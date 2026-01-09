Nintendo ajoute Fire Emblem : Path of Radiance au catalogue NSO GameCube

Après, Nintendo fait de nouveau plaisir aux nostalgiques de l'ère GC avec la mise à disposition aujourd'hui même pour les abonnés NSO+ de, troisième épisode de la franchise à avoir atteint l'Europe, et pour la première fois chez nous sur une console de salon.Pour les nouveaux-venus, prenez garde quand même car l'accessibilité n'était pas vraiment à l'esprit de l'industrie à l'époque, chose auquel nous aurons probablement droit pour le futurà venir cette année sur Switch 2.