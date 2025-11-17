Game Awards : les prétendants au GOTY + toutes les autres catégories [UP]
La liste complète des nominés par catégorie aux Game Awards sera livrée dans pas longtemps mais, pas de bol pour Geoff, la plus importante vient d'être leakée, sans trop de surprise pour les concernés il faut avouer.
Prétendants au statut de GOTY 2025 (Game Awards) :
- Clair Obscur : Expedition 33
- Death Stranding 2 : On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
- Hollow Knight Silksong
- Kingdom Come Deliverance II
UP : toutes les autres catégories.
MEILLEURE GAME DESIGN :
- Clair Obscur : Expedition 33
- Death Stranding 2 : On the Beach
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Split Fiction
MEILLEURE NARRATION :
- Clair Obscur : Expedition 33
- Death Stranding 2 : On the Beach
- Ghost of Yotei
- Kingdom Come : Deliverance II
- Silent Hill f
MEILLEURE DIRECTION ARTISTIQUE :
- Clair Obscur : Expedition 33
- Death Stranding 2 : On the Beach
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Hollow Knight Silksong
MEILLEURE OST :
- Clair Obscur : Expedition 33
- Death Stranding 2 : On the Beach
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Hollow Knight Silksong
MEILLEURS SOUND DESIGN :
- Battlefield 6
- Clair Obscur : Expedition 33
- Death Stranding 2 : On the Beach
- Ghost of Yotei
- Silent Hill f
MEILLEUR DOUBLAGE :
- Benn Star pour Clair Obscur : Expedition 33
- Charlie Cox pour Clair Obscur : Expedition 33
- Erika Ishii pour Ghost of Yotei
- Jennifer English pour Clair Obscur : Expedition 33
- Konatsu Kato pour Silent Hill f
- Troy Baker pour Indiana Jones et le Cercle Ancien
MEILLEUR TRAVAIL POUR L'ACCESSIBILITÉ :
- Assassin's Creed Shadows
- Atomfall
- Doom : The Dark Ages
- EA Sports FC 26
- South of Midnight
MEILLEUR SUIVI :
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers II
- Marvel's Rivals
- No Man's Sky
MEILLEUR JEU INDÉPENDANT :
- Absolum
- Ball x PIT
- Blue Prince
- Clair Obscur : Expedition 33
- Hades II
- Hollow Knight Silksong
MEILLEUR PREMIER JEU (Indé) :
- Blue Prince
- Clair Obscur : Expedition 33
- Despelote
- Dispatch
- Megabonk
MEILLEUR JEU ACTION :
- Battlefield 6
- Doom : The Dark Ages
- Hades II
- Ninja Gaiden 4
- Shinobi : Art of Vengeance
MEILLEUR JEU ACTION/AVENTURE :
- Death Stranding 2 : On the Beach
- Ghost of Yotei
- Indiana Jones et le Cercle Ancien
- Hollow Knight Silksong
- Split Fiction
MEILLEUR RPG :
- Avowed
- Clair Obscur : Expedition 33
- Kingdom Come : Deliverance II
- Monster Hunter Wilds
- The Outer Worlds 2
MEILLEUR JEU DE COMBAT :
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- Fatal Fury : City of the Wolves
- Mortal Kombat Kollection
- Virtua Fighting 5 R.E.V.O
MEILLEUR JEU FAMILIAL :
- Donkey Kong Bananza
- LEGO Party
- LEGO Voyagers
- Mario Kart World
- Sonic Racing Crossworlds
- Split Fiction
MEILLEUR JEU SIMULATION & STRATÉGIE :
- The Alters
- Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
- Jurassic World Evolution 3
- Sid Meier's Civilization VII
- Tempest Rising
- Two Point Museum
MEILLEUR JEU SPORT & COURSE :
- EA Sports FC 25
- F1 25
- Mario Kart World
- Rematch
- Sonic Racing Crossworlds
MEILLEUR JEU MULTI :
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Elden Ring Nightreign
- PEAK
- Split Fiction
MEILLEURE ADAPTATION :
- Minecraft
- Devil May Cry
- Splinter Cell Deathwatch
- The Last of Us : Saison 2
- Until Dawn
MOST WANTED 2026 :
- 007 First Light
- Grand Theft Auto VI
- Marvel's Wolverine
- Resident Evil Requiem
- The Witcher IV (???????)
Le goty est logique.
Ils auraient pu mettre à ce moment-là wuchang ou Kazan
Bon, ce sera à coup sûr, expédition 33
Sauf si il y a de la triche
Je fais confiance à Kojima, il sait comment donner l’envie à Geoff de se faire lustrer les bouliches avec une peau de chamois
tlj J'étais impatient de commencer Ghost Of Yotei mais j'avais un peu peur vu certaines critiques ici. J'en suis à environ 35 heures en mode difficile et vraiment j'adore. Au final, vraiment ne jamais écouté Twitter et Gamekyo qui ne se rendent vraiment plus compte de toute les qualités qu'à un jeu à offrir.
Le fait que le jeu ne réinvente rien suffit (d'après leurs dires) à en faire un jeu moyen, voir mauvais pour certains. C'est fort de café.
Au final j'adore, comme la plupart des jeux que j'aurais fait cet année. Ceux qui m'ont le moins marqué au final sont des jeux de 2024 ahah (Stellar Blade et Silent Hill 2)
Sinon, j'ai moi aussi fini Yotei, justement à l'instant. Et il aurait clairement pu être nominé, il est excellent. Le jeu est maîtrisé sur plein de points. Et l'histoire n'est pas qu'une histoire de vengeance bête et méchante, il y a aussi un côté humain avec les relations qu'Atsu a avec certains personnages, mais pour savoir ça, il faut faire le jeu, hein.
Donkey kong Bananza qui en douter personne
Bon je presume que c'est clair de lune le Goty a moins d une surprise
Les qualités sont là ? L'ecriture ? bah naze, le gameplay certes intéressant mais répétitif, les incohérences ? Beaucoup trop , l'ow ? bof bof
Heu faut pas généraliser hein, autant Twitter c'est une poubelle autant ici certains test sont pas mal.
Et je me souviens que les qualités ont été dites, ça ne veut pas dire qu'un test est négatif, qu'il faut le zapper.
Death Stranding 2 j'ai adoré mais on n'a plus la surprise du 1 donc même si le jeu est mieux ludiquement parlant, ça fait moins son effet. J'aurais bien vu Yotei à sa place car ce dernier est vraiment, vraiment excellent. J'en suis qu'à la moitié mais pour moi il éclate pas mal le premier que j'ai adoré. Le monde est mieux construit, visuellement c'est dingue (on se rappelle de ceux qui disaient que c'était de la PS4 ), c'est maitrisé, l'ambiance est excellente, les musiques géniales. J'attends de voir l'histoire et comment ça se termine pour voir si Atsu est comparable à Jin.
Clair Obscur ou rien.
Konatsu Kato nominée pour meilleure performance, hâte de voir sa réaction haha.
J’ai fini les 2 à 100% et je valide leurs niveau gotiesque
Tsushima est loin devant très loin.
Mais Clair obscure obvious il va gagner
aozora78 : "ne jamais écouté Twitter et Gamekyo qui ne se rendent vraiment plus compte de toute les qualités qu'à un jeu à offrir." : tu as entièrement raison ! C'est pour ça que je dis souvent qu'on a ici un bon lot de blasés qui ne sont jamais satisfait, alors que franchement Yotei c'est du très haut niveau.
Bravo à Kingdom Come Deliverance II
Le jeu a une histoire random de vengeance, y a rien de dingue, et c'est pas les *subtillités* de message qui vont changer le tout, aller circulez
djfab *********SPOILER**********Dit nous alors si c'est pas bête, pourquoi le bad guy a tué le père ??
Année plutôt faible en jeu vidéo
J'en ai vu des histoire de vengeance, Sifu est mieux en tout point. Pourquoi ne pas relever le nombre d'incohérences plutôt ?
CLAIR OBSCUR POINT
Comme le délire autour des 1.5 que je ne supporte plus et que des mecs sortent dès qu'ils le peuvent pour paraitre plus malin. Et ça vaut pour tous les jeux ou c'est utilisé. Dès qu'un jeu n'est pas limite totalement réinventé, dans un nouveau moteur, avec deux générations de différence niveau graphismes, ça sort ça.
Je suis critique sur les jeux auxquels je joue, je parle plus souvent du négatif que du positif avec mes amis mais globalement je suis rarement blasé comme beaucoup ici ou sur twitter.
ravyxxs Je pense que le jeu est très bon. Je ne le défend pas spécialement, je défend mon appréciation du jeu, je passe juste un très bon moment, je ne cherche pas un claque cinématographique façon Naughty Dog car ça ne m'atteint plus. Pour moi Baldur's Gate 3 a enterré ces jeux niveau narration et possibilités d'histoires.
Tu reproches quoi à Ghost Of Yotei? De ne rien réinventé? Que ce soit une suite sans prise de risque? Que l'histoire soit ultra classique (comme presque toutes les histoires de Samuraï)? Et tous le monde sera d'accord avec toi. Et tu constateras donc que la plupart des gens s'en foutent de ces points là dans le cadre de l'appréciation du jeu. Le jeu est super bien foutu, aucun bug pour ma part, magnifique, combats vraiment prenants, une exploration agréable entre deux combats, une mise en scène qui quand elle se donne en gamepaly, claque bien... voir même des moments ou je suis ultra hype. Jouant en mode difficile, j'ai bien galérer contre l'Oni par exemple et c'était un plaisir.
Le vrai point ou j'ai peur, c'est de la répétitivité à la longue. Et j'ai par moment le sentiment ou je me dit "là et là franchement ils auraient pu aller plus loin." Que ce soit pour les dialogues et les quêtes. Mais ça voudrait dire qu'on aurait attendu encore combien de temps le jeu? Même en étant conscient des limites et des défauts du jeu, j'y reviens et j'ai envie d'y retourné, comme beaucoup d'autres et le jeu a eu 87/100 donc c'est pas non plus un score de malade je ne comprend pas pourquoi ça te fou la rage comme ça.
Bref, je trouves que tu fais un cinéma pour pas grand chose. Tu es le premier à rager sur le fait que des gens puissent aimer le jeu plutôt que l'inverse.
Aucun retournement de situation ou effet de surprise, les twits sont maigres !!
djfab J'attends !!
Je l'ai essayé, au bout de 5 heures, j'ai décroché et confirma mes impressions que ce jeu est surcoté pour être un GOTY, sûrement une preuve d'indulgence car réalisée par un petit studio.
Certes, la DA est sublime, le scénario surement intéressant, la musique magnifique, bref des catégories spécifiques où il peut prétendre un titre.
Mais pour le reste, le jeu est plutôt long à démarrer ; le gameplay ne réinvente rien ; l'absence de carte dans les sous-monde, c'est parfois agaçant ; sensation d'effet de brouillard dans certains mondes ; dans l'épilogue, les attroupements de PNJ qui font office de murs dans les allées. Hitman Absolution sur X360, l'agent 47 pouvait se faufiler au milieu de la foule, les PNJ s'écartaient.
Bref c'est un très bon jeu pour qui aime le genre et son univers associé avec tout de même quelques carences techniques et de gameplay qui seraient sanctionnés s'il s'agissait d'un titre provenant d'un gros studio.
ils ne pouvaient quand même pas mettre Mario Kart ou Drag X Drive, faut pas éxagérer.
Perso, j'ai bcp aimé Kronos the New Dawn cette année mais clairement pas un GOTY
COE33, je reconnais ses qualités, j'aime bcp son gameplay... Mais Bowdel qu'es que l'histoire ne me touche pas... mais alors pas une seul seconde j'ai eu de l'empathie pour ces pauvres expéditeurs!
aozora78 le délire 1.5 n'est pas toujours là mais c'est quand même très présent pour celui ci. Les tests ne sont pas toujours fiable mais certains restent intéressant à lire.
djfab Super mais au lieux de faire le perroquet argumente un minimum, j’attends aussi.
Je suis quasi sur qu'il y a déjà du monde qui se languissent pour un Clair Obscur 2.
Occupe toi de tes tops de con, c'est tout aussi inutile que tes paroles.
Par contre aucun jeu multi, qui sont de superbe jeu mais compliqué pour eux, 2025 est l année solo qui est tres serré
Split fiction
Mario kart world
Arc riders
Sinon d'après cette liste, vu que c'est un événement américain, on pourrait être surpris du résultat.
STOP. Laissez moi finir la MAJ de l'article et je reviens vers vous wololo.
Je pense que vous vous attendiez à trop de la part du studio alors que c'est Sucker Punch, ils n'ont jamais eu la prétention de savoir faire des expériences narratives de dingue. Pour moi ils ont la note qu'ils méritent sur Metacritic, pas plus pas moins.
J'ai eu plusieurs claques cette année avec Clair Obscur et The Drifter, et de très bons moments sur d'autres jeux, j'en suis déjà bien content, je n'en veux pas à Yotei de ne pas me retourner le slip. J'ai l'impression sur Gamekyo et ailleurs, soit les gens sont blasés du JV, soient ils sont uniquement focus sur toujours les même type d'univers malgré tout ce qui sort.
Je vais lâcher une petite bombe mais en vrai de vrai... si on se posait sérieusement 5mn, on dégagerait Death Stranding 2 et DK Bananza qui sont vraiment mis là par défaut mais il en faut 6 à chaque fois selon Keighley...
Désolé mais s'appeler Kojima, Nintendo ou Sony ne suffit plus à mettre un jeu dans un liste de nominés au GOTY en 2025 pour moi. Il faut nommer les jeux qui ont marqué réellement les gens autant par le gameplay que par la DA, les musiques, l'histoire, le Game Design, les personnages... et si le gameplay n'est pas le centre du jeu, tu récompenses la qualité du travail accompli, la prouesse d'une seule personne, l'engouement communautaire et l'originalité. Pour moi juste récompensé froidement un jeu parcequ'il coche des cases comme "très bon gameplay" c'est triste.
Je trouve des jeux comme Clair Obscur, Kingdom Come 2, Hades II, Hollow Knight, Dispatch ou The Drifter (qu'on aime ou pas) infiniment plus sein et rafraichissant pour le jeu vidéo (alors qu'ils n'inventent rien) plutôt que d'avoir un enième jeu à Gimmick avec la vision habituelle de Nintendo, un enième jeu d'aventure type studio Sony (Ghost Of Yotei), un enième jeu qui joue sur l'aspect hollywoodien pour sortir du lot mais s'en vraiment briller nul part (Death Stranding 2)...
Ce suçage pour le foutre dans les 3/4 des catégories
Il aurait probablement eu ses chances l’année dernière, car ça reste un très bon jeu, avec un vrai concept, frais et fun.
DS2 pour cocher la case copain Kojima et Sony, sans rien vouloir lui enlever. Je ne l’ai pas encore fait et, rien que de par son statut, son univers, son ambition, il ne vole pas sa place j'imagine.
Kingdom Come Deliverance II je ne connais pas assez pour en parler, malheureusement.
Hades 2 / Silksong Rien à dire, deux pépites, deux suites très attendues (double tranchant) parmi les jeux indés les plus populaires. Et Silksong qui se sera fait désirer toutes ces années, pour un résultat globalement à la hauteur.
L’équipe de Split Fiction sera certainement un peu déçue, le jeu a l’air brillant Ils ont eu leur heure de gloire avec le genial It Takes Two.
Personnellement, un peu déçu pour Blue Prince, qui mériterait, mais trop niche.
Et le meilleur pour la fin, la surprise de l’année, de mes amis et voisins montpelliérains, jeu auquel je ne croyais absolument pas, qui ont pondu pourtant CO EXP33, un jeu qui repousse toujours un peu plus les limites d’œuvres artistiques dans les jeux vidéos et ça fait tellement du bien. Sans meme parler de l’expérience narrative, brillante, avec cette sublime mise en abyme (mais je ne peux pas trop en dire ici), qui ne serait pas possible au cinéma.
C’est mon jeu de 2025, mais il l’aurait été aussi de nombreuses autres années.
Pas besoin de faire le jeu plus ambitieux ou avec le plus de budget du monde, le talent et l’amour du travail bien fait peuvent faire naitre étonnamment de très grand jeux... Remarquable, incroyable pour une si petite equipe.
Expedition 33 va gagner haut la main le goty, c'est dire l'état du JV en ce moment
Je trouve ça scandaleux que split fiction ne soit pas nommé dans les goty
DS2 dans meilleure narration
Toute façon les dés sont jetés ça sera Clair Obscur, n'en déplaisent à ceux qui ne veulent pas voir la vérité
Des nominés où l'on se demande pourquoi dans telle catégorie comme Donkey Kong Bananza en jeu familial.
En doublage (donc en anglais), j'ai du mal à croire qu'il ne peut avoir que 4 titres !!!
Y a aucune bagarre les gars lol, je suis juste un joueur très très exigeant, j'ai pas 18 ans lol, j'en ai fini des jeux, et aujourd'hui tu me sers du réchauffé du micro onde, logique que j'aime pas. Je vais pas dire que le plat en question est mauvais, mais que j'ai eu ma dose, et le micro onde n'améliore en rien la qualité des ingrédients.
Vous comprenez ? Donc voilà, moi, je déteste le scénario, et arrêté avec l'excuse que c'est Sucker Punch etc, écrire un excellent scénario, ou même de vengeance,ça demande pas des millions de dollars les gars on parle d'un script là, après si tu veux reproduire des tonnes de mise en scène tu ajustes le tout. Ils sont soutenu par Playstation, EXP33 est soutenu par Sony ??
Voilà.
fan2jeux split fiction ? Y a des choix plus marquants que ce jeu tu sais, faut pas voir le mal partout.
- Clair Obscur : Expedition 33
- Death Stranding 2 : On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
- Hollow Knight Silksong
- Kingdom Come Deliverance II
ce sont des concurrents très lourd je sais pas de quoi tu parles...
Prétendants au statut de GOTY 2025 (Game Awards) :
- Clair Obscur : Expedition 33
MEILLEURE GAME DESIGN :
- Clair Obscur : Expedition 33
MEILLEURE NARRATION :
- Kingdom Come : Deliverance II
MEILLEURE DIRECTION ARTISTIQUE :
- Death Stranding 2 : On the Beach
MEILLEURE OST :
- Clair Obscur : Expedition 33
MEILLEURS SOUND DESIGN :
- Silent Hill f
MEILLEUR DOUBLAGE :
- Clair Obscur si on parle VF
MEILLEUR SUIVI :
- Fortnite
MEILLEUR JEU INDÉPENDANT :
- Hades II (Clair Obscur, c'est pas des masses indés pour moi...)
MEILLEUR PREMIER JEU (Indé) :
- Blue Prince
MEILLEUR JEU ACTION :
- Ninja Gaiden 4
MEILLEUR JEU ACTION/AVENTURE :
- Indiana Jones et le Cercle Ancien
MEILLEUR RPG :
- Clair Obscur : Expedition 33
MEILLEUR JEU DE COMBAT :
- Virtua Fighting 5 R.E.V.O
MEILLEUR JEU FAMILIAL :
- Donkey Kong Bananza
MEILLEUR JEU SIMULATION & STRATÉGIE :
- The Alters
MEILLEUR JEU MULTI :
- Split Fiction
MEILLEURE ADAPTATION :
- The Last of Us : Saison 2 (oui)
MOST WANTED 2026 :
- Grand Theft Auto VI
(j'ai pas mis les catégories osef)
Maintenant je te rejoins, que le scénario de Yoteil ne vend pas du rêve.
Sérieux là ?? J'ai trouvé la narration tellement mal rythmée et écrite. Un calvaire !! Un 6/10 à mon goût.
ravyxxs : nominé dans la catégorie "meilleure narration", fin du débat. Comme Yanssou, t'as juste pas aimé ou alors tu vois du négatif partout sans voir le positif je sais pas.
Si je devais garder qu'un truc de CO, j'en parle un peu dans mon message au dessus, c'est justement l'aspect narratif qui propose quelque chose d'assez inédit en la matiere, de brillant, mais je crois que tu n'as pas fini le jeu non?
djfab WOW l'argumentation looool genre ils ont le dernier mot face à 90% du public, tu sais qu'il faut mettre des concurrents dans cette liste sinon c'est vide ?
Quel argument plat après une heure que je t'ai posé une question simple comme bonjour !! J'ai fait KDC2 et le voir en meilleure narration me fait rire au plus au point.
51love Non Shanks a bu trop d'hydromel
C'est pas une raison suffisante pour ressortir du réchauffé.
Narrativement parlant , ça manque cruellement de profondeur en plus d'avoir des perso osef. Yotei est l'exact opposé de Tsushima qui a su proposer un truc.
Je parle pas d'avoir un scénar de fou mais au moins quelque chose qui capte (pas compliqué en soi) Blue eyes samurai par exemple a le même pitch mais c'est travaillé un minimum.
Sucker Punch aurait du ce centrer davantage sur le coté shinobi y'avais matière a creuser.
djfab le scenar de Ninja gaiden est a chier mais c'est pour autant que je déteste son bon gameplay, Yotei n'est même pas au niveau.
ça n'a aucune importance qu'il soit nommé dans des catégories, CO va le bouffé surtout dans la catégorie narration.
Par ailleurs les gouts et les couleurs c'est sympa hein mais faut faire la part des choses, bizarrement personne va chercher son lot d'incohérences... et tu ne m'a toujours pas répondu, j’attends toujours.
Comme toujours, c'est une catégorie à l'arnaque qui ne devrait pas exister en raison des multiples reports de certains titres.
Sandfall a publié CO33 via Kepler..qui est un confédération de plusieurs studios indies qui publient "entres eux", je peux comprendre que ce soit classé indie.
C'est mieux que Dave the diver il y a quelques années qui est publié par Nexon .
Je me posais aussi la question.
Et osef : Capcom Fighting Collection 2, une compilation de jeux des années 2000. Tant qu'à faire, on peut aussi nominé des titres ACA NEO.GEO 2.
De plus, ils ont un gros editeur derriere eux.
ça se trouve, le studio n'a pas les bras pour faire des Ghost Of tous les 5 ans en améliorant réellement la formule. Raison de plus pour qu'il retourne à Sly le temps d'un jeu pour moi... avec les ambitions en dessous d'un Ghost Of, ça ferait un sly potentiellement incroyable.
C'est vraiment devenu une parodie cette cérémonie, faut plaisir aux copains avant tout...
On peut clairement et legitimement dire que CO EXP33 est un jeu indé, il n'y a aucun scandale, apres ça reste discutable.
Mais je suis persuadé que si le jeu avait adopté une vue du dessus durant les phases de gameplay, personne n'aurait rien trouver a redire, mais ils ont fait des choix de game design qui font plutot a penser a du AA(A), les mecs ne sont pas arrivés avec un moteur aussi, ils ont réutilisé l'UE5.
yukilin je vois seulement ton message ^^
fan2jeux
Expedition 33 va gagner haut la main le goty, c'est dire l'état du JV en ce moment
Je dirais pas que la selection est sans saveur, j'ai fait 4 des 6 jeux nominées et ce sont des 8/10 pour moi (9 pr CO) et ma selection aurait été differentes.
Par contre oui l'état du JV, particulierement les AAA fait peur, mais depuis 10 ans en fait, les budgets sont tellement astronomiques que ça manque d'identité, de prise de risque, c'est comme les autres domaines, la musique, le cinéma, quand y'a trop de frics ça devient trop commercial et les plus pasionnées ont du mal à s'y retrouver, a tjs bouffer la meme soupe.
Moi demain tu me demandes et me poses des questions spécifiques sur un critère que tu trouves mauvais dans KCD2, je serais ravie de t'en faire part et élucider le tout, sans donner l'impression, comme tu le fais, que j'ai le dos au mur. A croire que vous lisez soit à l'envers, soit que vous marchez sur des œufs...
Ca va faire une heure qu'on avance pas, et aucun de vous, défendeur du jeu, n'est capable de répondre à un point. Lol....j'ai donc raison.
https://www.sandfall.co/
Indé n’est absolument pas lié au budget du jeu en mode AA/AAA ou la taille de l’équipe dans la définition faite pour les TGA
C’est uniquement la manière de publier qui compte, comme dit Kepler, l’editeur, est une agglomeration de dev indies qui ont formé cette structure pour éditer sans avoir à passer par des EA ou autre
COE33
COE33
Etc…
En l'etat, je suis incapable de te dire si CO a couter plus cher a produire et s'il l'équipe de developement est plus grosse que celle de Hades (qui est estimé de 25 a 50 personnes).
En terme de boulot fait dessus il le mériterait
mais bordel quel jeu chiant à en crever
Ouais, un AA quoi.
oui,il est rancunier ce pleurnichard de Koro sans le sou
Sonic crossworlds
Mario kart
Split fiction
Arc raiders
Donkey kong est placer dans les nominé car la qualité est au rdv en fonction du score metacritic et cela se tiens également avec les autres jeux qui se retrouve logiquement tous dans cette liste. Tu prends les meilleurs jeux de cette années 2025 tu les retrouves dans la listes des nominé des games Adwards
- Clair Obscur : Expedition 33. 92%
- Death Stranding 2 : On the Beach 89%
- Donkey Kong Bananza 91%
- Hades II 95%
- Hollow Knight Silksong 91%
- Kingdom Come Deliverance II 88%
Seul énigme le fameux split fiction 91%
