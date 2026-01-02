[LEAK] Une date de sortie pour 2XKO

En (courte) Early Access depuis quelques semaines,lancera sa 1.0 et simultanément ses versions PlayStation 5 et Xbox Series d'ici quelques jours, précisément le 20 janvier 2026 comme l'indique « officiellement » une nouvelle bande-annonce diffusée avec un peu trop d'avance et supprimer jusqu'à nouvel ordre.Adaptation VS Fighting de l'univers, le titre introduira pour sa Saison 1 Caitlyn en personnage jouable ainsi, comme le veut la tradition, un habituel Battle Pass dont on ne critiquera pas trop la présence (c'est un F2P).