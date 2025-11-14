recherche
ASUS : pour l'heure, la demande de ROG Xbox Ally est supérieure aux attentes
Cela restera de l'ordre du marché de niche pour le moment mais tout de même, ASUS n'est pas peu fier d'annoncer des résultats revus à la hausse pour cette année fiscale grâce au succès du modèle ROG Xbox Ally dont les ventes sont actuellement « supérieures aux attentes », notamment le modèle le plus cher à 899€/999$ dont le constructeur n'a pas su anticiper la demande (actuellement en rupture sur son site officiel).

Encore une fois, une rupture ne veut pas dire grand-chose si le stock n'était pas bien élevé, juste que c'est mieux qu'attendu et cela permet à Xbox de gratter quelques billets supplémentaires pour la commission en plus de mettre tranquillement en place sa politique de totale ouverture dont les aboutissements devraient, selon les rumeurs, avoir lieu sur Next Gen.

Parallèlement, The Game Business nous a appris que le Steam Deck (leader de ce marché) s'était vendu entre 4 et 5 millions d'unités, mais que tout restait à faire pour attirer les consoleux : au dernier rapport récupéré par Christopher Dring mais datant de 2024, environ 90 % des possesseurs de Steam Deck étaient déjà des joueurs PC.

publié le 14/11/2025 à 08:22 par Gamekyo
commentaires (14)
pharrell publié le 14/11/2025 à 08:39
Ca reste quand même une niche... Pour rappel, la PS Vita, considérée comme un très gros échec, s'est vendue entre 10 et 15 millions même si c'est pas tout à fait le même concept.
captaintoad974 publié le 14/11/2025 à 08:45
Elle se vend tellement bien qu'on vous donnera aucun chiffre, mais tkt fr elle se vends
dalbog publié le 14/11/2025 à 08:47
Les attentes devaient être extrêmement faibles mdr
giru publié le 14/11/2025 à 08:49
"On espérait en vendre 10 et on en a déjà vendu 11! On explose nos attentes"...
kakakoleokuku publié le 14/11/2025 à 08:55
Très bonne qualité , qui permet beaucoup mais qui ne s’adresse clairement pas à tout le monde . Le play anywhere y trouve son support idéal .
aeris74 publié le 14/11/2025 à 08:58
« C’est plus que nos attentes mais on donne pas de chiffres »

C’est pratique comme methode
rider288 publié le 14/11/2025 à 09:01
Très bonne nouvelle que le model aussi cher se vende bien, ca va pouvoir mettre la Magnus à ce prix donc. Voir même plus cher
jenicris publié le 14/11/2025 à 09:05
Aucun chiffre, donc difficile de se faire une idée.
rogeraf publié le 14/11/2025 à 09:21
rider288 le modele ne se vend pas, c'est le constructeur qui fait croire qu'il y a des ventes. Je sais meme pas si ils vendront 1 million + de ces consoles pour gens riches
kidicarus publié le 14/11/2025 à 09:29
captaintoad974 tu as le chiffre espagnol de son lancement pour te donner une idée.
Sinon l'estimation me fait rire comme dab, c'est fait sur du vent.
La dernière estimation était d'environ 6 millions pour tout les constructeurs de ce genre de produit et le mec estimait que la moitié était des steamdeck mais que cette machine était en phase descendante comme les autres d'ailleurs.
On aura jamais de chiffre car ça reste minime
rendan publié le 14/11/2025 à 10:23
Ben c'est pas mal su tout et ça va sûrement fermer pas mal de bouches
leonr4 publié le 14/11/2025 à 10:32
Donc 120~140k unités mais ça inclus aussi les autres ROG Ally non-Xbox.
grospich publié le 14/11/2025 à 10:32
Le genre de message pour attirer des investisseurs et faire monter l'action en bourse sans donner de chiffre.
zoske publié le 14/11/2025 à 10:37
Quand on voit que la plus populaire et la plus abordable des PC handled est la Steam Deck et qu'elle ne s'est vendue que 5 millions... Franchement c'est vraiment un marché de niche pour l'instant.

Pour moi il y a deux problèmes à ce marché
1 Linux avec Proton et librairie Steam only
2 Windows 11 et APU X86 pour le reste. Donc trop de perte de puissance avec l'OS (pas possible de faire un vrai opti au max pour ce type de machine) et le X86 consomme trop pour ce type de batterie.

C'est pour ça que la SW2 (quand elle proposera des KIT de développement à plus de monde) est une meilleur solution. Aussi, quand Sony proposera sa portable l'opti sera meilleur avec des perfs proche d'une PS5 actuelle
