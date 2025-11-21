recherche
Charts US : Battlefield 6 et la Nintendo Switch 2 ont dominé le mois d'octobre (avec des records)
Circana nous fait le bilan des charts US pour le mois d'octobre, marqué par deux faits majeurs et on commencera par le hardware en découvrant que la Nintendo Switch 2 (328.000 ventes en octobre dernier sur ce territoire) a désormais la courbe la plus haute dans l'histoire des consoles, sur les 5 premiers mois donc, 68 % devant la Switch 1, et 4 % devant la PlayStation 2 (ancienne médaille d'or).

Mais aussi :

- Toutes les autres consoles sont en baisse : PS5 (-22%), XBS (-37%) et Switch 1 (-52%).
- Le hardware ASUS est en hausse de 30 % (aidé par la Xbox ROG Ally).

Sur le software :

- Battlefield 6 se place d'un coup d'un seul comme le plus gros succès de 2025, avec le plus gros des ventes sur PC, évidemment.
- C'est le meilleur lancement US depuis Modern Warfare II en 2022.
- En 1 mois, Battlefield 6 a dépassé le total des ventes de Battlefield 1.
- Légendes Pokémon Z-A est le meilleur lancement « physique » de 2025.
- Ghost of Yotei s'en sort clairement avec les honneurs : c'est la 3e meilleure vente de l'ensemble de l'année sur PS5, derrière Battlefield 6 et NBA 2K26.
- Ninja Gaiden 4 se contente de la 11e place : le monde est méchant.


MEILLEURES VENTES POUR OCTOBRE 2025
(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two et Saber Interactive)
(De même pour les indés dont Palworld et Clair Obscur : Expedition 33)
(Classement en revenus générés par ventes)

1. Battlefield 6
2. Légendes Pokémon Z-A
3. Ghost of Yotei
4. NBA 2K26
5. EA Sports FC 26
6. Madden NFL26
7. The Outer Worlds 2
8. Little Nightmares III
9. Digimon Story : Time Stranger
10. Borderlands 4

MEILLEURES VENTES POUR 2025
(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two et Saber Interactive)
(De même pour les indés dont Palworld et Clair Obscur : Expedition 33)
(Classement en revenus générés par ventes)

1. Battlefield 6 (NEW)
2. NBA 2K26 (-1)
3. Monster Hunter Wilds (-1)
4. Borderlands 4 (-1)
5. EA Sports College Football 26 (-1)
6. The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered (-1)
7. Call of Duty : Black Ops 6 (-1)
8. Madden NFL 25 (-1)
9. MLB The Show 25 (-1)
10. Ghost of Yotei (+8)

Virés du top 10 : Elden Ring Nightreign et WWE 2K25
publié le 21/11/2025 à 16:41 par Gamekyo
commentaires (15)
shanks publié le 21/11/2025 à 16:43
J'ai pas précisé dans le texte mais je suis surpris de la 7e place de The Outer Worlds 2 alors que je m'attendais à un gros flop.
rogeraf publié le 21/11/2025 à 16:50
Mérité, venez sur le meilleur jeu de cette fin d'année : BF6
jenicris publié le 21/11/2025 à 16:52
BF6 je suis surpris autant par les retours sur Reddit qui sont pas top que sur les ventes du jeu qui constaste totalement.

J'ai le jeu depuis sa sortie, j'y joue encore et sa nouvelle map Eastwood est desormais m'a préféré avec celle du Caire.
rogeraf publié le 21/11/2025 à 17:08
jenicris BF6, c 'est le multi de Dice qui compte. Le Solo, le BR hein ... Pas grave, le multi c'est des 100 aines d'heures de jeu en perspective.
jenicris publié le 21/11/2025 à 17:11
rogeraf je parle du multi pour Reddit.
Après j'apprécie le multi, là n'est pas la question, sinon j'aurai revendu le jeu depuis longtemps
rogeraf publié le 21/11/2025 à 17:19
jenicris il bien le multi, Reddit c'est un fourre tout.
shinz0 publié le 21/11/2025 à 17:24
rogeraf tu veux plutôt parler de Arc Raiders
walterwhite publié le 21/11/2025 à 17:33
Magnifique, ce BF6 est là où il doit être. Faut que le studio assure sur la durée avec des maps qualitatifs pour garder les joueurs
jamrock publié le 21/11/2025 à 17:41
Attendons les chiffres du marché ibérique avant de parler de records et succès
marchand2sable publié le 21/11/2025 à 17:43
- Ninja Gaiden 4 se contente de la 11e place : le monde est méchant

Grrrrrrrr
jaysennnin publié le 21/11/2025 à 17:58
le fait de mettre vince zampella (le papa des meilleurs call of) à la tête de la franchise battlefield a vraiment fait du bien à licence, ce monsieur est une sommité en matière de FPS, Call of, titanfall et maintenant Battlefield
bignstarfox publié le 21/11/2025 à 18:30
Et bien heureuse qu'il a call of Battlefield et fifa sur PS5, Sony fait toujours ces meilleurs ventes en fin d'année là où ces 3 jeu sort toujours en en octobre novembre
pcsw2 publié le 21/11/2025 à 19:17
Mérité pour bf6 surtout avec le suivi qu'il a .
ouken publié le 21/11/2025 à 19:25
OW2 coool vue la pépite
cyr publié le 21/11/2025 à 20:03
Bf6 n'est pas sortie sur switch2.....

Mais la switch2 , le jour où big n va sortir des cartouches...elle fera de nouveau record....que rien ne pourra battre avant le jugement dernier.

Et Noël n'est pas passé.....
