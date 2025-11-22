Selon T.Henderson, Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake sera bien dévoilé aux Game Awards

Nous disions pas plus tard qu'hier qu'il restait environ 4 mois maximum avant la sortie demais Tom Henderson vient apporter une nouvelle précision : il resterait en fait 2 mois. La sortie serait en effet prévue pour la mi-janvier 2026, avec un vrai reveal (bande-annonce donc) et l'annonce officielle de la date durant les Game Awards.Rappelons que selon les mêmes sources,serait lui proposé le 24 mars 2026.