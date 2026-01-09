The Eternal Life of Goldman : nouveau trailer et grosse démo PC à venir

Lors de la conférence New Game Plus qui s'est tenue hier soir, THQ Nordic a donné des nouvelles du joliavec un petit trailer et la promesse d'une grosse démo jouable sur Steam le mois prochain (durant le Next Fes du 5 février au 2 mars), démo qui proposera tout de même 90 minutes de gameplay.Encore sans date si ce n'est un vague 2026 sur tous les supports, celui que l'on appelle le « Duck Tales New Gen » (on peut rebondir sur sa canne quoi) misera beaucoup sur le renouvellement des situations et l'exploration, sans pour autant nous dit-on abuser du backtracking à chaque nouvelle capacité obtenue.