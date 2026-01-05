Styx : Blades of Greed a lui aussi droit à une longue vidéo de gameplay
L'actualité reprend peu à peu et tout comme Bandai Namco, Nacon ne fait pas les choses à moitié pour Styx : Blades of Greed avec près de 9 minutes de gameplay en attendant le lancement prévu le 19 février 2026 (PC, PS5, XBS).
Bon l'infiltration, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à regarder mais on vous laisse grignoter le tout, en espérant pour les fans un résultat aussi sympa que les deux précédents. Rien que pour permettre à Nacon d'oublier définitivement The Lord of the Rings : Gollum.
Vraiment des abrutis chez Ubi
Les mecs ont des talents fous mais les décisionnaires et autres marketeux ne font que de la merde pour qu'Ubi se retrouve a vendre une partie de son cul à la Chine (Tencent) et l'autre partie à l'Arabie Saoudite : lol:
A 2 doigts d'apprendre que les créateurs d'hollow knight sont d'anciens d'ubi, ca serait savoureux