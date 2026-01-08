recherche
Mario Tennis Fever : la grosse présentation
En mettant de côté l'upgrade de Animal Crossing : New Horizons (qui on l'imagine va sans problème trouver son public), le premier véritable jeu Nintendo de l'année sera donc Mario Tennis Fever avec une sortie attendue le 12 février 2026.

38 personnages seront au rapport, un record pour la franchise, dont les capacités pourront être couplés avec les quelques 30 raquettes disposant elles aussi de leurs propres pouvoirs. Côté modes, on retrouvera les fondamentaux dont un mode Défi pour les joueurs solo, et tout ce qu'il faut de multi jusqu'aux désormais indispensables fonctions en ligne dans des matchs amicaux paramétrés ou du Classé.

En voici la grosse présentation.

publié le 08/01/2026 à 15:25 par Gamekyo
commentaires (12)
rogeraf publié le 08/01/2026 à 15:27
5.39 minutes, ils veulent le vendre leur jeu !
38 persos ca parle
mrvince publié le 08/01/2026 à 15:46
Il a l'air d'être pas mal complet. Sans moi quand même.
rocan publié le 08/01/2026 à 15:48
Sympathique !
tripy73 publié le 08/01/2026 à 16:24
Bon ben confirmation de la fiabilité de ma source, il faut donc s'attendre à un ND le 23 ou le 29 janvier.
e3ologue publié le 08/01/2026 à 17:24
tripy73 arf 2 dates qui pourraient ne pas m'arranger
tripy73 publié le 08/01/2026 à 18:41
e3ologue : parce que c'est durant la semaine ?
e3ologue publié le 08/01/2026 à 20:48
tripy73 non, parce qu'à mon taff ils ont prévu des sessions de team bulding ses jours là
jaysennnin publié le 08/01/2026 à 21:57
ben vu comment top spin 2k25 a déçu on va se rabattre sur celui là
51love publié le 08/01/2026 à 21:59
ça sera certainement sympa, mais comme trop souvent avec Nintendo, on dirait qu'ils ont fait à peine le minimum syndical en terme d'ambition.
narustorm publié le 08/01/2026 à 22:25
Days one
Jsuis content le jeu a l'air complet au lancement pas comme les mario sport sur switch 1
tripy73 publié le 08/01/2026 à 22:33
e3ologue : OK effectivement tu pourras checker le direct au taf
magneto860 publié le 09/01/2026 à 18:24
Je ne comprends pas pourquoi aucun studio n'a pensé à faire la même avec un univers comme Disney. Un jeu de tennis avec des variantes rigolotes, ce n'est quand même pas compliqué à imaginer.

Et un Disney Tennis Fever par EA ou Epic Games et qui ressemble à ça, j'achète, même si les deux tiers des persos ne sont accessibles qu'en DLC.

En revanche la Switch 2 pour moi c'est niet.
