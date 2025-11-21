Ubisoft renforce ses tests grandeur nature sur la technologie IA des PNJ

Qu'on se le dise, et fâchez-vous comme vous voulez, mais l'IA fait partie de l'avenir et plus on avance, plus les éditeurs évoluent à découvert. Interrogez simplement Activision sur la conception de certaines de ses bannières danstiens.Ubisoft de son côté nous annonce « Teammates », davantage une expérience de type prototype, évolution en fait de « Neo NPC » qu'ils avaient lancé l'année dernière en cercle fermé. Dans les deux cas, le but est d'avoir un ou plusieurs coéquipiers avec qui échanger, mais la différence cette fois avec « Teammates », c'est que l'on évoluera non plus dans quelque chose de statique mais bien quelque chose se rapprochant davantage d'un vrai JV, ici un FPS, où l'on pourra guider des PNJ IA avec ordres et tout simplement dialogues avec toute la fluidité et le réalisme souhaités pour un avenir pas comme les autres.Les tests sont actuellement en cours en sessions fermées et on peut commencer à imaginer ce que pourrait donner un jour un titre de l'éditeur en « coop solo », depar exemple.Rappelons que Rockstar s'est également montré particulièrement intéressé par ce type de technologie pour donner une nouvelle vie aux PNJ, sachant que la communauté de moddeurs n'a pas attendu l'avis de personne pour donner un aperçu concret.