Charts US : Battlefield 6 et la Nintendo Switch 2 ont dominé le mois d'octobre (avec des records)

Circana nous fait le bilan des charts US pour le mois d'octobre, marqué par deux faits majeurs et on commencera par le hardware en découvrant que la Nintendo Switch 2 (328.000 ventes en octobre dernier sur ce territoire) a désormais la courbe la plus haute dans l'histoire des consoles, sur les 5 premiers mois donc, 68 % devant la Switch 1, et 4 % devant la PlayStation 2 (ancienne médaille d'or).



Mais aussi :



- Toutes les autres consoles sont en baisse : PS5 (-22%), XBS (-37%) et Switch 1 (-52%).

- Le hardware ASUS est en hausse de 30 % (aidé par la Xbox ROG Ally).



Sur le software :



- Battlefield 6 se place d'un coup d'un seul comme le plus gros succès de 2025, avec le plus gros des ventes sur PC, évidemment.

- C'est le meilleur lancement US depuis Modern Warfare II en 2022.

- En 1 mois, Battlefield 6 a dépassé le total des ventes de Battlefield 1.

- Légendes Pokémon Z-A est le meilleur lancement « physique » de 2025.

- Ghost of Yotei s'en sort clairement avec les honneurs : c'est la 3e meilleure vente de l'ensemble de l'année sur PS5, derrière Battlefield 6 et NBA 2K26.

- Ninja Gaiden 4 se contente de la 11e place : le monde est méchant.





MEILLEURES VENTES POUR OCTOBRE 2025

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two et Saber Interactive)

(De même pour les indés dont Palworld et Clair Obscur : Expedition 33)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Battlefield 6

2. Légendes Pokémon Z-A

3. Ghost of Yotei

4. NBA 2K26

5. EA Sports FC 26

6. Madden NFL26

7. The Outer Worlds 2

8. Little Nightmares III

9. Digimon Story : Time Stranger

10. Borderlands 4



MEILLEURES VENTES POUR 2025

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two et Saber Interactive)

(De même pour les indés dont Palworld et Clair Obscur : Expedition 33)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Battlefield 6 (NEW)

2. NBA 2K26 (-1)

3. Monster Hunter Wilds (-1)

4. Borderlands 4 (-1)

5. EA Sports College Football 26 (-1)

6. The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered (-1)

7. Call of Duty : Black Ops 6 (-1)

8. Madden NFL 25 (-1)

9. MLB The Show 25 (-1)

10. Ghost of Yotei (+8)



Virés du top 10 : Elden Ring Nightreign et WWE 2K25