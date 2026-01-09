Du Hokuto no Ken pour le casting de la Saison 2 de Fatal Fury : City of the Wolves ?
Il ne reste que quelques jours avant que SNK nous dévoile tout ce qu'il y a à savoir sur la Saison 2 de Fatal Fury : City of the Wolves et à moins d'une grosse erreur d'interprétation, le dernier teaser en date laisse clairement entendre l'arrivée en guest d'un certain Kenshiro (Hokuto no Ken).
En ajoutant les autres teasers du même genre, le casting de la S2 devrait être composé de :
- Wolfgang Krauser
- Mr. Karate
- Robert Garcia
- Kenshiro
Et puis, y a pas ces infâmes throw loops . . .
Ce qui fait que tu es tenté de prendre 2-10 choppes d'affilée, car l'option 2, c'est sauter / dragon punch / etc, et tu prends BCP plus cher dans ce cas là.
Donc à la Capcom Cup, tu verras parfois (souvent), des phases de 3-4 choppes d'affilée. C'est immonde, je trouve.
Les devs avaient tenté de virer ça dans SFV, tout au long des saisons, mais sur SF6, ils assument de les laisser, simplement car ils ne savent pas comment équilibrer leur parry débile (si tu fais parry à la relevée sur SF6, ça parry "partout" : en bas, en haut, devant, derrière, donc ça rend un meaty risqué), là où un jeu comme CotW ou SF3, tu as des parry haut/bas (et surtout, pas le même time freeze)
CotW a des frames inchoppables à la relevée quand tu tapes pas, donc ça baise complètement ce genre de truc.
Mais j'ai du mal avec ce genre de phases, surtout que c'est zero skill et que ça boucle sur la même phase à l'infini.
Je m'amuse bcp + sur Granblue ou COTW, malgré leurs défauts (aucun jeu n'est parfait).
Elena par contre, je pense que tu kifferais, le perso est assez stylé, faut être honnête, idem pour Sagat, son nouveau kit est assez plaisant.
Parce que comme ils foutent des persos dans ce FF… ou alors j’ai mal compris une déclaration de l’époque.
docteurdeggman Vu qu'ils ont mis AoF3 dans leur tournoi officiel, y a de grandes chances qu'une annonce d'un nouveau AoF se fasse après la finale.