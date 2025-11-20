Inazuma Eleven Victory Road est bien un succès

La confirmation est bien présente : pour la deuxième fois d'affilée, Level-5 parvient à renouer avec le succès en annonçant 500.000 unités écoulées pour Inazuma Eleven : Victory Road, et on peut bien parler de ventes vu que le titre n'existe pas en boîte.
Le demi-million, c'était le même résultat en quelques jours pour Fantasy Life i qui a depuis atteint 1,4 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Prochain défi : Professeur Layton and the New World of Steam (2026).
Et au final c'est gentil d'avoir 5000 persos mais il y a aucune différence entre eux et ca ma manque de techniques.
Aprés quand on aime bien la license on pardonne beaucoup de trucs.