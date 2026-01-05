Une démo pour Dragon Quest VII Reimagined, et elle arrive dans la semaine

Bonne nouvelle du soir : Square Enix vient tout juste d'annoncer l'arrivée d'une démo jouable poursans savoir à attendre trop longtemps puisque ce sera dès ce mercredi 7 janvier, et ce sur tous les supports (PC, PS5, XBS, Switch 2, Switch 1).Et il s'agira bien du build final, la démo proposant le début du jeu avec possibilité de transférer sa sauvegarde vers le jeu complet (5 février), et débloquer accessoirement une nuisette pour Maribel.