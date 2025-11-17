recherche
Xbox Partner Preview : RDV confirmé pour jeudi
Le secret de polichinelle du nouveau Xbox Partner Preview est à présent officiel : le show se tiendra ce jeudi 20 novembre à 19h00 avec trois têtes d'affiche : 007 First Light, le Reanimal de Tarsier et surtout le déjà repéré Tides of Annihilation, adaptation bien libre des Chevaliers de la Table Ronde sauce Tencent (et bien solo).

D'autres jeux seront au programme (portage de Silent Hill 2 Remake apparemment) ainsi que des annonces Game Pass.

4
Qui a aimé ?
skuldleif, akinen, link49, sabelette
publié le 17/11/2025 à 15:45 par Gamekyo
commentaires (16)
mattewlogan publié le 17/11/2025 à 15:49
Tides of anilation chez Xbox
Ils ont signé un chèque pour le Gamepass j’imagine
Je vois pas trop l’intérêt d’un partenaire Showcase ou les jeux sortent partout….
Surtout que pour Xbox c’est vraiment terminé la partie pour eux sur cette gen En attendant leur prochaine console.
natedrake publié le 17/11/2025 à 15:50
Cool, rien que pour Reanimal, je vais voir. En espérant une date de sortie.
cyr publié le 17/11/2025 à 15:51
mattewlogan en espérant le online gratuit pour la prochaine xbox....
mattewlogan publié le 17/11/2025 à 15:55
cyr par contre ils vont perdrent tellement d’argent, je sais pas comment ils vont compenser
skuldleif publié le 17/11/2025 à 15:58
bah alors je croyais que jez racontait que de la merde

https://www.gamekyo.com/blog_article482657.html

aller hop ca degage
skuldleif publié le 17/11/2025 à 16:00
mattewlogan
tout les titres dans ce show seront play anywhere + calmos sur la negativité vis a vis de xbox yen a marre
rogeraf publié le 17/11/2025 à 16:02
Ah, on va se prendre plein pot un silent hill 2 remake chez XBOX. Apres on enchainera sur un FF7 remake. Ca prend la poussiere tout ça. Ma Serie X me dit qu'elle en veux pas et qu'elle attend le Crimson Desert !
aozora78 publié le 17/11/2025 à 16:11
Reanimal et Tides of Annihilation
akinen publié le 17/11/2025 à 16:12
Enfin un direct sérieux. J’serai là en decallage mais j’y serai
yanssou publié le 17/11/2025 à 16:19
007 et Tide of annihilation yes
shanks publié le 17/11/2025 à 16:30
mattewlogan
007 n'a aucune chance d'être Day One Game Pass donc je pense que ça ne veut rien dire pour le service.
mattewlogan publié le 17/11/2025 à 16:39
skuldleif Y a plus de Xbox c’est terminé, faut se résigner, ils pourraient déjà mettre Microsoft Gaming que ce sera plus logique…
skuldleif publié le 17/11/2025 à 16:44
mattewlogan et quelle est l'impact vis a vis des jeux et des conf ? ah oui c'est vrai aucun , tu souhaiterai quoi qu'en accord avec ta pensée negative que les jeux cessent de sortir sur xbox et que Xbox arrêtent les conf ?
skuldleif publié le 17/11/2025 à 16:47
l’intérêt ce n'est pas a toi de le voir , que ce soit les portage d'exclusivité sony , la sortie de jeux jap , la tenue de conférences, la sortie d'une next gen xbox ,ce n'est pas a toi de le voir , il revient au divers partie concerné dans l'industrie du JV de le voir , et il se trouve que c'est le cas.
negan publié le 17/11/2025 à 17:15
mattewlogan Ferme la un peu toujours a raconté de la merde.
ravyxxs publié le 17/11/2025 à 17:36
skuldleif Bon smendou aussi, lorsqu'il disait que les titres sur PS c'était du pipo des fanboys, ça vaut pas ce qu'il a rapporté sur tes liens

Ca c'était un sacré carnage !
Fiche descriptif
Tides of Annihilation
3
Ils aiment
Nom : Tides of Annihilation
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Eclipse Glow Games
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
