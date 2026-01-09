The Eternal Life of Goldman : nouveau trailer et grosse démo PC à venir
Lors de la conférence New Game Plus qui s'est tenue hier soir, THQ Nordic a donné des nouvelles du joli The Eternal Life of Goldman avec un petit trailer et la promesse d'une grosse démo jouable sur Steam le mois prochain (durant le Next Fes du 5 février au 2 mars), démo qui proposera tout de même 90 minutes de gameplay.
Encore sans date si ce n'est un vague 2026 sur tous les supports, celui que l'on appelle le « Duck Tales New Gen » (on peut rebondir sur sa canne quoi) misera beaucoup sur le renouvellement des situations et l'exploration, sans pour autant nous dit-on abuser du backtracking à chaque nouvelle capacité obtenue.