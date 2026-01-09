recherche
Du Hokuto no Ken pour le casting de la Saison 2 de Fatal Fury : City of the Wolves ?
Il ne reste que quelques jours avant que SNK nous dévoile tout ce qu'il y a à savoir sur la Saison 2 de Fatal Fury : City of the Wolves et à moins d'une grosse erreur d'interprétation, le dernier teaser en date laisse clairement entendre l'arrivée en guest d'un certain Kenshiro (Hokuto no Ken).

En ajoutant les autres teasers du même genre, le casting de la S2 devrait être composé de :

- Wolfgang Krauser
- Mr. Karate
- Robert Garcia
- Kenshiro

publié le 09/01/2026 à 09:09 par Gamekyo
commentaires (13)
victornewman publié le 09/01/2026 à 09:23
Kenshiro VS Ronaldo
rogeraf publié le 09/01/2026 à 09:28
Il est bien ce jeu ? En comparaison a la grosse contre SF, Tekken ou King of the fighters. J'etais grand fan de la version 2D sur neo geo - snes - psx ... il y a bien longtemps sur Fatal Fury 3 Saturn en version Jap
burningcrimson publié le 09/01/2026 à 10:02
rogeraf Les fans aiment beaucoup et certains le co sidèrent même comme le meilleur jeu de combat du moment.
burningcrimson publié le 09/01/2026 à 10:06
Par contre en parlant de Kenshiro, j'aimerais bien une sui54 ou remaster du Fist of the North Star (ps2) de Arcsys.
rogeraf publié le 09/01/2026 à 10:12
burningcrimson de bonne augure pour cette saison 2 alors
mercure7 publié le 09/01/2026 à 10:31
rogeraf burningcrimson Ouais c'est le jeu que je trouve le plus "amusant" en terme de baston actuellement, car c'est pas du tag foutoir (2XKO) et y a bcp de possibilités de "skill expression" grâce au système de jeu, ce qu'a du mal à proposer SF6 je trouve.

Et puis, y a pas ces infâmes throw loops . . .
burningcrimson publié le 09/01/2026 à 10:49
mercure7 les throw loops c est dans Street 6 ? J ai vu Blaz abuser de ça avec son Sagat...Sinon content d apprendre que le jeu soit aussi fournie en terme de gameplay
mercure7 publié le 09/01/2026 à 11:16
burningcrimson Oui dans SF6, la majorité écrasante des persos peuvent faire une choppe dans le coin, puis, de manière auto-timée, peuvent dash avant et re-choppe sans que tu puisses jab.

Ce qui fait que tu es tenté de prendre 2-10 choppes d'affilée, car l'option 2, c'est sauter / dragon punch / etc, et tu prends BCP plus cher dans ce cas là.

Donc à la Capcom Cup, tu verras parfois (souvent), des phases de 3-4 choppes d'affilée. C'est immonde, je trouve.

Les devs avaient tenté de virer ça dans SFV, tout au long des saisons, mais sur SF6, ils assument de les laisser, simplement car ils ne savent pas comment équilibrer leur parry débile (si tu fais parry à la relevée sur SF6, ça parry "partout" : en bas, en haut, devant, derrière, donc ça rend un meaty risqué), là où un jeu comme CotW ou SF3, tu as des parry haut/bas (et surtout, pas le même time freeze)

CotW a des frames inchoppables à la relevée quand tu tapes pas, donc ça baise complètement ce genre de truc.
burningcrimson publié le 09/01/2026 à 12:30
mercure7 Je comprends. Je trouve ça dingue de laisser le jeu comme ça alors que des solutions existent... Bon de youte façon pour Street Fighter, je me suis arrêté à 3rd Strike. Je voulais reprendre avec le 6 mais avec ça et les persos façon Sagat et Helena, ce sera nope lol.
mercure7 publié le 09/01/2026 à 14:51
burningcrimson Le jeu reste globalement bon, bcp de qualités.

Mais j'ai du mal avec ce genre de phases, surtout que c'est zero skill et que ça boucle sur la même phase à l'infini.

Je m'amuse bcp + sur Granblue ou COTW, malgré leurs défauts (aucun jeu n'est parfait).

Elena par contre, je pense que tu kifferais, le perso est assez stylé, faut être honnête, idem pour Sagat, son nouveau kit est assez plaisant.
docteurdeggman publié le 09/01/2026 à 15:52
Je pige pas un truc… SNK avait pas annoncé vouloir remettre plusieurs licences sur le devant de la scène comme par exemple AOF aussi?

Parce que comme ils foutent des persos dans ce FF… ou alors j’ai mal compris une déclaration de l’époque.
burningcrimson publié le 09/01/2026 à 16:54
mercure7 dacc je vais voir trop de jeux et si peu de temps
mercure7 publié le 09/01/2026 à 18:08
burningcrimson C'est tellement vrai

docteurdeggman Vu qu'ils ont mis AoF3 dans leur tournoi officiel, y a de grandes chances qu'une annonce d'un nouveau AoF se fasse après la finale.
