Selon T.Henderson, Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake sera bien dévoilé aux Game Awards
Nous disions pas plus tard qu'hier qu'il restait environ 4 mois maximum avant la sortie de Prince of Persia : Les Sables du Temps – Remake mais Tom Henderson vient apporter une nouvelle précision : il resterait en fait 2 mois. La sortie serait en effet prévue pour la mi-janvier 2026, avec un vrai reveal (bande-annonce donc) et l'annonce officielle de la date durant les Game Awards.

Rappelons que selon les mêmes sources, Assassin's Creed : Black Flag - Remake serait lui proposé le 24 mars 2026.

4
Qui a aimé ?
ouken, link49, lightside, escobar
publié le 22/11/2025 à 10:44 par Gamekyo
commentaires (10)
ouken publié le 22/11/2025 à 10:50
J'ai hâte de voir ça
malroth publié le 22/11/2025 à 10:59
J'espere surtout qu'ils dévoileront AC black flag remake
mattewlogan publié le 22/11/2025 à 11:44
C’est bien en janvier, j’avais rien
zevoodoo publié le 22/11/2025 à 12:16
Voilà le fléau de ces dernières années et le pourquoi des : "la conf était naze", "chiant", "j'ai perdu mon temps"... On a plus de surprise, plus de reveal, les "one more thing" sont leakés 15j avant. Triste.
jaysennnin publié le 22/11/2025 à 12:40
malroth perso je suis plus partant pour un remake de unity maintenant que la techno le permet
tlj publié le 22/11/2025 à 13:27
J'espère qu'il dit vrai, je l'attend beaucoup ce remake
sandman publié le 22/11/2025 à 15:00
Y'a eu un débat y'a pas longtemps sur pourquoi y'a que des remakes/remaster au lieu d'avoir des jeux originaux, ca disait gnagna c'est pas vrai personne veut des remakes, sur 6 commentaires y'en a 5 qui attendent les remakes, dont 2 hors sujets qui veulent un remake de black flag et de unity.
Et après ca s'étonne que le jeu vidéo meurt petit à petit quand tu vois le nombre de remakes réclamés pour des jeux faits et refaits mille fois.
L'absurdité total.
link49 publié le 22/11/2025 à 15:39
Hâte de voir le rendu de ce remake.
taiko publié le 22/11/2025 à 16:07
Heureusement qu'il est là pour nous le dire, on avait pas deviné.
bennj publié le 22/11/2025 à 17:14
zevoodoo le fléau c'est plutôt ses pseudos conférences blindées de pubs qui durent 3h pour rien.
Fiche descriptif
Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake
1
Ils aiment
Nom : Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
