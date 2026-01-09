Du Hokuto no Ken pour le casting de la Saison 2 de Fatal Fury : City of the Wolves ?

Il ne reste que quelques jours avant que SNK nous dévoile tout ce qu'il y a à savoir sur la Saison 2 deet à moins d'une grosse erreur d'interprétation, le dernier teaser en date laisse clairement entendre l'arrivée en guest d'un certain Kenshiro ().En ajoutant les autres teasers du même genre, le casting de la S2 devrait être composé de :- Wolfgang Krauser- Mr. Karate- Robert Garcia- Kenshiro