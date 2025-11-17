Xbox Partner Preview : RDV confirmé pour jeudi

Le secret de polichinelle du nouveau Xbox Partner Preview est à présent officiel : le show se tiendra ce jeudi 20 novembre à 19h00 avec trois têtes d'affiche :, lede Tarsier et surtout le déjà repéré, adaptation bien libre des Chevaliers de la Table Ronde sauce Tencent (et bien solo).D'autres jeux seront au programme (portage deapparemment) ainsi que des annonces Game Pass.