4 millions de ventes pour Dragon's Dogma II

Non sans lâcher une grosse goutte de sueur,a fini par dépasser les 4 millions de ventes, performance relativement correcte pour une expérience pas vraiment grand public mais trahissant néanmoins cette incapacité pour la franchise a performer aussi bien sur la longueur que les autres piliers de Capcom.Le titre avait en effet effectué un excellent lancement avec 3 millions de ventes en à peu près 2 mois, signifiant que même avec les promos, seulement 1 million d'intéressés se sont lancés dans l'aventure les 18 mois qui ont suivi. En toute logique, on serait tenté de dire que l'éditeur n'en restera pas là en pariant sur une réédition façon « Dark Arisen » et un remaster sur la prochaine génération, mais à voir si le départ de Itsuno n'a pas remis en question l'avenir de la franchise.