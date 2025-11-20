recherche
Inazuma Eleven Victory Road est bien un succès
La confirmation est bien présente : pour la deuxième fois d'affilée, Level-5 parvient à renouer avec le succès en annonçant 500.000 unités écoulées pour Inazuma Eleven : Victory Road, et on peut bien parler de ventes vu que le titre n'existe pas en boîte.

Le demi-million, c'était le même résultat en quelques jours pour Fantasy Life i qui a depuis atteint 1,4 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Prochain défi : Professeur Layton and the New World of Steam (2026).

publié le 20/11/2025 à 07:33 par Gamekyo
commentaires (13)
darkxehanort94 publié le 20/11/2025 à 07:40
Aucune Limite a Mon Football !
mrvince publié le 20/11/2025 à 07:46
C'est bien ou pas ?
thor publié le 20/11/2025 à 07:48
Content pour eux. J'ai lâché la licence il y a des années mais le jeu a l'air de répondre aux attentes de ce que j'en ai vu.
darkxehanort94 publié le 20/11/2025 à 07:49
mrvince Le gameplay est très bien. L'Histoire ca va, le mode Chronicle est gâchée avec l'obligation de faire 2 match (scriptée et avec ton équipe pour avancer) sa manque vraiment d'ergonomie, le Gacha de recrutement est Merdique ! On se perd avec toutes leurs monnaies.

Et au final c'est gentil d'avoir 5000 persos mais il y a aucune différence entre eux et ca ma manque de techniques.

Aprés quand on aime bien la license on pardonne beaucoup de trucs.
shido publié le 20/11/2025 à 09:08
mrvince jeu extrêmement mid, prioriser pour les fanboys de la license. le mode histoire , c'est une avalanche de cinématique avec pratiquement zero match et zero aspect rpg comparer a la version ds. le mode chronicle retrace l'histoire des diffèrent arc sans mise en scène et obligation de faire deux match pour débloquer la match suivant. les modele 3D des personnages , c'est les version HD des version wii. si tu es fan de la license , tu peux y jouer mais sinon osef
dooku publié le 20/11/2025 à 09:14
Plus qu'à espérer la version boite
mrvince publié le 20/11/2025 à 09:41
shido Non on ce serait une première fois... mais tu donne pas envie du coup
darkxehanort94 publié le 20/11/2025 à 09:53
mrvince Après le jeu introduit bien la license.
kidicarus publié le 20/11/2025 à 09:57
mrvince pour te faire une idée, y a peut être la demo qui est encore disponible sur la switch.
grimraven publié le 20/11/2025 à 10:29
j'ai de bons retours dessus et d'ailleurs je savais meme pas que c'etait tiré d 'un manga
guiguif publié le 20/11/2025 à 10:42
grimraven nop c'est une franchise crossmedia, tout a été pensé en meme temps.
darkxehanort94 publié le 20/11/2025 à 11:08
grimraven guiguif Le jeu est arrivé en premier puis l'animé et le manga, enfin ca c'etait quand Level V se prenait pour la Nintendo Compagnie, maintenant l'animé on est pas sur de l'avoir.
burningcrimson publié le 20/11/2025 à 11:20
Vivement une version boite alors.
