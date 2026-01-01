recherche
PS Plus : le programme de janvier
Le service PlayStation Plus de la gamme Essential va débuter 2026 sans trop forcer avec, à télécharger dès mardi prochain pour les abonnés, le dernier Need for Speed en date (qui remonte déjà en 2022), la refonte du sympathique Epic Mickey et enfin pour le quota pixels, le petit Core Keeper pour miner pendant des heures jusqu'à 8 (ou en solo si vous n'aimez pas les gens).

On vous laisse avec les trailers, et bonne année en passant.





  • PS Plus : le programme de janvier
publié le 01/01/2026 à 13:06 par Gamekyo
commentaires (10)
magneto860 publié le 01/01/2026 à 13:26
NFS Unbound je trouve que c'est un peu limite, il me semble qu'il était dans le PS Plus Extra une bonne partie de 2025. Faut croire qu'EA n'a rien de plus intéressant à proposer.

Epic Mickey, le trailer me fait penser un peu à Kingdom Hearts, je prends.

Core Keeper quelqu'un connaît ? Ca vaut le coup ?

Bonne année !
shanks publié le 01/01/2026 à 13:29
magneto860
Core Keeper, c'est 85 Meta et plusieurs récompenses.
(mais c'est surtout bien à plusieurs)
simbaverin publié le 01/01/2026 à 14:51
Je suis pas abonné mais je sais que le mois de décembre était pas mal niveau jeu offerts. Si je m’abonne demain, est ce que je pourrai avoir les jeux offerts du mois de décembre ?
Merci.
kujotaro publié le 01/01/2026 à 15:30
Trop bien pour Epic Mickey.
wazaaabi publié le 01/01/2026 à 16:16
Mouai deja fais Mickey a l’époque de la Wii donc je ne vais pas le refaire et NFS je l’ai fais avec le ps+extra.
Tant pis on verra en février
magneto860 publié le 01/01/2026 à 16:39
simbaverin La réponse est oui. Les jeux changent le mardi matin.
ouken publié le 02/01/2026 à 02:22
Je ne suis plus abonné et je comprend prk
pimoody publié le 02/01/2026 à 06:26
Au lieu de redémarrer l’année avec de belles annonces entrenantes, ça fait encore les rapaces chez Sony…
mattewlogan publié le 02/01/2026 à 08:32
Epic Mickey
marchand2sable publié le 03/01/2026 à 16:46
Le trailer de Epic Mickey est incroyable Je vais le prendre.
