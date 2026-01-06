recherche
Un rapide aperçu de Resident Evil Requiem
Dans le cadre du CES 2026, NVIDIA a forcé montré tous les bienfaits de son DLSS4 ici pour Resident Evil Requiem où à configuration équivalente, on passe d'un coup de baguette du 60 à 200FPS (en plus d'un éclairage vachement plus sympa).

Ce rapide aperçu permet également de découvrir pour la première fois un extrait de gameplay au cœur d'une ville animée par des humains « normaux », fait inédit dans la franchise bien que l'on imagine que ce type de séquence sera expédiée pour du plus brutal.

Sortie prévue le 27 février prochain.

publié le 06/01/2026 à 14:21 par Gamekyo
commentaires (13)
pcverso publié le 06/01/2026 à 14:51
Avec le pt sur cyberpunk en ultra je suis a 90 fps alors si avec le dlss4 je passe a 200fps ce sera que du bonheur .
marchand2sable publié le 06/01/2026 à 15:05
Il est magnifique sur PC, j'espère une bonne version PS5 pour le coup en mode performance.
sasquatsch publié le 06/01/2026 à 15:12
Cest déjà vachement beau comme ca...
Investir dans une machine de guerre a 2000€ pour quelques Delikatessen visuelles...sans moi.
27 février...rohololo ca va être dur de resister...faudra faire tous les hardcore mode et rang S sur les autres jeux pour patienter...et surmonter cette faiblesse passagère
elicetheworld publié le 06/01/2026 à 15:34
Les 200 fps je les est pas ressenti dans cette video
geralttw publié le 06/01/2026 à 15:52
marchand2sable Y a qu’un seul mode 60fps de toute façon je crois, même sur S2 il est en 60.
magnetic publié le 06/01/2026 à 15:54
PCverso

Autant l'impact visuel je le ressent bien, mais je me suis toujours demandé à quoi ca peut bien servir de monter aussi haut en FPS, je veux dire franchement 200?

Qui voit vraiment une différence passé les 90 ici?
cyr publié le 06/01/2026 à 15:55
elicetheworld il paraît que l'œil humain ne voit pas aussi vite.....
Heureusement qu'il y a des affiche pour nous indiquer toute ses données.....

Blague a part, j'ai déjà commander la manette pro resident evil requiem et je pense prendre les 3 resident evil. J'en ai fait qu'un, donc ça me fera 2 nouveau jeux.....enfin normalement, sauf surprise de dernière minute
pcverso publié le 06/01/2026 à 16:02
magnetic la difference entre 60 et 120 fps et visible meme si cest pas flagrant , mais je pense que cest surtout interressant pour ceux qui comme moi on une carte anciene gen et qui pourront en profiter bien plus longtemps si avec de tel rendu on est a 200 fps alirs on est peinard meme sur la proxhaine gen .
pcverso publié le 06/01/2026 à 16:51
elicetheworld tu pourra pas lesvressentir dans unvtel jeu et encore moins avec une video en 60 fps .
mrvince publié le 06/01/2026 à 18:21
elicetheworld difficile avec une vidéo Utube a 60fps...
zanpa publié le 06/01/2026 à 23:58
Attention pour avoir autant de fps il faut avoir du multi frame gen uniquement dispo sur les carte 5000
rogeraf publié le 07/01/2026 à 11:29
Magnifique, cependant il manquera le plus important : la version (PS) VR
pcverso publié le 07/01/2026 à 13:14
zanpa oui cest ce que je me suis rendu compte en essayant cyberpunk , bon par contre je reste a 90 fps mais lz mise a jour corrige pas mal de defaut comme le ghosting etc ..
