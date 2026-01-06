Un rapide aperçu de Resident Evil Requiem

Dans le cadre du CES 2026, NVIDIA a forcé montré tous les bienfaits de son DLSS4 ici pouroù à configuration équivalente, on passe d'un coup de baguette du 60 à 200FPS (en plus d'un éclairage vachement plus sympa).Ce rapide aperçu permet également de découvrir pour la première fois un extrait de gameplay au cœur d'une ville animée par des humains « normaux », fait inédit dans la franchise bien que l'on imagine que ce type de séquence sera expédiée pour du plus brutal.Sortie prévue le 27 février prochain.