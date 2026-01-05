Code Vein II : une grosse présentation + annonce d'une ''démo'' pour créer son perso avant l'heure
Nous n'en sommes pas encore à la reprise des grosses sorties mais ça approche, et Bandai Namco nous rappelle justement que c'est le 30 janvier que sortira son Code Vein II histoire de bien démarrer l'année (plus de 3 millions de ventes pour le premier épisode) en attendant d'autres gros morceaux de leur part comme The Blood of Dawnwalker, Ace Combat 8 et possiblement un nouveau jeu Dragon Ball.
Pour en revenir au concerné, il accueille une nouvelle présentation de gameplay de plus de 8 minutes, avec cette promesse d'une narration bien plus poussée que dans les habitudes du Soulsborne et davantage de choix (et donc de possibilités) pour les alliés.
Enfin, on nous annonce qu'il sera possible une semaine avant l'heure (donc le 23 janvier) de télécharger une « démo » qui sera en fait l'éditeur de personnages.
Mais je ferai Code vein 2 quand les extensions sortiront.
Je testerai la demo cela dit le 23 janvier pour voir comment ça tourne sur pc et avoir un aperçu des évolutions par rapport au 1
Si c'est le cas bah pas la peine pour moi vu que ça ne sera pas day one le jeu. Dommage
Apres étonnamment leur jeux sont souvent plus ludique aussi. Ils misent bcp sur le gameplay.
Evidemment c'est un point de vu general, ya evidemment des exceptions et des contre exemples.
Ya des studios occidentaux qui arrivent à allier les 2 aussi.
Mais souvent les jap ont vraiment du mal niveau technique.
Ça n’en fera pas un mauvais jeu évidemment, mais quand même il y a un peu de l’abus, on se dit t’achètes une console de nouvelle génération pourquoi?? après heureusement que d’autres font des efforts
Et pourtant graphiquement que ce soit du 1 au 3 qui va sortir, c'est le meme vieux moteur qui pourrait tourner facile sur ps3
Mais le truc c'est que Quand je joue manette en main à AUCUN MOMENT je pense à ça en fait, tellement mon plaisir est décuplé pour la partie gameplay.
Evidemment que le MEME JEU avec le rendu de Demon souls Remake, ça claquerait severe
donc oue, ya un peu de fainéantise ou manque de savoir faire la dessus et c'est dommage. Mais heureusement pour moi c'est pas la priorité dans les jeux. Et heureusement ya des jeux a coté pour prendre des claques graphiques.
Je suis d'accord, j'ai connu des jeux immondes et pourtant tellement plus fun que des jeux AAA, et inversement aussi, moche et chiant. Le principale c'est de trouver le fun manette en main, on peut avoir du très beau et très fun, du très moche et très fun.