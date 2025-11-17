recherche
Game Awards : les prétendants au GOTY + toutes les autres catégories [UP]
La liste complète des nominés par catégorie aux Game Awards sera livrée dans pas longtemps mais, pas de bol pour Geoff, la plus importante vient d'être leakée, sans trop de surprise pour les concernés il faut avouer.

Prétendants au statut de GOTY 2025 (Game Awards) :

- Clair Obscur : Expedition 33
- Death Stranding 2 : On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
- Hollow Knight Silksong
- Kingdom Come Deliverance II

UP : toutes les autres catégories.

MEILLEURE GAME DESIGN :

- Clair Obscur : Expedition 33
- Death Stranding 2 : On the Beach
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Split Fiction

MEILLEURE NARRATION :

- Clair Obscur : Expedition 33
- Death Stranding 2 : On the Beach
- Ghost of Yotei
- Kingdom Come : Deliverance II
- Silent Hill f

MEILLEURE DIRECTION ARTISTIQUE :

- Clair Obscur : Expedition 33
- Death Stranding 2 : On the Beach
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Hollow Knight Silksong

MEILLEURE OST :

- Clair Obscur : Expedition 33
- Death Stranding 2 : On the Beach
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Hollow Knight Silksong

MEILLEURS SOUND DESIGN :

- Battlefield 6
- Clair Obscur : Expedition 33
- Death Stranding 2 : On the Beach
- Ghost of Yotei
- Silent Hill f

MEILLEUR DOUBLAGE :

- Benn Star pour Clair Obscur : Expedition 33
- Charlie Cox pour Clair Obscur : Expedition 33
- Erika Ishii pour Ghost of Yotei
- Jennifer English pour Clair Obscur : Expedition 33
- Konatsu Kato pour Silent Hill f
- Troy Baker pour Indiana Jones et le Cercle Ancien

MEILLEUR TRAVAIL POUR L'ACCESSIBILITÉ :

- Assassin's Creed Shadows
- Atomfall
- Doom : The Dark Ages
- EA Sports FC 26
- South of Midnight

MEILLEUR SUIVI :

- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers II
- Marvel's Rivals
- No Man's Sky

MEILLEUR JEU INDÉPENDANT :

- Absolum
- Ball x PIT
- Blue Prince
- Clair Obscur : Expedition 33
- Hades II
- Hollow Knight Silksong

MEILLEUR PREMIER JEU (Indé) :

- Blue Prince
- Clair Obscur : Expedition 33
- Despelote
- Dispatch
- Megabonk

MEILLEUR JEU ACTION :

- Battlefield 6
- Doom : The Dark Ages
- Hades II
- Ninja Gaiden 4
- Shinobi : Art of Vengeance

MEILLEUR JEU ACTION/AVENTURE :

- Death Stranding 2 : On the Beach
- Ghost of Yotei
- Indiana Jones et le Cercle Ancien
- Hollow Knight Silksong
- Split Fiction

MEILLEUR RPG :

- Avowed
- Clair Obscur : Expedition 33
- Kingdom Come : Deliverance II
- Monster Hunter Wilds
- The Outer Worlds 2

MEILLEUR JEU DE COMBAT :

- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- Fatal Fury : City of the Wolves
- Mortal Kombat Kollection
- Virtua Fighting 5 R.E.V.O

MEILLEUR JEU FAMILIAL :

- Donkey Kong Bananza
- LEGO Party
- LEGO Voyagers
- Mario Kart World
- Sonic Racing Crossworlds
- Split Fiction

MEILLEUR JEU SIMULATION & STRATÉGIE :

- The Alters
- Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
- Jurassic World Evolution 3
- Sid Meier's Civilization VII
- Tempest Rising
- Two Point Museum

MEILLEUR JEU SPORT & COURSE :

- EA Sports FC 25
- F1 25
- Mario Kart World
- Rematch
- Sonic Racing Crossworlds

MEILLEUR JEU MULTI :

- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Elden Ring Nightreign
- PEAK
- Split Fiction

MEILLEURE ADAPTATION :

- Minecraft
- Devil May Cry
- Splinter Cell Deathwatch
- The Last of Us : Saison 2
- Until Dawn

MOST WANTED 2026 :

- 007 First Light
- Grand Theft Auto VI
- Marvel's Wolverine
- Resident Evil Requiem
- The Witcher IV (???????)
publié le 17/11/2025 à 16:27 par Gamekyo
thekingofpop publié le 17/11/2025 à 16:29
Clair Obscur : Expedition 33, "logiquement "
yanssou publié le 17/11/2025 à 16:30
Bonne liste a part Death stranding, Yotei n'a pas sa place et tant mieux.

Le goty est logique.
link49 publié le 17/11/2025 à 16:31
Le gagnant sera je pense Clair Obscur : Expedition 33.
tlj publié le 17/11/2025 à 16:33
yanssou Parle bien pour toi. Yotei est un très bon jeu et aurait tout à fait pu avoir sa place : tout cela reste serré
altendorf publié le 17/11/2025 à 16:37
Clair Obscur: Expedition 33 est le GOTY obvious mais on est pas à l'abri de la surprise avec Hollow Knight Silksong.
pcsw2 publié le 17/11/2025 à 16:37
Kcd2 et clair obscure deux dans ma liste
mattewlogan publié le 17/11/2025 à 16:37
Donkey kong n’en mais des barres
Ils auraient pu mettre à ce moment-là wuchang ou Kazan
Bon, ce sera à coup sûr, expédition 33
Sauf si il y a de la triche
kirk publié le 17/11/2025 à 16:40
Vraiment une belle année niveau jeux me concernant. Je retiens Expedition 33, Silksong et les Ninja Gaiden.
mrvince publié le 17/11/2025 à 16:42
J'aimerais bien Hades 2 ou Silksong mais bon on va pas se mentir ça va être Expédition.
yanssou publié le 17/11/2025 à 16:42
tlj "parle bien pour toi" ça vaut dire un truc ? Serré ? Pas mal la plaisanterie, le jeu est moyen tout au plus faut arrêter.
icebergbrulant publié le 17/11/2025 à 16:47
Je mise sur Death Stranding 2 Sur La Grève
Je fais confiance à Kojima, il sait comment donner l’envie à Geoff de se faire lustrer les bouliches avec une peau de chamois
aozora78 publié le 17/11/2025 à 16:47
Je ne m'attendais pas à voir Kingdom Come! C'est cool pour le studio

tlj J'étais impatient de commencer Ghost Of Yotei mais j'avais un peu peur vu certaines critiques ici. J'en suis à environ 35 heures en mode difficile et vraiment j'adore. Au final, vraiment ne jamais écouté Twitter et Gamekyo qui ne se rendent vraiment plus compte de toute les qualités qu'à un jeu à offrir.

Le fait que le jeu ne réinvente rien suffit (d'après leurs dires) à en faire un jeu moyen, voir mauvais pour certains. C'est fort de café.

Au final j'adore, comme la plupart des jeux que j'aurais fait cet année. Ceux qui m'ont le moins marqué au final sont des jeux de 2024 ahah (Stellar Blade et Silent Hill 2)
djfab publié le 17/11/2025 à 16:47
Yanssou : je rejoins tout à fait Tlj, Yotei a carrément sa place, je viens de le finir, il est excellent, une merveille, meilleur que Tsushima. T'as le droit de pas aimé, mais les qualités sont là, en témoignent les tests.
snave publié le 17/11/2025 à 16:55
Liste parfaite des jeux nominés pour les GOTY de cette année. Franchement, il n'y a aucune erreur.

Sinon, j'ai moi aussi fini Yotei, justement à l'instant. Et il aurait clairement pu être nominé, il est excellent. Le jeu est maîtrisé sur plein de points. Et l'histoire n'est pas qu'une histoire de vengeance bête et méchante, il y a aussi un côté humain avec les relations qu'Atsu a avec certains personnages, mais pour savoir ça, il faut faire le jeu, hein.
ducknsexe publié le 17/11/2025 à 16:55
Le copain de kojima est toujours la

Donkey kong Bananza qui en douter personne

Bon je presume que c'est clair de lune le Goty a moins d une surprise
yanssou publié le 17/11/2025 à 16:55
djfab Je ne dénigre pas les gouts et les couleurs mais de là a ce qu'il est sa place, c'est assez gonflé. Yotei est moins bon et les idées ne sont pas bonne, un pur produit de commande qui rempli un cahier des charges.

Les qualités sont là ? L'ecriture ? bah naze, le gameplay certes intéressant mais répétitif, les incohérences ? Beaucoup trop , l'ow ? bof bof
marcelpatulacci publié le 17/11/2025 à 16:58
On est tous d'accord pour Clair mais justement, avec un monstre comme Hollow Knight Silksong, le "jury" peut faire exprès de crée la surprise pour surprendre le publique
yanssou publié le 17/11/2025 à 17:02
aozora78 "Au final, vraiment ne jamais écouté Twitter et Gamekyo qui ne se rendent vraiment plus compte de toute les qualités qu'à un jeu à offrir."

Heu faut pas généraliser hein, autant Twitter c'est une poubelle autant ici certains test sont pas mal.

Et je me souviens que les qualités ont été dites, ça ne veut pas dire qu'un test est négatif, qu'il faut le zapper.
apollokami publié le 17/11/2025 à 17:04
La logique voudrait que ce soit Clair Obscur mais vu les magouilles habituelles ça pourrait être plutôt Hades II ou Death Stranding 2.
maxx publié le 17/11/2025 à 17:05
J'espère vraiment que ce sera pour Clair Obscur, clairement il le mérite tellement Et aussi pour l'effet qu'il a eu auprès des joueurs. Au dela de ses qualités, le jeu a déjà une telle aura dans le monde du JV qu'il le mérite. Si on devait parler que d'un jeu cette année, ce serait celui-là. Donc jeu de l'année pour moi haha.

Death Stranding 2 j'ai adoré mais on n'a plus la surprise du 1 donc même si le jeu est mieux ludiquement parlant, ça fait moins son effet. J'aurais bien vu Yotei à sa place car ce dernier est vraiment, vraiment excellent. J'en suis qu'à la moitié mais pour moi il éclate pas mal le premier que j'ai adoré. Le monde est mieux construit, visuellement c'est dingue (on se rappelle de ceux qui disaient que c'était de la PS4 ), c'est maitrisé, l'ambiance est excellente, les musiques géniales. J'attends de voir l'histoire et comment ça se termine pour voir si Atsu est comparable à Jin.
masharu publié le 17/11/2025 à 17:09
Pffff.

Clair Obscur ou rien.

Konatsu Kato nominée pour meilleure performance, hâte de voir sa réaction haha.
akinen publié le 17/11/2025 à 17:09
Entre Silksong et Clair obscure donc.

J’ai fini les 2 à 100% et je valide leurs niveau gotiesque
yanssou publié le 17/11/2025 à 17:10
snave L’histoire est une bête histoire de vengeance justement avec aucune nuance et ou tout est totalement prévisible. Son lot d'incohérence est surprenant aussi.

Tsushima est loin devant très loin.
malroth publié le 17/11/2025 à 17:16
Bizarre ils n'ont pas mis Arc Raiders. Peutetre qu'ils n'aiment pas les jeux multi.

Mais Clair obscure obvious il va gagner
djfab publié le 17/11/2025 à 17:17
yanssou : "une bête histoire de vengeance justement avec aucune nuance" : tu n'as pas du faire le jeu pour dire ça !

aozora78 : "ne jamais écouté Twitter et Gamekyo qui ne se rendent vraiment plus compte de toute les qualités qu'à un jeu à offrir." : tu as entièrement raison ! C'est pour ça que je dis souvent qu'on a ici un bon lot de blasés qui ne sont jamais satisfait, alors que franchement Yotei c'est du très haut niveau.
shinz0 publié le 17/11/2025 à 17:17
Death Stranding 2 : On the Beach

Bravo à Kingdom Come Deliverance II
ravyxxs publié le 17/11/2025 à 17:19
Les gens qui fument de la tête parce qu'on parle mal de Yotei avec en prime *hey faut faire le jeu* !

Le jeu a une histoire random de vengeance, y a rien de dingue, et c'est pas les *subtillités* de message qui vont changer le tout, aller circulez

djfab *********SPOILER**********Dit nous alors si c'est pas bête, pourquoi le bad guy a tué le père ??
liquidus publié le 17/11/2025 à 17:21
En vrai ça peut être serré je pense
jeanouillz publié le 17/11/2025 à 17:22
Dire que je n'ai toujours pas fait Expedition 33, j'attends une version Switch 2
jenicris publié le 17/11/2025 à 17:27
Aucune surprise et Clair Obscur devrait le remporter assez facilement
Année plutôt faible en jeu vidéo
forte publié le 17/11/2025 à 17:29
DS2 ou Silksong
yanssou publié le 17/11/2025 à 17:33
djfab faut arrêter avec sa, l’écriture est a chier et n'est même pas à la hauteur d'un Tsushima.

J'en ai vu des histoire de vengeance, Sifu est mieux en tout point. Pourquoi ne pas relever le nombre d'incohérences plutôt ?
mrpopulus publié le 17/11/2025 à 17:35
yanssou tu aurais chier mou si Yotei était nominé vu comment tu rappliquais à chaque article sur le jeu
rendan publié le 17/11/2025 à 17:36
Death stranding 2 n'as ABSOLUMENT pas sa place il ne s'est même pas bien vendu en plus d'être DÉCEVANT
CLAIR OBSCUR POINT
aozora78 publié le 17/11/2025 à 17:36
yanssou je pense que certains suivent trop la mode de répéter ce que les autres disent aussi.

Comme le délire autour des 1.5 que je ne supporte plus et que des mecs sortent dès qu'ils le peuvent pour paraitre plus malin. Et ça vaut pour tous les jeux ou c'est utilisé. Dès qu'un jeu n'est pas limite totalement réinventé, dans un nouveau moteur, avec deux générations de différence niveau graphismes, ça sort ça.

Je suis critique sur les jeux auxquels je joue, je parle plus souvent du négatif que du positif avec mes amis mais globalement je suis rarement blasé comme beaucoup ici ou sur twitter.

ravyxxs Je pense que le jeu est très bon. Je ne le défend pas spécialement, je défend mon appréciation du jeu, je passe juste un très bon moment, je ne cherche pas un claque cinématographique façon Naughty Dog car ça ne m'atteint plus. Pour moi Baldur's Gate 3 a enterré ces jeux niveau narration et possibilités d'histoires.

Tu reproches quoi à Ghost Of Yotei? De ne rien réinventé? Que ce soit une suite sans prise de risque? Que l'histoire soit ultra classique (comme presque toutes les histoires de Samuraï)? Et tous le monde sera d'accord avec toi. Et tu constateras donc que la plupart des gens s'en foutent de ces points là dans le cadre de l'appréciation du jeu. Le jeu est super bien foutu, aucun bug pour ma part, magnifique, combats vraiment prenants, une exploration agréable entre deux combats, une mise en scène qui quand elle se donne en gamepaly, claque bien... voir même des moments ou je suis ultra hype. Jouant en mode difficile, j'ai bien galérer contre l'Oni par exemple et c'était un plaisir.

Le vrai point ou j'ai peur, c'est de la répétitivité à la longue. Et j'ai par moment le sentiment ou je me dit "là et là franchement ils auraient pu aller plus loin." Que ce soit pour les dialogues et les quêtes. Mais ça voudrait dire qu'on aurait attendu encore combien de temps le jeu? Même en étant conscient des limites et des défauts du jeu, j'y reviens et j'ai envie d'y retourné, comme beaucoup d'autres et le jeu a eu 87/100 donc c'est pas non plus un score de malade je ne comprend pas pourquoi ça te fou la rage comme ça.

Bref, je trouves que tu fais un cinéma pour pas grand chose. Tu es le premier à rager sur le fait que des gens puissent aimer le jeu plutôt que l'inverse.
djfab publié le 17/11/2025 à 17:39
yanssou : t'as pas aimé, c'est tout.
ravyxxs publié le 17/11/2025 à 17:40
aozora78 Je reproche en très grande partie à Yotei, juste l'histoire. Vengeance, mais vraiment pas travaillé de fond en comble, c'est ultra classique, y a aucun moment épique, même lorsque Atsu retrouve ******* la scène d'émotion est proche de zéro, la raison du dernier boss sur la raison du père de Atsu, idem, ridicule....

Aucun retournement de situation ou effet de surprise, les twits sont maigres !!

djfab J'attends !!
jobiwan publié le 17/11/2025 à 17:42
aozora78 Et oui, il ne faut pas fier sur les retours. Tout le monde ne jure que par Clair Obscur.
Je l'ai essayé, au bout de 5 heures, j'ai décroché et confirma mes impressions que ce jeu est surcoté pour être un GOTY, sûrement une preuve d'indulgence car réalisée par un petit studio.
Certes, la DA est sublime, le scénario surement intéressant, la musique magnifique, bref des catégories spécifiques où il peut prétendre un titre.
Mais pour le reste, le jeu est plutôt long à démarrer ; le gameplay ne réinvente rien ; l'absence de carte dans les sous-monde, c'est parfois agaçant ; sensation d'effet de brouillard dans certains mondes ; dans l'épilogue, les attroupements de PNJ qui font office de murs dans les allées. Hitman Absolution sur X360, l'agent 47 pouvait se faufiler au milieu de la foule, les PNJ s'écartaient.

Bref c'est un très bon jeu pour qui aime le genre et son univers associé avec tout de même quelques carences techniques et de gameplay qui seraient sanctionnés s'il s'agissait d'un titre provenant d'un gros studio.
micheljackson publié le 17/11/2025 à 17:43
Donkey Kong est là parce qu'il fallait un jeu Nintendo,
ils ne pouvaient quand même pas mettre Mario Kart ou Drag X Drive, faut pas éxagérer.
losz publié le 17/11/2025 à 17:43
Silksong j'espère
zoske publié le 17/11/2025 à 17:44
Donkey Kong... mais MDR!! Ce jeu est déjà dans les oubliettes vidéoludiques!

Perso, j'ai bcp aimé Kronos the New Dawn cette année mais clairement pas un GOTY

COE33, je reconnais ses qualités, j'aime bcp son gameplay... Mais Bowdel qu'es que l'histoire ne me touche pas... mais alors pas une seul seconde j'ai eu de l'empathie pour ces pauvres expéditeurs!
yanssou publié le 17/11/2025 à 17:46
mrpopulus C'est quoi ton soucis à toi ? Toujours à intervenir pour chercher la merde. Occupe toi de tes tops et casse pas la tête.

aozora78 le délire 1.5 n'est pas toujours là mais c'est quand même très présent pour celui ci. Les tests ne sont pas toujours fiable mais certains restent intéressant à lire.

djfab Super mais au lieux de faire le perroquet argumente un minimum, j’attends aussi.
ootaniisensei publié le 17/11/2025 à 17:47
Y'a pas Lost Soul Aside
mrpopulus publié le 17/11/2025 à 17:50
yanssou caca liquide
yanssou publié le 17/11/2025 à 17:51
mrpopulus dit le vioc à l'age mental de 5 ans.
mrpopulus publié le 17/11/2025 à 17:53
yanssou moi au moins je me pointais pas à chaque article pour vomir ma haine sur un jeu que j'aime pas le guignol de l'info
guiguif publié le 17/11/2025 à 17:53
ootaniisensei Ni NG4, étonnant vu la qualité de son LD et la diversité de ses décors
jobiwan publié le 17/11/2025 à 17:59
aozora78 J'ajouterai que c'est surement les mêmes joueurs qui pleurent pour avoir des énièmes suites : a quand un nouveau Splinter Cell, un nouveau Final Fantasy, un nouveau Batman, un nouveau God of War,...
Je suis quasi sur qu'il y a déjà du monde qui se languissent pour un Clair Obscur 2.
nyseko publié le 17/11/2025 à 18:00
Ils ont donc considéré que DS2 remplissait le cahier des charges pour le jeu Sony.
xynot publié le 17/11/2025 à 18:00
N'importe quel vainqueur me va (sauf DS2 et DK)
grundbeld publié le 17/11/2025 à 18:00
Si c’est pas Clair Obscur c’est un braquage.
yanssou publié le 17/11/2025 à 18:01
mrpopulus comme tes interventions, sombre merde.

Occupe toi de tes tops de con, c'est tout aussi inutile que tes paroles.
mrpopulus publié le 17/11/2025 à 18:02
yanssou oh bichon ? Tu veux du sopalin pour essuyer tes larmes ?
ducknsexe publié le 17/11/2025 à 18:02
Seul les fort sont sélectionnés, les faibles sont dans un panier a linge sale

Par contre aucun jeu multi, qui sont de superbe jeu mais compliqué pour eux, 2025 est l année solo qui est tres serré

Split fiction
Mario kart world
Arc riders
cyr publié le 17/11/2025 à 18:07
Il y a pas plus de jeux?

Sinon d'après cette liste, vu que c'est un événement américain, on pourrait être surpris du résultat.
shanks publié le 17/11/2025 à 18:07
mrpopulus yanssou
STOP. Laissez moi finir la MAJ de l'article et je reviens vers vous wololo.
jobiwan publié le 17/11/2025 à 18:08
ravyxxs Si seul le scénario compte à tes yeux, tu peux jeter au moins 90% des jeux sorties en tant que RPG / Action-Aventure et te demander la légitimité d'un grand nombre de titres nominés sur les précédentes éditions VGA.
zekk publié le 17/11/2025 à 18:13
nyseko comme DK
flom publié le 17/11/2025 à 18:13
Silksong qui me fou une claque jour apres jours.
ducknsexe publié le 17/11/2025 à 18:14
cyr t'esperer voir Pokémon ZA ? le videur du salon a pas voulu le laissé rentrer au Game Adwards
aozora78 publié le 17/11/2025 à 18:16
yanssou ravyxxs vas-y ça me soule les gars, j'ai passé une excellente semaine, j'explique peut-être mal ce que je ressens avec surement un aspect passif-agressif en rentrant dans cette boucle engendrée depuis la sortie de Yotei (et même avant) alors que je suis vraiment chill IRL là. Je n'ai aucun problème avec ce que vous dites, je suis d'accord, juste que je kiffe le jeu malgré ces défaut là, que je ne m'attendais pas à plus de leur part (vu la taille du studio, vu le budget, vu leurs jeux précédents, vu la période COVID/Post-COVID, les problèmes dans les studios de JV depuis 2020, etc...)

Je pense que vous vous attendiez à trop de la part du studio alors que c'est Sucker Punch, ils n'ont jamais eu la prétention de savoir faire des expériences narratives de dingue. Pour moi ils ont la note qu'ils méritent sur Metacritic, pas plus pas moins.

J'ai eu plusieurs claques cette année avec Clair Obscur et The Drifter, et de très bons moments sur d'autres jeux, j'en suis déjà bien content, je n'en veux pas à Yotei de ne pas me retourner le slip. J'ai l'impression sur Gamekyo et ailleurs, soit les gens sont blasés du JV, soient ils sont uniquement focus sur toujours les même type d'univers malgré tout ce qui sort.

Je vais lâcher une petite bombe mais en vrai de vrai... si on se posait sérieusement 5mn, on dégagerait Death Stranding 2 et DK Bananza qui sont vraiment mis là par défaut mais il en faut 6 à chaque fois selon Keighley...

Désolé mais s'appeler Kojima, Nintendo ou Sony ne suffit plus à mettre un jeu dans un liste de nominés au GOTY en 2025 pour moi. Il faut nommer les jeux qui ont marqué réellement les gens autant par le gameplay que par la DA, les musiques, l'histoire, le Game Design, les personnages... et si le gameplay n'est pas le centre du jeu, tu récompenses la qualité du travail accompli, la prouesse d'une seule personne, l'engouement communautaire et l'originalité. Pour moi juste récompensé froidement un jeu parcequ'il coche des cases comme "très bon gameplay" c'est triste.

Je trouve des jeux comme Clair Obscur, Kingdom Come 2, Hades II, Hollow Knight, Dispatch ou The Drifter (qu'on aime ou pas) infiniment plus sein et rafraichissant pour le jeu vidéo (alors qu'ils n'inventent rien) plutôt que d'avoir un enième jeu à Gimmick avec la vision habituelle de Nintendo, un enième jeu d'aventure type studio Sony (Ghost Of Yotei), un enième jeu qui joue sur l'aspect hollywoodien pour sortir du lot mais s'en vraiment briller nul part (Death Stranding 2)...
magneto860 publié le 17/11/2025 à 18:18
la liste est confirmée : https://thegameawards.com/nominees/game-of-the-year
djfab publié le 17/11/2025 à 18:19
Yanssou : tout a été dit dans les tests, je vais pas revenir dessus. Le jeu est très bon voir excellent, mais t'as le droit de pas aimer. Moi par exemple j'aime pas le film The Watchmen mais il s'agit certainement d'un très bon film !
guiguif publié le 17/11/2025 à 18:28
D’où Clair Obscur est un jeu indé ?
Ce suçage pour le foutre dans les 3/4 des catégories
51love publié le 17/11/2025 à 18:30
Bananza pour cocher la case Nintendo, ils ne pouvaient pas ne pas au moins le nommer, sachant qu’Astrobot du concurrent l’a gagné l’année dernière . Quel affront pour Nintendo ça aurait été sinon dans le genre de predilection , mais il ne gagnera pas au moins pour les mêmes raisons : pas deux années de suite un jeu de plateforme.

Il aurait probablement eu ses chances l’année dernière, car ça reste un très bon jeu, avec un vrai concept, frais et fun.

DS2 pour cocher la case copain Kojima et Sony, sans rien vouloir lui enlever. Je ne l’ai pas encore fait et, rien que de par son statut, son univers, son ambition, il ne vole pas sa place j'imagine.

Kingdom Come Deliverance II je ne connais pas assez pour en parler, malheureusement.

Hades 2 / Silksong Rien à dire, deux pépites, deux suites très attendues (double tranchant) parmi les jeux indés les plus populaires. Et Silksong qui se sera fait désirer toutes ces années, pour un résultat globalement à la hauteur.

L’équipe de Split Fiction sera certainement un peu déçue, le jeu a l’air brillant Ils ont eu leur heure de gloire avec le genial It Takes Two.

Personnellement, un peu déçu pour Blue Prince, qui mériterait, mais trop niche.

Et le meilleur pour la fin, la surprise de l’année, de mes amis et voisins montpelliérains, jeu auquel je ne croyais absolument pas, qui ont pondu pourtant CO EXP33, un jeu qui repousse toujours un peu plus les limites d’œuvres artistiques dans les jeux vidéos et ça fait tellement du bien. Sans meme parler de l’expérience narrative, brillante, avec cette sublime mise en abyme (mais je ne peux pas trop en dire ici), qui ne serait pas possible au cinéma.

C’est mon jeu de 2025, mais il l’aurait été aussi de nombreuses autres années.

Pas besoin de faire le jeu plus ambitieux ou avec le plus de budget du monde, le talent et l’amour du travail bien fait peuvent faire naitre étonnamment de très grand jeux... Remarquable, incroyable pour une si petite equipe.
fan2jeux publié le 17/11/2025 à 18:32
La selection est sans saveur, à l'image de cette année 2025.
Expedition 33 va gagner haut la main le goty, c'est dire l'état du JV en ce moment

Je trouve ça scandaleux que split fiction ne soit pas nommé dans les goty
kevisiano publié le 17/11/2025 à 18:33
ravyxxs pour Yotei, je sais pas ce qu'il four dans certaines catégories...

DS2 dans meilleure narration

Toute façon les dés sont jetés ça sera Clair Obscur, n'en déplaisent à ceux qui ne veulent pas voir la vérité
ferthahuici publié le 17/11/2025 à 18:35
Expedition 33 va aller en chercher au moins 5.
jobiwan publié le 17/11/2025 à 18:40
En tout cas, le nombre de grands studios n'est pas très élevé pour le GOTY 2025.

Des nominés où l'on se demande pourquoi dans telle catégorie comme Donkey Kong Bananza en jeu familial.

En doublage (donc en anglais), j'ai du mal à croire qu'il ne peut avoir que 4 titres !!!
ravyxxs publié le 17/11/2025 à 18:40
jobiwan aozora78 Les gars, je vous ai juste demandé une chose que vous êtes pas capable de faire. J'ai absolument rien contre le jeu. Tout ce que je souligne, je l'ai souligné bien avant la sortie du jeu, bien avant. A savoir son scénario ultra classique qui m'inquiétait, et au final j'avais raison, le soucis a été mentionné. Je vous parle pas de l'emballage là, mais d'un point, UN POINT, pas deux, pas trois, donc pas du gameplay, du son, de la direction artistique, de l'immersion, mais d'UN POINT, le scénario.

Y a aucune bagarre les gars lol, je suis juste un joueur très très exigeant, j'ai pas 18 ans lol, j'en ai fini des jeux, et aujourd'hui tu me sers du réchauffé du micro onde, logique que j'aime pas. Je vais pas dire que le plat en question est mauvais, mais que j'ai eu ma dose, et le micro onde n'améliore en rien la qualité des ingrédients.

Vous comprenez ? Donc voilà, moi, je déteste le scénario, et arrêté avec l'excuse que c'est Sucker Punch etc, écrire un excellent scénario, ou même de vengeance,ça demande pas des millions de dollars les gars on parle d'un script là, après si tu veux reproduire des tonnes de mise en scène tu ajustes le tout. Ils sont soutenu par Playstation, EXP33 est soutenu par Sony ??

Voilà.

fan2jeux split fiction ? Y a des choix plus marquants que ce jeu tu sais, faut pas voir le mal partout.

- Clair Obscur : Expedition 33
- Death Stranding 2 : On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
- Hollow Knight Silksong
- Kingdom Come Deliverance II

ce sont des concurrents très lourd je sais pas de quoi tu parles...
shanks publié le 17/11/2025 à 18:41
Mon petit avis

Prétendants au statut de GOTY 2025 (Game Awards) :
- Clair Obscur : Expedition 33

MEILLEURE GAME DESIGN :
- Clair Obscur : Expedition 33

MEILLEURE NARRATION :
- Kingdom Come : Deliverance II

MEILLEURE DIRECTION ARTISTIQUE :
- Death Stranding 2 : On the Beach

MEILLEURE OST :
- Clair Obscur : Expedition 33

MEILLEURS SOUND DESIGN :
- Silent Hill f

MEILLEUR DOUBLAGE :
- Clair Obscur si on parle VF

MEILLEUR SUIVI :
- Fortnite

MEILLEUR JEU INDÉPENDANT :
- Hades II (Clair Obscur, c'est pas des masses indés pour moi...)

MEILLEUR PREMIER JEU (Indé) :
- Blue Prince

MEILLEUR JEU ACTION :
- Ninja Gaiden 4

MEILLEUR JEU ACTION/AVENTURE :
- Indiana Jones et le Cercle Ancien

MEILLEUR RPG :
- Clair Obscur : Expedition 33

MEILLEUR JEU DE COMBAT :
- Virtua Fighting 5 R.E.V.O

MEILLEUR JEU FAMILIAL :
- Donkey Kong Bananza

MEILLEUR JEU SIMULATION & STRATÉGIE :
- The Alters

MEILLEUR JEU MULTI :
- Split Fiction

MEILLEURE ADAPTATION :
- The Last of Us : Saison 2 (oui)

MOST WANTED 2026 :
- Grand Theft Auto VI


(j'ai pas mis les catégories osef)
ducknsexe publié le 17/11/2025 à 18:42
guiguif la corruption a deja commencé
jobiwan publié le 17/11/2025 à 18:46
ravyxxs Pour ma part, je faisais allusion que si le scénario était un critère de nomination, donc élimatoire dans le cas présent, 90% des jeux n'auraient pas du avoir leur place aux VGA.
Maintenant je te rejoins, que le scénario de Yoteil ne vend pas du rêve.
ravyxxs publié le 17/11/2025 à 18:46
shanks MEILLEURE NARRATION

Sérieux là ?? J'ai trouvé la narration tellement mal rythmée et écrite. Un calvaire !! Un 6/10 à mon goût.
ravyxxs publié le 17/11/2025 à 18:48
jobiwan Aaah je vois ok,et oui c'est clair je suis d'accord.
jobiwan publié le 17/11/2025 à 18:51
aozora78 DK Bananza a sa place mais davantage pour son aspect technique. Faut tenir compte du support sur lequel il tourne. L'année dernière y avait bien Balatro un jeu qui pourrait tourner sur une Gameboy Color, pour le coup là, c'était davantage pour son gameplay addict.
djfab publié le 17/11/2025 à 18:53
Yanssou : tiens comme c'est bizarre, le jeu moyen au mieux "Ghost of Yotei" est nominé dans 7 catégories, dont meilleur jeu d'action aventure et meilleure narration (je cite Yanssou un peu plus haut : "L'ecriture ? bah naze"). Tout le monde n'est pas d'accord avec toi visiblement !

ravyxxs : nominé dans la catégorie "meilleure narration", fin du débat. Comme Yanssou, t'as juste pas aimé ou alors tu vois du négatif partout sans voir le positif je sais pas.
jobiwan publié le 17/11/2025 à 18:56
ravyxxs Si ce titre est nominé c'est que la presse l'a jugé pertinente d'avoir sa place dans cette catégorie, vu que c'est eux qui font la pré-sélection, il me semble.
51love publié le 17/11/2025 à 18:57
shanks la narration dans KCD 2 est si bonne que ça? J'aurais pas cru tiens. Au dessus de CO vraiment? ou c'est parce que tu voulais pas tous lui donner ou presque?

Si je devais garder qu'un truc de CO, j'en parle un peu dans mon message au dessus, c'est justement l'aspect narratif qui propose quelque chose d'assez inédit en la matiere, de brillant, mais je crois que tu n'as pas fini le jeu non?
ravyxxs publié le 17/11/2025 à 18:57
kevisiano Lol t'as pas aimé YOTEI et DS2 ??

djfab WOW l'argumentation looool genre ils ont le dernier mot face à 90% du public, tu sais qu'il faut mettre des concurrents dans cette liste sinon c'est vide ?

Quel argument plat après une heure que je t'ai posé une question simple comme bonjour !! J'ai fait KDC2 et le voir en meilleure narration me fait rire au plus au point.

51love Non Shanks a bu trop d'hydromel
yanssou publié le 17/11/2025 à 18:57
aozora78 "Je pense que vous vous attendiez à trop de la part du studio alors que c'est Sucker Punch, ils n'ont jamais eu la prétention de savoir faire des expériences narratives de dingue. Pour moi ils ont la note qu'ils méritent sur Metacritic, pas plus pas moins."

C'est pas une raison suffisante pour ressortir du réchauffé.
Narrativement parlant , ça manque cruellement de profondeur en plus d'avoir des perso osef. Yotei est l'exact opposé de Tsushima qui a su proposer un truc.

Je parle pas d'avoir un scénar de fou mais au moins quelque chose qui capte (pas compliqué en soi) Blue eyes samurai par exemple a le même pitch mais c'est travaillé un minimum.

Sucker Punch aurait du ce centrer davantage sur le coté shinobi y'avais matière a creuser.

djfab le scenar de Ninja gaiden est a chier mais c'est pour autant que je déteste son bon gameplay, Yotei n'est même pas au niveau.

ça n'a aucune importance qu'il soit nommé dans des catégories, CO va le bouffé surtout dans la catégorie narration.

Par ailleurs les gouts et les couleurs c'est sympa hein mais faut faire la part des choses, bizarrement personne va chercher son lot d'incohérences... et tu ne m'a toujours pas répondu, j’attends toujours.
ravyxxs publié le 17/11/2025 à 18:59
djfab Et lis mes commentaires s'il te plaît, je sais que ça fuse de gauche à droite, mais je parle QUE du scénario, pas du reste, je kiffe les combats dans ce jeu. Lis bien s'il te plaît, y a aucune haine hein.
jenicris publié le 17/11/2025 à 18:59
fan2jeux tellement vrai ce que tu dis
jobiwan publié le 17/11/2025 à 18:59
MOST WANTED 2026 :

Comme toujours, c'est une catégorie à l'arnaque qui ne devrait pas exister en raison des multiples reports de certains titres.
wickette publié le 17/11/2025 à 19:01
guiguif Leur définition de indé c'est que t'es pas publié via un circuit "classique" avec un éditeur tiers type EA.

Sandfall a publié CO33 via Kepler..qui est un confédération de plusieurs studios indies qui publient "entres eux", je peux comprendre que ce soit classé indie.

C'est mieux que Dave the diver il y a quelques années qui est publié par Nexon .
yukilin publié le 17/11/2025 à 19:03
guiguif : D'après la définition que j'en ai trouvé, un jeu indépendant est notamment un jeu financé par aucun gros editeur, développé par une équipe très restreinte et ayant un contrôle total sur la création du jeu et ayant un budget de développé limité.
Je me posais aussi la question.
51love publié le 17/11/2025 à 19:05
yukilin CO est un jeu indépendant, après c'est vrai que l'équipe est dans le haut du panier en terme de taille pour un jeu indé et vu que le jeu a plutôt la tronche d'un AA(A), ça fait un peu bizarre de le classer de cet façon.
bladagun publié le 17/11/2025 à 19:05
Laisser DS2 tranquille bande de patapouf
ravyxxs publié le 17/11/2025 à 19:07
bladagun patapouf sacapatate !!
kurosu publié le 17/11/2025 à 19:09
ravyxxs Comment tu rages, pète un coup
jobiwan publié le 17/11/2025 à 19:15
Nous sommes blindés de sorties de jeux RPG japonais, seul un titre japonais est nominé.
Et osef : Capcom Fighting Collection 2, une compilation de jeux des années 2000. Tant qu'à faire, on peut aussi nominé des titres ACA NEO.GEO 2.
yukilin publié le 17/11/2025 à 19:21
51love : Oui c'est vrai que ça fait bizarre, on a tendance a avoir l'image du "petit" jeu en 2D ou pixels arts etc quand on parle d'indés (pour caricaturer).
weslloyd1 publié le 17/11/2025 à 19:23
Lol, j'ai trop refresh la page game awards et du coup je suis bloqué, "sorry you have been blocked" mdr, d'autres gens dans le même cas ? je crois que c'est carrément mon IP qui a été bloquée
tripy73 publié le 17/11/2025 à 19:23
Pour info Clair Obscur est le jeu qui est nominé dans le plus de catégorie depuis la création des The Game Awards. Après perso ce genre de cérémonie et de récompense m'en touche une sans faire bouger l'autre, mais j'espère que ça permettra à certains acteurs de l'industrie qu'une autre voie que les AAA photoréalistes/hollywodiens est possible
liquidsnake66 publié le 17/11/2025 à 19:24
J'espère qu'expedition 33 va tout rafler
guiguif publié le 17/11/2025 à 19:24
yukilin wickette CO c'est un AA, pas un jeu indé.
De plus, ils ont un gros editeur derriere eux.
yukilin publié le 17/11/2025 à 19:30
guiguif : c'est pourtant ainsi qu'il est défini notamment vis a vis de la nature de kepler interactive, son éditeur quand tu cherches des informations. Après, je pense effectivement que ça peut se discuter. Mais je ne fais pas la définition.
ravyxxs publié le 17/11/2025 à 19:30
kurosu Pourquoi tu essayes d'attirer mon attention sachant qu'il n'y a aucune, littéralement, rage dans mes commentaires ? T'es rancunier depuis la dernière fois ?

aozora78 publié le 17/11/2025 à 19:32
ravyxxs Tu en fais des caisses pour pas grand chose en tous cas
aozora78 publié le 17/11/2025 à 19:35
yanssou Ouai je vois ce que tu veux dire. Je me demande c'était quoi leurs objectifs en interne pour Yotei. Parceque en vrai, tu sens que niveau efforts, c'est pas la même que pour Tsushima (qui était une nouvelle licence, grosse amélioration du moteur, quelques nouvelle idées etc...)

ça se trouve, le studio n'a pas les bras pour faire des Ghost Of tous les 5 ans en améliorant réellement la formule. Raison de plus pour qu'il retourne à Sly le temps d'un jeu pour moi... avec les ambitions en dessous d'un Ghost Of, ça ferait un sly potentiellement incroyable.
aozora78 publié le 17/11/2025 à 19:36
Jennifer English dans les nominés
ziggourat publié le 17/11/2025 à 19:37
Que vient faire Ghost of Yotei dans toutes ces catégories, il y avait tellement d'autres prétendants qui méritaient leur place. Que vient faire DK Bananza en prétendant aux GotY. Alors oui ce sont de bons titres, mais ils n'ont pas cette aura nécessaire pour pouvoir prétendre à gagner sa statuette.

C'est vraiment devenu une parodie cette cérémonie, faut plaisir aux copains avant tout...
yukilin publié le 17/11/2025 à 19:38
51love ! No soucis
51love publié le 17/11/2025 à 19:38
guiguif tu oublies de préciser que Kepler Interactive est un éditeur qui est une copropriété d''éditeur indés. Il suffit pas d'avoir un éditeur, bcp de jeux indés ont des gros editeurs dans le domaine comme Annapurna et Devolver.

On peut clairement et legitimement dire que CO EXP33 est un jeu indé, il n'y a aucun scandale, apres ça reste discutable.

Mais je suis persuadé que si le jeu avait adopté une vue du dessus durant les phases de gameplay, personne n'aurait rien trouver a redire, mais ils ont fait des choix de game design qui font plutot a penser a du AA(A), les mecs ne sont pas arrivés avec un moteur aussi, ils ont réutilisé l'UE5.

yukilin je vois seulement ton message ^^



fan2jeux

La selection est sans saveur, à l'image de cette année 2025.
Expedition 33 va gagner haut la main le goty, c'est dire l'état du JV en ce moment


Je dirais pas que la selection est sans saveur, j'ai fait 4 des 6 jeux nominées et ce sont des 8/10 pour moi (9 pr CO) et ma selection aurait été differentes.

Par contre oui l'état du JV, particulierement les AAA fait peur, mais depuis 10 ans en fait, les budgets sont tellement astronomiques que ça manque d'identité, de prise de risque, c'est comme les autres domaines, la musique, le cinéma, quand y'a trop de frics ça devient trop commercial et les plus pasionnées ont du mal à s'y retrouver, a tjs bouffer la meme soupe.
pcsw2 publié le 17/11/2025 à 19:40
Arc raider aurai mérité d'être en liste pour le sound design et game design
ravyxxs publié le 17/11/2025 à 19:43
aozora78 J'en fait pas des caisses, tu n'as pas pu répondre à une simple question, donc tu me donnes raison, c'est simple.

Moi demain tu me demandes et me poses des questions spécifiques sur un critère que tu trouves mauvais dans KCD2, je serais ravie de t'en faire part et élucider le tout, sans donner l'impression, comme tu le fais, que j'ai le dos au mur. A croire que vous lisez soit à l'envers, soit que vous marchez sur des œufs...

Ca va faire une heure qu'on avance pas, et aucun de vous, défendeur du jeu, n'est capable de répondre à un point. Lol....j'ai donc raison.
51love publié le 17/11/2025 à 19:45
yukilin guiguif et ce que dit Sandfall sur la page principale de son site :

https://www.sandfall.co/

Founded in 2020 in France, Sandfall Interactive is a video game studio developing premium 3D games for PC and new gen consoles. We believe the latest game-making technologies now make it possible for indie teams to deliver outstanding production value in a realistic 3D graphic style.
oreillesal publié le 17/11/2025 à 19:47
Déception de l'année : Monster Hunter Wilds
wickette publié le 17/11/2025 à 19:49
guiguif

Indé n’est absolument pas lié au budget du jeu en mode AA/AAA ou la taille de l’équipe dans la définition faite pour les TGA

C’est uniquement la manière de publier qui compte, comme dit Kepler, l’editeur, est une agglomeration de dev indies qui ont formé cette structure pour éditer sans avoir à passer par des EA ou autre
ducknsexe publié le 17/11/2025 à 19:51
Et oui on parle encore de DK bananza, la vérité est face a vous les haters il se trouve dans les nominé, la liste prestigieuse d'oxford le fameux Gorille qui met une grosse patate pour la fin d année avec son DLC magique eh eh eh eh
mattewlogan publié le 17/11/2025 à 19:52
COE33
COE33
COE33
Etc…
guiguif publié le 17/11/2025 à 19:58
wickette Ouais bah c'est n'imp, on va finir pas plus savoir différencier les jeux indés des AA, surtout quand tu vois la gueule des autres jeux nommés a coté de CO
marchand2sable publié le 17/11/2025 à 19:58
Meilleur jeu d'action : NG4
kikoo31 publié le 17/11/2025 à 20:06
yanssou Occupe toi de tes tops de con, c'est tout aussi inutile que tes paroles.
51love publié le 17/11/2025 à 20:09
guiguif Encore une fois, CO donne l'impression d'etre un jeu avec un gros budget, mais il ne l'est pas, et si on prete attention a plein de détail dans le jeu, on peut remarquer facilement les astuces employées pour diminuer les couts.

En l'etat, je suis incapable de te dire si CO a couter plus cher a produire et s'il l'équipe de developement est plus grosse que celle de Hades (qui est estimé de 25 a 50 personnes).
noishe publié le 17/11/2025 à 20:09
shanks Tu penses que Silksong ne va rien gagner ? Dur
jacquescechirac publié le 17/11/2025 à 20:10
ça me ferait bien marrer de voir Silksong être goty
En terme de boulot fait dessus il le mériterait
mais bordel quel jeu chiant à en crever
mrpopulus publié le 17/11/2025 à 20:13
kikoo31 Tiens le furoncle qui s'est fait un copain. T'es vraiment pas fini parce que tu mettais j'aime à mes articles avant lahuri
kurosu publié le 17/11/2025 à 20:16
ravyxxs je suis juste de passage, c'était quoi la dernière fois, excuse moi j'oublie les discussions sans intérêts
guiguif publié le 17/11/2025 à 20:16
51love CO donne l'impression d'etre un jeu avec un gros budget, mais il ne l'est pas, et si on prete attention a plein de détail dans le jeu

Ouais, un AA quoi.
51love publié le 17/11/2025 à 20:20
guiguif bah oui c'est ce que je dis. Mais pas que.
ravyxxs publié le 17/11/2025 à 20:20
kurosu Comme ton intervention *sans intérêt* ici ? MDR Non désolé mon temps est trop précieux pour toi, je t'invites à checker ton canal alors
jenicris publié le 17/11/2025 à 20:21
Vous êtes en forme
thor publié le 17/11/2025 à 20:23
A voir si les "gneugneugneugnu l'est surcôté gneugneugneu" seront plus nombreux que le reste pour empêcher Expe33 de rouler sur tout le monde. Mais j'espère que Silksong et Hadès 2 vont bien performer aussi.
mrpopulus publié le 17/11/2025 à 20:25
ducknsexe mouais ils l'ont mis dans les nominés parce qu'il fallait un jeu Nintendo, zallez pas mettre Mario Kart Worst à la place
zekk publié le 17/11/2025 à 20:25
thor perso je n'ai pas aimé, mais je trouve qu'il mérite le GOTY
kurosu publié le 17/11/2025 à 20:27
ravyxxs t'inquiète pas, je préfère que ça reste au chiotte que d'aller checker notre conversation passée
thor publié le 17/11/2025 à 20:27
zekk C'est pas des gens comme toi que je parle, oui.
zekk publié le 17/11/2025 à 20:32
thor oui, je comprends c'est complètement cons les mecs qui font campagne contre un jeu
kikoo31 publié le 17/11/2025 à 20:32
ravyxxs Pourquoi tu essayes d'attirer mon attention sachant qu'il n'y a aucune, littéralement, rage dans mes commentaires ? T'es rancunier depuis la dernière fois ?
oui,il est rancunier ce pleurnichard de Koro sans le sou
kurosu publié le 17/11/2025 à 20:37
kikoo31 Toi parcontre je sais pas ce que je t'ai fait, mais je vois que tu as été traumatisé mdr
ducknsexe publié le 17/11/2025 à 20:40
mrpopulus tout les jeux multi et de kart ne sont pas nominé et pourtant ce sont de tres bon jeux.

Sonic crossworlds
Mario kart
Split fiction
Arc raiders

Donkey kong est placer dans les nominé car la qualité est au rdv en fonction du score metacritic et cela se tiens également avec les autres jeux qui se retrouve logiquement tous dans cette liste. Tu prends les meilleurs jeux de cette années 2025 tu les retrouves dans la listes des nominé des games Adwards

- Clair Obscur : Expedition 33. 92%
- Death Stranding 2 : On the Beach 89%
- Donkey Kong Bananza 91%
- Hades II 95%
- Hollow Knight Silksong 91%
- Kingdom Come Deliverance II 88%


Seul énigme le fameux split fiction 91%
yanssou publié le 17/11/2025 à 20:45
aozora78 niveau effort ils ce sont pas foulés c'est clair, maintenant a voir leur prochain titre, pour Sly je serai très heureux du retour mais je pense à un nouvel épisode d'infamous même si une nouvelle licence serait mieux.
yanssou publié le 17/11/2025 à 20:46
kikoo31
cyr publié le 17/11/2025 à 21:02
ducknsexe j'ai pas pokemon ZA....
kikoo31 publié le 17/11/2025 à 21:05
ravyxxs surtout que ce mec est un climatoseptique qui s'assume pas ...
marcelpatulacci publié le 17/11/2025 à 21:06
Qui a eu mal a la tête a force de lire "Expedition 33" sur cet article ?
ravyxxs publié le 17/11/2025 à 21:08
kurosu Voilà, donc ferme ta bouche la prochaine fois.

Hallucinant les gens.....

kikoo31 C'est un phénomène cet individu
mrpopulus publié le 17/11/2025 à 21:18
yanssou Tu critiques mes tops mais tu mettais j'aime avant et tu les suivais gros mongole que tu es Moi j'ai jamais suivi tes test éclate à 2 lignes, donc fait copain copine avec ton pote si tu veux, t'es juste un putain d'hypocrite.
mrpopulus publié le 17/11/2025 à 21:24
https://www.gamekyo.com/blog_article462249.html

Rien que là "Encore un très bon top " le mec est né avant le culot mdr
kurosu publié le 17/11/2025 à 21:28
ravyxxs Comment tu rages
thor publié le 17/11/2025 à 21:31
51love merci, beaucoup ne savent pas ce qu'est un jeu indé, c'est assez drôle.
ducknsexe publié le 17/11/2025 à 21:36
Putin mais cette article part en live
yanssou publié le 17/11/2025 à 21:37
mrpopulus Continue ton cirque c'est génial, t'avais du respect avant, et l'année passé tu m'a même demandé la paix mais tu en redemande à chaque fois à travers tes interventions débiles.

Tu a toi même mis un j'aime sur mon profil que tu a ensuite retiré, je ne suis pas aussi rancunier que toi l'hypocrite à retirer des j aimes ou commentaires.

Mes tests soi disant éclatés et mes articles sont nettement mieux que ta bouse de top et duel, pauvre type.
51love publié le 17/11/2025 à 21:40
thor

J'ai hâte parce qu'avec les outils actuels, Unreal Engine 5, le Path Tracing, l IA, etc.., dans les 5 a 10 ans on en verra de plus en plus des jeux pseudos AA parce que trop beau et ambitieux pour être vrai.

Faudra se faire une raison, un jour les jeux indés auront la gueule de GTA6...

Après le talent ou non fera que ça sera réussi comme CO ou non.
ravyxxs publié le 17/11/2025 à 21:43
ducknsexe Y a des fous sur ce site lol

kurosu Ah non non, je pose juste mes couilles sur ton frond c'est différent , je te domine comme la dernière fois en fait, tu me fais ma soirée, je savoure la domination avant de prendre l'avion mdr
mrpopulus publié le 17/11/2025 à 21:46
yanssou t'es un charlot puissance infini

"Mes tests soi disant éclatés et mes articles sont nettement mieux que ta bouse de top et duel, pauvre type."

Selon qui ? Toi ? Ça compte pas de sauto sucer les boules. La vérité je te les mis en pleine gueule , maintenant je te laisse te noyer dans ta propre merde.
shanks publié le 17/11/2025 à 21:59
yanssou mrpopulus
Vous êtes sérieux là ?
Vous comprenez pas les mots que j'écris, il vous faut une IA pour la trad ?

Dernière fois sinon je ban direct, à un moment, faut évoluer.

"Moi j'aime pas" "Bah moi j'aime bien"

Je dois parler des Game Awards car je dois relayer, c'est mon taf, mais oubliez pas avant de vous battre comme des demeurés qu'on parle de nominations dont les votes en France seront assurés par JVC, Gameblog, JulienChieze et BMFTV.

Soyez au dessus de ça bordel.
kurosu publié le 17/11/2025 à 21:59
ravyxxs Tu savoures rien du tout mon gars, mais tant mieux pour toi si tu te sens supérieur, en tout castu prouves juste que tu es un gamin

shanks cet article part en sucette
