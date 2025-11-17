Game Awards : les prétendants au GOTY + toutes les autres catégories [UP] Game Awards : les prétendants au GOTY + toutes les autres catégories [UP]

La liste complète des nominés par catégorie aux Game Awards sera livrée dans pas longtemps mais, pas de bol pour Geoff, la plus importante vient d'être leakée, sans trop de surprise pour les concernés il faut avouer.



Prétendants au statut de GOTY 2025 (Game Awards) :



- Clair Obscur : Expedition 33

- Death Stranding 2 : On the Beach

- Donkey Kong Bananza

- Hades II

- Hollow Knight Silksong

- Kingdom Come Deliverance II



UP : toutes les autres catégories.



MEILLEURE GAME DESIGN :



- Clair Obscur : Expedition 33

- Death Stranding 2 : On the Beach

- Ghost of Yotei

- Hades II

- Split Fiction



MEILLEURE NARRATION :



- Clair Obscur : Expedition 33

- Death Stranding 2 : On the Beach

- Ghost of Yotei

- Kingdom Come : Deliverance II

- Silent Hill f



MEILLEURE DIRECTION ARTISTIQUE :



- Clair Obscur : Expedition 33

- Death Stranding 2 : On the Beach

- Ghost of Yotei

- Hades II

- Hollow Knight Silksong



MEILLEURE OST :



- Clair Obscur : Expedition 33

- Death Stranding 2 : On the Beach

- Ghost of Yotei

- Hades II

- Hollow Knight Silksong



MEILLEURS SOUND DESIGN :



- Battlefield 6

- Clair Obscur : Expedition 33

- Death Stranding 2 : On the Beach

- Ghost of Yotei

- Silent Hill f



MEILLEUR DOUBLAGE :



- Benn Star pour Clair Obscur : Expedition 33

- Charlie Cox pour Clair Obscur : Expedition 33

- Erika Ishii pour Ghost of Yotei

- Jennifer English pour Clair Obscur : Expedition 33

- Konatsu Kato pour Silent Hill f

- Troy Baker pour Indiana Jones et le Cercle Ancien



MEILLEUR TRAVAIL POUR L'ACCESSIBILITÉ :



- Assassin's Creed Shadows

- Atomfall

- Doom : The Dark Ages

- EA Sports FC 26

- South of Midnight



MEILLEUR SUIVI :



- Final Fantasy XIV

- Fortnite

- Helldivers II

- Marvel's Rivals

- No Man's Sky



MEILLEUR JEU INDÉPENDANT :



- Absolum

- Ball x PIT

- Blue Prince

- Clair Obscur : Expedition 33

- Hades II

- Hollow Knight Silksong



MEILLEUR PREMIER JEU (Indé) :



- Blue Prince

- Clair Obscur : Expedition 33

- Despelote

- Dispatch

- Megabonk



MEILLEUR JEU ACTION :



- Battlefield 6

- Doom : The Dark Ages

- Hades II

- Ninja Gaiden 4

- Shinobi : Art of Vengeance



MEILLEUR JEU ACTION/AVENTURE :



- Death Stranding 2 : On the Beach

- Ghost of Yotei

- Indiana Jones et le Cercle Ancien

- Hollow Knight Silksong

- Split Fiction



MEILLEUR RPG :



- Avowed

- Clair Obscur : Expedition 33

- Kingdom Come : Deliverance II

- Monster Hunter Wilds

- The Outer Worlds 2



MEILLEUR JEU DE COMBAT :



- 2XKO

- Capcom Fighting Collection 2

- Fatal Fury : City of the Wolves

- Mortal Kombat Kollection

- Virtua Fighting 5 R.E.V.O



MEILLEUR JEU FAMILIAL :



- Donkey Kong Bananza

- LEGO Party

- LEGO Voyagers

- Mario Kart World

- Sonic Racing Crossworlds

- Split Fiction



MEILLEUR JEU SIMULATION & STRATÉGIE :



- The Alters

- Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles

- Jurassic World Evolution 3

- Sid Meier's Civilization VII

- Tempest Rising

- Two Point Museum



MEILLEUR JEU SPORT & COURSE :



- EA Sports FC 25

- F1 25

- Mario Kart World

- Rematch

- Sonic Racing Crossworlds



MEILLEUR JEU MULTI :



- Arc Raiders

- Battlefield 6

- Elden Ring Nightreign

- PEAK

- Split Fiction



MEILLEURE ADAPTATION :



- Minecraft

- Devil May Cry

- Splinter Cell Deathwatch

- The Last of Us : Saison 2

- Until Dawn



MOST WANTED 2026 :



- 007 First Light

- Grand Theft Auto VI

- Marvel's Wolverine

- Resident Evil Requiem

- The Witcher IV (???????)