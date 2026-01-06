Un rapide aperçu de Resident Evil Requiem

Dans le cadre du CES 2026, NVIDIA a forcé montré tous les bienfaits de son DLSS4 ici pour Resident Evil Requiem où à configuration équivalente, on passe d'un coup de baguette du 60 à 200FPS (en plus d'un éclairage vachement plus sympa).
Ce rapide aperçu permet également de découvrir pour la première fois un extrait de gameplay au cœur d'une ville animée par des humains « normaux », fait inédit dans la franchise bien que l'on imagine que ce type de séquence sera expédiée pour du plus brutal.
Investir dans une machine de guerre a 2000€ pour quelques Delikatessen visuelles...sans moi.
27 février...rohololo ca va être dur de resister...faudra faire tous les hardcore mode et rang S sur les autres jeux pour patienter...et surmonter cette faiblesse passagère
Autant l'impact visuel je le ressent bien, mais je me suis toujours demandé à quoi ca peut bien servir de monter aussi haut en FPS, je veux dire franchement 200?
Qui voit vraiment une différence passé les 90 ici?
Heureusement qu'il y a des affiche pour nous indiquer toute ses données.....
Blague a part, j'ai déjà commander la manette pro resident evil requiem et je pense prendre les 3 resident evil. J'en ai fait qu'un, donc ça me fera 2 nouveau jeux.....enfin normalement, sauf surprise de dernière minute