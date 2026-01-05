recherche
News / Blogs
Styx : Blades of Greed a lui aussi droit à une longue vidéo de gameplay
L'actualité reprend peu à peu et tout comme Bandai Namco, Nacon ne fait pas les choses à moitié pour Styx : Blades of Greed avec près de 9 minutes de gameplay en attendant le lancement prévu le 19 février 2026 (PC, PS5, XBS).

Bon l'infiltration, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à regarder mais on vous laisse grignoter le tout, en espérant pour les fans un résultat aussi sympa que les deux précédents. Rien que pour permettre à Nacon d'oublier définitivement The Lord of the Rings : Gollum.

publié le 05/01/2026 à 15:56 par Gamekyo
commentaires (4)
barbenoire publié le 05/01/2026 à 16:11
Ubisoft devrait en prendre de la graine
rogeraf publié le 05/01/2026 à 16:26
Mais ils peuvent pas faire des jeux ou il fait jour, ou un peu au moins ? Sinon ca a l'air pas mal
jeanouillz publié le 06/01/2026 à 01:20
barbenoire le studio derrière le titre a littéralement été créé par d'anciens d'Ubisoft... comme ceux qui ont fait Dispatch, Expedition 33, Eternal Strands...
Vraiment des abrutis chez Ubi
Les mecs ont des talents fous mais les décisionnaires et autres marketeux ne font que de la merde pour qu'Ubi se retrouve a vendre une partie de son cul à la Chine (Tencent) et l'autre partie à l'Arabie Saoudite : lol:
barbenoire publié le 06/01/2026 à 12:23
Jeanouillz oh merde ils ont tout perdu eux, je savais même pas pour dispatch !
A 2 doigts d'apprendre que les créateurs d'hollow knight sont d'anciens d'ubi, ca serait savoureux
Fiche descriptif
Styx : Blades of Greed
1
Ils aiment
Nom : Styx : Blades of Greed
Support : PC
Editeur : Nacon
Développeur : Cyanide Studio
Genre : action-infiltration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
