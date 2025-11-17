Xbox Partner Preview : RDV confirmé pour jeudi

Le secret de polichinelle du nouveau Xbox Partner Preview est à présent officiel : le show se tiendra ce jeudi 20 novembre à 19h00 avec trois têtes d'affiche : 007 First Light, le Reanimal de Tarsier et surtout le déjà repéré Tides of Annihilation, adaptation bien libre des Chevaliers de la Table Ronde sauce Tencent (et bien solo).
D'autres jeux seront au programme (portage de Silent Hill 2 Remake apparemment) ainsi que des annonces Game Pass.
Ils ont signé un chèque pour le Gamepass j’imagine
Je vois pas trop l’intérêt d’un partenaire Showcase ou les jeux sortent partout….
Surtout que pour Xbox c’est vraiment terminé la partie pour eux sur cette gen En attendant leur prochaine console.
https://www.gamekyo.com/blog_article482657.html
aller hop ca degage
tout les titres dans ce show seront play anywhere + calmos sur la negativité vis a vis de xbox yen a marre
007 n'a aucune chance d'être Day One Game Pass donc je pense que ça ne veut rien dire pour le service.
Ca c'était un sacré carnage !