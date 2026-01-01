PS Plus : le programme de janvier

Le service PlayStation Plus de la gamme Essential va débuter 2026 sans trop forcer avec, à télécharger dès mardi prochain pour les abonnés, le dernieren date (qui remonte déjà en 2022), la refonte du sympathiqueet enfin pour le quota pixels, le petitpour miner pendant des heures jusqu'à 8 (ou en solo si vous n'aimez pas les gens).On vous laisse avec les trailers, et bonne année en passant.