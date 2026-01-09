recherche
News / Blogs
Nintendo ajoute Fire Emblem : Path of Radiance au catalogue NSO GameCube
Après Wario World, Nintendo fait de nouveau plaisir aux nostalgiques de l'ère GC avec la mise à disposition aujourd'hui même pour les abonnés NSO+ de Fire Emblem : Path of Radiance, troisième épisode de la franchise à avoir atteint l'Europe, et pour la première fois chez nous sur une console de salon.

Pour les nouveaux-venus, prenez garde quand même car l'accessibilité n'était pas vraiment à l'esprit de l'industrie à l'époque, chose auquel nous aurons probablement droit pour le futur Fire Emblem : Fortune's Weave à venir cette année sur Switch 2.

7
Qui a aimé ?
kisukesan, narustorm, bisba, zephon, link49, roivas, linkart
publié le 09/01/2026 à 08:39 par Gamekyo
commentaires (12)
kevisiano publié le 09/01/2026 à 08:47
Excellent jeu
kidicarus publié le 09/01/2026 à 08:54
Un sacré jeu pour ceux qui vont me découvrir.
gaeon publié le 09/01/2026 à 09:38
Je sais plus si ya le rewind sur Gamecube, ça pourrait être utile là! Jamais été très loin sur ce jeu...
kisukesan publié le 09/01/2026 à 09:55
gaeon je ne crois pas mais tu as 3 niveaux de difficulté et la possibilité de sauvegarder quand tu veux sur l'émulateur !
newtechnix publié le 09/01/2026 à 10:29
Un TOP jeu!
aragami publié le 09/01/2026 à 11:03
Enfin un bon jeu!!!! Purée mais envoyé la sauce!!! Starfox aventure, wave race, star wars rogue leader, skies of arcades! Nintendo bouge toi!!!
alexdahu publié le 09/01/2026 à 11:32
ah excellente nouvelle , vue le prix en physique
mck publié le 09/01/2026 à 12:11
aragami Les Mario Party ça peut être sympa aussi, le 5 et 6 étaient très bons.
link49 publié le 09/01/2026 à 12:35
Un de mes opus favori.
airzoom publié le 09/01/2026 à 14:22
Il est vraiment si dur que ça ?
judebox publié le 09/01/2026 à 14:42
Merci Nintendo pour ces nouveaux jeux
jobiwan publié le 10/01/2026 à 11:05
aragami Y a pas de danger qu'ils sortent tout en même temps si Nintendo veut pérenniser son service afin que les joueurs restent abonner.
Quant à Star Wars, c'est quasi sur à 99% qu'il ne sortira jamais car licence appartenant à Disney.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Fire Emblem : Fortune's Wave
6
Ils aiment
Nom : Fire Emblem : Fortune's Wave
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Intelligent Systems
Genre : tactical-RPG
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo