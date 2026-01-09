recherche
Towerborne : les plans de lancement de la 1.0, avec ajout d'une version PlayStation 5
La carrière en Early Access de Towerborne fut compliquée (par une très faible audience) mais Stoic compte se refaire en annonçant le passage officiel en 1.0 le 26 février 2025, toujours sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass, mais finalement aussi sur PlayStation 5. Rappelons que depuis son reveal, le beat'em all a abandonné son modèle F2P pour un prix de 24,99€ (29,99€ pour l'édition Deluxe).

Et pour ce qui est des changements de la 1.0 :

- Mode histoire revu avec davantage de narration et quêtes secondaires.
- Bestiaire rehaussé mais aussi l'ajout de 2 nouveaux boss (dont le grand méchant).
- Rééquilibrage et nouveau mode de difficulté (« Brutal »).
- Carte du monde refaite et ajout d'un nouveau biome.
- Nouvelles pièces d'équipement, compétences et ajout d'un syst-me de forge.
- Nouvelles musiques (Austin Wintory).
- Plusieurs emplacements de sauvegarde.
- Les micro-transactions cosmétiques sont abandonnées (tout peut être débloqué).

Ajoutons enfin que ceux qui ont participé à l'Early Access pourront importer leur perso.

publié le 09/01/2026 à 10:27 par Gamekyo
commentaires (6)
akinen publié le 09/01/2026 à 10:37
jaysennnin publié le 09/01/2026 à 11:07
j'avais beaucoup d'espoirs sur le jeu, mais finalement c'est mooouuuuu
skuldleif publié le 09/01/2026 à 11:24
Donc la les moments forts du fameux showcase new game + ,c'est update et portages de avowed et towerborn , quelle superbe conf dit donc
mck publié le 09/01/2026 à 12:14
J'ai vraiment bien accroché au début. Le gameplay est agréable, ça répond bien, et le fait d’avoir plusieurs classes permet de varier un peu.

En revanche sur la durée ça finit par tourner en rond. A voir si le jeu saura se renouveler avec plus de variété dans les objectifs, les biomes ou le contenu proposé à l’avenir...

25€ ça reste peut être un poil cher, même si j'imagine que ça doit être sympa en coop. Ils ont dû voir que l'audience était pas suffisante pour un F2P... Après si on peut tout débloquer gratuitement in game c'est pas plus mal maintenant
edarn publié le 09/01/2026 à 15:41
Testé la preview du jeu... C'est bof bof.

Ça à changé depuis?
romgamer6859 publié le 09/01/2026 à 21:10
skuldleif
bizarre que seul FH6 sorte pas day one ps5 haha
