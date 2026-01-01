PS Plus : le programme de janvier

Le service PlayStation Plus de la gamme Essential va débuter 2026 sans trop forcer avec, à télécharger dès mardi prochain pour les abonnés, le dernier Need for Speed en date (qui remonte déjà en 2022), la refonte du sympathique Epic Mickey et enfin pour le quota pixels, le petit Core Keeper pour miner pendant des heures jusqu'à 8 (ou en solo si vous n'aimez pas les gens).
On vous laisse avec les trailers, et bonne année en passant.
Epic Mickey, le trailer me fait penser un peu à Kingdom Hearts, je prends.
Core Keeper quelqu'un connaît ? Ca vaut le coup ?
Bonne année !
Core Keeper, c'est 85 Meta et plusieurs récompenses.
(mais c'est surtout bien à plusieurs)
Merci.
Tant pis on verra en février