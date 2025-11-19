recherche
4 millions de ventes pour Dragon's Dogma II
Non sans lâcher une grosse goutte de sueur, Dragon's Dogma II a fini par dépasser les 4 millions de ventes, performance relativement correcte pour une expérience pas vraiment grand public mais trahissant néanmoins cette incapacité pour la franchise a performer aussi bien sur la longueur que les autres piliers de Capcom.

Le titre avait en effet effectué un excellent lancement avec 3 millions de ventes en à peu près 2 mois, signifiant que même avec les promos, seulement 1 million d'intéressés se sont lancés dans l'aventure les 18 mois qui ont suivi. En toute logique, on serait tenté de dire que l'éditeur n'en restera pas là en pariant sur une réédition façon « Dark Arisen » et un remaster sur la prochaine génération, mais à voir si le départ de Itsuno n'a pas remis en question l'avenir de la franchise.

publié le 19/11/2025 à 08:02 par Gamekyo
jenicris publié le 19/11/2025 à 08:11
C'était pas sensé être un bide lui selon certains
4 millions c'est vraiment pas deg
mattewlogan publié le 19/11/2025 à 08:50
J’ai beaucoup aimé ce jeu
jeanouillz publié le 19/11/2025 à 09:19
Dommage qu'ils n'aient fait aucun suivi et que le lore du jeu reste creux de ouf.
Ils auraient tellement pu faire plus...
kujiraldine publié le 19/11/2025 à 09:38
mattewlogan : +1. Une petite pépite avec un super concept et un bel univers.
ravyxxs publié le 19/11/2025 à 09:44
Les avis m'ont vraiment dissuadés c'est dommage, avant la sortie il me tentait beaucoup.
brook1 publié le 19/11/2025 à 10:22
J'espère un DLC comme Dark Arisen.
marchand2sable publié le 19/11/2025 à 10:27
Il mérite clairement une version Dark Arisen. Le End Game de ce jeu avait un potentiel monstrueux, c'était l'idée du siècle mais ça dure que 4H
Fiche descriptif
Dragon's Dogma II
Nom : Dragon's Dogma II
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action-RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
