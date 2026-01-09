recherche
News / Blogs
The Eternal Life of Goldman : nouveau trailer et grosse démo PC à venir
Lors de la conférence New Game Plus qui s'est tenue hier soir, THQ Nordic a donné des nouvelles du joli The Eternal Life of Goldman avec un petit trailer et la promesse d'une grosse démo jouable sur Steam le mois prochain (durant le Next Fes du 5 février au 2 mars), démo qui proposera tout de même 90 minutes de gameplay.

Encore sans date si ce n'est un vague 2026 sur tous les supports, celui que l'on appelle le « Duck Tales New Gen » (on peut rebondir sur sa canne quoi) misera beaucoup sur le renouvellement des situations et l'exploration, sans pour autant nous dit-on abuser du backtracking à chaque nouvelle capacité obtenue.

10
Qui a aimé ?
nicolasgourry, ouken, kisukesan, saintsaga, pimoody, vincecastel, killia, tripy73, kali, 51love
publié le 09/01/2026 à 08:48 par Gamekyo
commentaires (8)
tyler33 publié le 09/01/2026 à 08:51
Les animations et la DA sont superbes.
kujotaro publié le 09/01/2026 à 09:12
Déjà preço en boîte.
ouken publié le 09/01/2026 à 09:29
Whaouuu c'est magnifique !!!
choroq publié le 09/01/2026 à 09:37
animation a la wario shake sur wii, sympa, a voir le gameplay.
jeanouillz publié le 09/01/2026 à 11:36
Ça fera plaisir à Jean-Jacques ça
mattewlogan publié le 09/01/2026 à 12:02
Il me plaît beaucoup
mrvince publié le 09/01/2026 à 12:51
Qu'est ce que c'est beau... Espérons que le reste suive mais ça a l'air !
sickjackz publié le 09/01/2026 à 21:10
Superbe DA et de tres bonnes idees de gameplay. Probable day 1 pour moi.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
The Eternal Life of Goldman
0
Ils aiment
Nom : The Eternal Life of Goldman
Support : PC
Editeur : THQ Nordic
Développeur : Weappy Studio
Genre : plates-formes
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo