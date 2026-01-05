recherche
Code Vein II : une grosse présentation + annonce d'une ''démo'' pour créer son perso avant l'heure
Nous n'en sommes pas encore à la reprise des grosses sorties mais ça approche, et Bandai Namco nous rappelle justement que c'est le 30 janvier que sortira son Code Vein II histoire de bien démarrer l'année (plus de 3 millions de ventes pour le premier épisode) en attendant d'autres gros morceaux de leur part comme The Blood of Dawnwalker, Ace Combat 8 et possiblement un nouveau jeu Dragon Ball.

Pour en revenir au concerné, il accueille une nouvelle présentation de gameplay de plus de 8 minutes, avec cette promesse d'une narration bien plus poussée que dans les habitudes du Soulsborne et davantage de choix (et donc de possibilités) pour les alliés.

Enfin, on nous annonce qu'il sera possible une semaine avant l'heure (donc le 23 janvier) de télécharger une « démo » qui sera en fait l'éditeur de personnages.

publié le 05/01/2026 à 14:38 par Gamekyo
commentaires (10)
alucardhellsing publié le 05/01/2026 à 15:30
malroth publié le 05/01/2026 à 15:32
Malhereusement pour lui je vais previligier Nioh 3 (demo 29janvier avec possibilité de transférer la save) pour une sortie le 6 fevrier.

Mais je ferai Code vein 2 quand les extensions sortiront.

Je testerai la demo cela dit le 23 janvier pour voir comment ça tourne sur pc et avoir un aperçu des évolutions par rapport au 1
malroth publié le 05/01/2026 à 15:33
Edit: ah mais la démo c'est juste la creation du perso ???

Si c'est le cas bah pas la peine pour moi vu que ça ne sera pas day one le jeu. Dommage
mattewlogan publié le 05/01/2026 à 15:54
Par contre vraiment graphiquement et techniquement, mais c’est tellement à la ramasse Namco exagère tellement on est en 2026 hello les gars réveillez-vous…
malroth publié le 05/01/2026 à 16:14
mattewlogan je trouve que globalement, tous les jeux japonais sont à la traine niveau graphique et technique à l'exception de Capcom peutetre.

Apres étonnamment leur jeux sont souvent plus ludique aussi. Ils misent bcp sur le gameplay.

Evidemment c'est un point de vu general, ya evidemment des exceptions et des contre exemples.

Ya des studios occidentaux qui arrivent à allier les 2 aussi.

Mais souvent les jap ont vraiment du mal niveau technique.
malroth publié le 05/01/2026 à 16:16
Ils etaient maitres dans ce domaine jusqu'à la ps2 mais une fois l'ere HD avec la ps3, ils ont été dépassé avec des moteurs vieillissant...ect
mattewlogan publié le 05/01/2026 à 16:35
malroth entièrement d’accord avec toi
Ça n’en fera pas un mauvais jeu évidemment, mais quand même il y a un peu de l’abus, on se dit t’achètes une console de nouvelle génération pourquoi?? après heureusement que d’autres font des efforts
malroth publié le 05/01/2026 à 17:40
mattewlogan par exemple le jeu que je vais acheter "Nioh 3" bah moi c'est devenu une de mes meilleurs saga ever depuis le 1er sur ps4 en 2017

Et pourtant graphiquement que ce soit du 1 au 3 qui va sortir, c'est le meme vieux moteur qui pourrait tourner facile sur ps3

Mais le truc c'est que Quand je joue manette en main à AUCUN MOMENT je pense à ça en fait, tellement mon plaisir est décuplé pour la partie gameplay.

Evidemment que le MEME JEU avec le rendu de Demon souls Remake, ça claquerait severe

donc oue, ya un peu de fainéantise ou manque de savoir faire la dessus et c'est dommage. Mais heureusement pour moi c'est pas la priorité dans les jeux. Et heureusement ya des jeux a coté pour prendre des claques graphiques.
yukilin publié le 05/01/2026 à 20:25
Vivement la sortie
choroq publié le 06/01/2026 à 10:22
malroth

Je suis d'accord, j'ai connu des jeux immondes et pourtant tellement plus fun que des jeux AAA, et inversement aussi, moche et chiant. Le principale c'est de trouver le fun manette en main, on peut avoir du très beau et très fun, du très moche et très fun.
Code Vein II
1
Nom : Code Vein II
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : N.C
Genre : action-RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
