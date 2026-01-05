recherche
Une démo pour Dragon Quest VII Reimagined, et elle arrive dans la semaine
Bonne nouvelle du soir : Square Enix vient tout juste d'annoncer l'arrivée d'une démo jouable pour Dragon Quest VII Reimagined sans savoir à attendre trop longtemps puisque ce sera dès ce mercredi 7 janvier, et ce sur tous les supports (PC, PS5, XBS, Switch 2, Switch 1).

Et il s'agira bien du build final, la démo proposant le début du jeu avec possibilité de transférer sa sauvegarde vers le jeu complet (5 février), et débloquer accessoirement une nuisette pour Maribel.

5
Qui a aimé ?
gareauxloups, alucardhellsing, rendan, escobar, pimoody
publié le 05/01/2026 à 22:15 par Gamekyo
commentaires (11)
shanks publié le 05/01/2026 à 22:17
Voir le nom de Arkira Toriyama dans les crédits : (
senseisama publié le 05/01/2026 à 23:18
Excellent
micheljackson publié le 05/01/2026 à 23:55
shanks
Et celui de Kôichi Sugiyama aussi, ça fait mal...
jeanouillz publié le 06/01/2026 à 01:21
Le style me fait gerber, même pas envie d'avoir ce truc d'affiché sur l'une de mes consoles
cocolasticot publié le 06/01/2026 à 01:47
jeanouillz Le style est particulier c'est vrai, mais je suis très curieux de voir ca en vrai ! Surtout que le jeu de base est exceptionnel.
senseisama publié le 06/01/2026 à 02:03
jeanouillz pour moi c'est le contraire. Je préfère ça que la bouillie de pixel hd2d
link49 publié le 06/01/2026 à 05:15
Je la téléchargerais mercredi alors.
mattewlogan publié le 06/01/2026 à 06:15
Trop bien ????
thelastone publié le 06/01/2026 à 07:51
Wow magnifique
judebox publié le 06/01/2026 à 08:54
Moi j'aime bien le style, vivement la démo du coup !
sasquatsch publié le 06/01/2026 à 15:13
Je nai fait aucun DQ...celq sera t il mon premier?!
Fiche descriptif
Dragon Quest VII Reimagined
0
Ils aiment
Nom : Dragon Quest VII Reimagined
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Switch
