Death Stranding 2 : la version PC déjà classifiée

L'organisme de classification ESRB vient déjà de classifier la version PC de Death Stranding 2 : On the Beach, laissant envisager une annonce proche qui ne serait pas non plus surprenante vu qu'il n'a fallu que 8 mois entre les versions PS4 et PC du premier (et le 2 a déjà 5 mois).
Pour une raison étrange, la fiche de classification indique Sony et non 505 Games comme éditeur, donc à voir bientôt qu'il s'agit d'une simple erreur.
Perso je ne pense pas que ce soit une erreur, Kojima détient les droits de la licence et le deal pour l'édition sur PC par 505 games devait concerner uniquement le 1er opus, à l'époque où Sony ne sortait pas de jeu sur PC. Les choses ont bien évolué depuis et Sony va sûrement s'occuper de l'édition de la version PC, d'où leur présence sur la fiche de classification du jeu.
D'ailleurs en parlant des jeux que Sony sort sur PC, en parallèle des propos de Jez Corden sur l'arrêt des portages des jeux solo, un contributeur a publié sur son site Windows Central un article sur l'intérêt de Sony a continuer à sortir ses jeux sur PC, cocasse.
Même s'il y a pas eu d'article ici a ma connaissance (bizarre bizarre ) notre cher Jez Corden a directement démenti les rumeurs :
À mon avis, il serait bon pour Sony de le faire le jour même, d'un point de vue purement mathématique, mais quelques personnes m'ont vu dire cela et m'ont fait part de ce qu'elles avaient entendu dire.
Je ne fais pas de reportages sur la PlayStation et je ne devrais pas être utilisé comme source d'information à ce sujet, au-delà d'opinions ou de spéculations de base, à moins que cela ne soit publié sur Winc. Xbox/Microsoft est mon domaine de prédilection.
Après l'arrivée des Steam Machine c'est un paramètre de plus dans l'équation de Sony, on verra si ça peut les inciter à remettre en question leurs jeux sur Steam ou non. Sachant qu'ils sortent au moins un an ou 2 plus tard je pense pas.
Qu'ils se concentrent déjà par sortir des jeux, ça sera un bon début jai rarement aussi peu jouer à des Sony que depuis la PS5, et c'est pas parce que je les boude
Pour ce qui est de sortir des jeux first party tout court, c'est clair que c'est le plus gros problème de la génération PS5, même si on sait que c'est aussi dû à leur choix débile de vouloir mettre tous les studios sur des jeux GAAS.
jenicris : c'est bien pour ça que l'objectif de la prochaine génération c'est de facilité la production de jeux multiplateformes, ça évitera d'utiliser des ressources humaines pour faire les portages (jeux first ou tiers) et ainsi mettre tous les effectifs sur le dév de jeux.
Le principal concerné avait pourtant répondu dans les heures qui ont suivi le fameux tweet
51love : étrange que cette information n'ait pas été rapporté alors qu'elle a été publié peu de temps après, surtout les merdias et influvoleurs ont fait partager la rumeur de base comme si c'était une information...
Bref, on verra l'évolution de la stratégie de Sony pour ce qui est du marché PC, mais perso je doute vraiment qu'ils abandonnent la publication de jeu solo, surtout quand on voit que ça n'a pas impacté les ventes de leur console pour autant.
"et ne font qu’engraisser un public ingrat qui méprise Sony en général."
ça va la condescendance
Oh mon dieu certaines personnes méprisent une multinationales multimilliardaire, bouuhouu...
En quoi la sortie PC fait du mal à ta petite marque chérie?
Est ce que le jeu en sera moins bon?
Est ce que le jeu ne se lancera plus sur ta console adorée?
Ou alors ça t'embête de voir que les jeux peuvent mieux tourner sur PC que sur PS5?
Non vraiment il faut m’expliquer
Surtout qu'il n'y a pas de Day One PC des jeux Sony du coup ça leur redonne de la visibilité des mois après, et Sony se fait de la thune qu'il peut réinjecter dans ses productions...qui elles coutent une blinde
Je trouve ça dingue je t'assure, surtout que certains ont largement dépassé la trentaine voir quarante (dont moi du coup)
En général ?
C'est fou de lire des conneries pareil. Votre petite guéguerre des consoles, les joueurs qui méprisent Sony, même en ne prenant compte que ceux qui ne jouent pas sur PlayStation, c'est quoi?
0.001% des joueurs ?
Et tu nous sors "en général"?
Mec l'extrême majorité du public s'en branlent de vos conneries, sinon c'est clair que ça aurait été du suicide pour Sony d'oser sortir ses jeux ailleurs.
On parle simplement de minorité immature et bruyante, aucune généralité n'est a faire.
Certains ont des vrai problème d'échelle, a croire que leur nombril et leur expérience est représentatif du marché.
Sûrement 8 mois après, donc j'imagine en février.
pcsw2 quand on voit les chiffres de ventes et DF qui enchaine les déceptions avec les portages PC, en fait non, il y a pas de quoi tomber malade pour si peu.
Une chose est sûre, on est bien sur PS5 / PS5 Pro