[LEAK] Une date de sortie pour 2XKO
En (courte) Early Access depuis quelques semaines, 2XKO lancera sa 1.0 et simultanément ses versions PlayStation 5 et Xbox Series d'ici quelques jours, précisément le 20 janvier 2026 comme l'indique « officiellement » une nouvelle bande-annonce diffusée avec un peu trop d'avance et supprimer jusqu'à nouvel ordre.

Adaptation VS Fighting de l'univers League of Legends, le titre introduira pour sa Saison 1 Caitlyn en personnage jouable ainsi, comme le veut la tradition, un habituel Battle Pass dont on ne critiquera pas trop la présence (c'est un F2P).

publié le 02/01/2026 à 07:54 par Gamekyo
kisukesan publié le 02/01/2026 à 11:40
Pas de version Switch 2 au programme ?
fenek publié le 02/01/2026 à 17:45
kisukesan Ça tourne pas sur Switch 2.
kisukesan publié le 02/01/2026 à 21:15
fenek ni sur série S et steam deck ?
suzukube publié le 03/01/2026 à 17:35
kisukesan il trolle ça tourne large mais Riot développe juste pas sur plateforme Nintendo
kisukesan publié le 03/01/2026 à 20:06
suzukube oui, j'ai fini par voir ça, ni sur steamdeck d'ailleurs, c'est presque surprenant de le voir sur ps5
Fiche descriptif

2XKO
2XKO
2
Support : PC
Nom : 2XKO
Support : PC
Genre : combat
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Genre : combat
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
