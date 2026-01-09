Towerborne : les plans de lancement de la 1.0, avec ajout d'une version PlayStation 5

La carrière en Early Access defut compliquée (par une très faible audience) mais Stoic compte se refaire en annonçant le passage officiel en 1.0 le 26 février 2025, toujours sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass, mais finalement aussi sur PlayStation 5. Rappelons que depuis son reveal, le beat'em all a abandonné son modèle F2P pour un prix de 24,99€ (29,99€ pour l'édition Deluxe).Et pour ce qui est des changements de la 1.0 :- Mode histoire revu avec davantage de narration et quêtes secondaires.- Bestiaire rehaussé mais aussi l'ajout de 2 nouveaux boss (dont le grand méchant).- Rééquilibrage et nouveau mode de difficulté (« Brutal »).- Carte du monde refaite et ajout d'un nouveau biome.- Nouvelles pièces d'équipement, compétences et ajout d'un syst-me de forge.- Nouvelles musiques (Austin Wintory).- Plusieurs emplacements de sauvegarde.- Les micro-transactions cosmétiques sont abandonnées (tout peut être débloqué).Ajoutons enfin que ceux qui ont participé à l'Early Access pourront importer leur perso.