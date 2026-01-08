Mario Tennis Fever : la grosse présentation

En mettant de côté l'upgrade de(qui on l'imagine va sans problème trouver son public), le premier véritable jeu Nintendo de l'année sera doncavec une sortie attendue le 12 février 2026.38 personnages seront au rapport, un record pour la franchise, dont les capacités pourront être couplés avec les quelques 30 raquettes disposant elles aussi de leurs propres pouvoirs. Côté modes, on retrouvera les fondamentaux dont un mode Défi pour les joueurs solo, et tout ce qu'il faut de multi jusqu'aux désormais indispensables fonctions en ligne dans des matchs amicaux paramétrés ou du Classé.En voici la grosse présentation.