ASUS : pour l'heure, la demande de ROG Xbox Ally est supérieure aux attentes

Cela restera de l'ordre du marché de niche pour le moment mais tout de même, ASUS n'est pas peu fier d'annoncer des résultats revus à la hausse pour cette année fiscale grâce au succès du modèle ROG Xbox Ally dont les ventes sont actuellement « supérieures aux attentes », notamment le modèle le plus cher à 899€/999$ dont le constructeur n'a pas su anticiper la demande (actuellement en rupture sur son site officiel).Encore une fois, une rupture ne veut pas dire grand-chose si le stock n'était pas bien élevé, juste que c'est mieux qu'attendu et cela permet à Xbox de gratter quelques billets supplémentaires pour la commission en plus de mettre tranquillement en place sa politique de totale ouverture dont les aboutissements devraient, selon les rumeurs, avoir lieu sur Next Gen.Parallèlement, The Game Business nous a appris que le Steam Deck (leader de ce marché) s'était vendu entre 4 et 5 millions d'unités, mais que tout restait à faire pour attirer les consoleux : au dernier rapport récupéré par Christopher Dring mais datant de 2024, environ 90 % des possesseurs de Steam Deck étaient déjà des joueurs PC.