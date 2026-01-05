Une démo pour Dragon Quest VII Reimagined, et elle arrive dans la semaine
Bonne nouvelle du soir : Square Enix vient tout juste d'annoncer l'arrivée d'une démo jouable pour Dragon Quest VII Reimagined sans savoir à attendre trop longtemps puisque ce sera dès ce mercredi 7 janvier, et ce sur tous les supports (PC, PS5, XBS, Switch 2, Switch 1).
Et il s'agira bien du build final, la démo proposant le début du jeu avec possibilité de transférer sa sauvegarde vers le jeu complet (5 février), et débloquer accessoirement une nuisette pour Maribel.
Et celui de Kôichi Sugiyama aussi, ça fait mal...