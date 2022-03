Batman a le vent en poupe en ce moment, surtout grâce au film qui cartonne et que je vais bientôt aller voir au ciné ! (Mais bref je suis pas là pour raconter ma vie) Aujourd'hui, nous allons revenir sur une série de jeux que j'affectionne tout particulièrement, les Batman Arkham ! J'ai fais les 4 et donc voici pour moi les 10 meilleurs boss de la série !10)- L'un des seuls "bon boss" du jeu malheureusement. L'idée sera de se la jouer full discrétion car l'Arkham Knight est blindé militairement parlant, entouré de drone et de types armés. Le combat est bien sympa et assez difficile la première fois.9)- Le combat avec Firefly se déroule sur un pont que notre ami le pyromane va s'amuser à defoncer tout le long du combat, et vous en prime. Le combat est assez facile mais néanmoins plutôt spectaculaire la première fois , l'idée sera de neutraliser Firefly en lui lançant des Batarang, et enfin l'attraper avec la Batgriffe histoire de l'amener au à terre pour le frapper. Un combat assez long mais néanmoins vraiment cool !- Pas vraiment un boss mais plutôt un genre d'étape, j'ai décidé de le compter quand même parmis les boss même si il est un peu "à part". Batman devra penétrer dans son repaire pour récupérer une plante nécessaire pour la suite.L'endroit n'est pas très rassurant, et en plus de ça, Croc n'hésitera pas à nous foncer dessus pour nous dévorer. Il faudra lancer le batarang sur son collier électrique pour le stun, et ce tout le long du parcours. C'est assez stressant et plutôt flippant la première fois, surtout que le parcours est plutôt long !7)- Boss final de Batman Arkham City, le combat est plutôt sympa mais pas très difficile. L'idée sera de gelé ce tas de bouillasse infâme, et de le découper à l'épée. S'en suit alors la fin du jeu avec une cinématique mémorable !6)- Encore un peu particulier comme Croc, Ce boss est un genre de parcours qu'il faudra réussir sans se faire voir par Crane, étant donné qu'on est piégé dans son monde. Il faudra à tout prix esquiver ses yeux qui émettent de la lumière, si il nous détecte, il faudra recommencer...Il ya 3 parcours en tout dans le jeu, le dernier étant le plus difficile, et le plus long mais rien d'insurmontable heureusement.5)- Batman devra rencontrer Ra's dans le Puit du Lazarre, mais celui ci attaquera Batman. Le combat se déroule dans le monde imaginaire de R'as, ou ce dernier fera apparaître des clones de lui, attaquant Batman à une vitesse folle. Batman devra trouver le "bon R'as" et lui infliger quelques tatanes comme il sait si bien faire.Le combat est très sympa et en difficile, pas si évident mine de rien.4)- Il est le boss final du jeu et le plus coriace de tous. Le combat est bien meilleur que dans Asylum. Dans sa premier forme, le combat est similaire à Asylum et il faudra désactiver le venin de Bane en évitznt les assauts de ce dernier.Dans sa seconde forme par contre, Bane est sous venin et est invincible et il faudra se cacher pour l'éviter. Une fois sa forme de surhomme revenue à la normale, Batman pourra contre attaquer.Mais Bane frappe tellement fort qu'en difficile, quelques coups suffisent pour vous tuer donc il faudra faire attention !3)- Coincé sous le Salon de L'iceberg, Cobblepot réveillera Grundy qui attaquera Batman. Il se servira d'un énorme boulet pour aplatir notre Chevalier Noir. Le monstre étant un genre de "mort-vivant", il faudra neutraliser les socles qui le régénèrent avec l'aide du gel explosif tout en évitant son énorme boulet. Et après il faudra se servir de Grundy pour qu'il pète lui même ses propres socles !Il est le troisième meilleur combat de boss pour moi, bien qu'il soit un peu simple...2)- Un combat ultra stylé, quasi tout en QTE entre le Chevalier Noir et un mercenaire aguerri, avec un thème qui déchire. J'ai pas grand chose d'autre à dire, je vous laisse apprécier la vidéo !1)- Le glaçon en première position ! Il est pour ma part le meilleur de tous les Arkham. Ce combat de boss est vraiment génial, et en plus de ça, il est assez difficile la première fois.Affrontez Freeze au CAC c'est du suicide et pour se faire, Batman devra être plus malin que son ennemi. Il devra le surprendre par derrière, le piéger sous une grille, avec du gel explosif ou encore neutraliser un interrupteur électrique pour désactiver temporairement les armes de Freeze.Là où ça devient génial, c'est que à chaque méthode, Freeze ne se laissera plus avoir et comprendra immédiatement votre façon de faire, par exemple, si vous l'attaquer depuis une grille, Freeze se fera avoir une fois mais pas deux, et gèlera immédiatement la grille en question, ce qui fait que vous pourrez plus l'utiliser, et êtes obligés de trouver une autre façon de le blessé.Ce qui varie le combat et le rend assez stratégique, et mine de rien il faut parfois réfléchir pour certaines méthode. Un boss qui a été bien étudié, qui est fun et difficile à vaincre, avec en plus un côté stratégique intéressant. Clairement, il mérite sa première place !Et vous alors ? Votre top 10 ? Ou 5 si vous préférez... J'espère que ce top vous aura plu et je vous souhaite un bon dimanche et à la prochaine !