinde
pcsw2 publié le 26/11/2025 à 15:09
Il y en a qui ont du aller jusqu'à la cirrhose du foie depuis la première exclu ps passé sur pc
gasmok2 publié le 26/11/2025 à 15:22
pcsw2
Je trouve ça dingue je t'assure, surtout que certains ont largement dépassé la trentaine voir quarante (dont moi du coup)
51love publié le 26/11/2025 à 15:28
grundbeld
public ingrat qui méprise Sony en général


En général ?

C'est fou de lire des conneries pareil. Votre petite guéguerre des consoles, les joueurs qui méprisent Sony, même en ne prenant compte que ceux qui ne jouent pas sur PlayStation, c'est quoi?

0.001% des joueurs ?

Et tu nous sors "en général"?

Mec l'extrême majorité du public s'en branlent de vos conneries, sinon c'est clair que ça aurait été du suicide pour Sony d'oser sortir ses jeux ailleurs.

On parle simplement de minorité immature et bruyante, aucune généralité n'est a faire.

Certains ont des vrai problème d'échelle, a croire que leur nombril et leur expérience est représentatif du marché.
jamrock publié le 26/11/2025 à 15:38
La superior version arrive enfin, mais bon ce sera sans moi
kakazu publié le 26/11/2025 à 15:52
J'attends Ghost of Yotei en èsperant que ça soit aussi rapide
dalbog publié le 26/11/2025 à 16:46
Dans la même veine que le 1er.
Sûrement 8 mois après, donc j'imagine en février.
thedoctor publié le 26/11/2025 à 17:25
Il a du bien bider sur PS5.
niflheim publié le 26/11/2025 à 17:26
jamrock comme GoW R où tu croyais que t'étais en superior https://www.neogaf.com/threads/god-of-war-ragnarök-pc-df-tech-review-pc-vs-ps5-optimised-settings.1675553/page-4

pcsw2 quand on voit les chiffres de ventes et DF qui enchaine les déceptions avec les portages PC, en fait non, il y a pas de quoi tomber malade pour si peu.
Une chose est sûre, on est bien sur PS5 / PS5 Pro
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Death Stranding 2
5
Ils aiment
Nom : Death Stranding 2
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Kojima Productions
Genre : action-aventure
Autres versions :
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo