Juste avant son ultime DLC (?), Dragon Ball Z : Kakarot dépasse les 10 millions de ventes
L'indéniable stature de Dragon Ball Z perdure à travers les années et tout comme FighterZ et Xenoverse 2 avant lui, c'est maintenant Dragon Ball Z : Kakarot qui dépasse la barre des 10 millions de ventes.

Bandai Namco profite de l'occasion pour indiquer que la deuxième partie de l'extension « Daima » sortira ce 15 janvier, censé être d'ailleurs l'ultime DLC du jeu mais sait-on jamais ce que l'avenir réserve, surtout avec des rumeurs autour d'un prochain nouveau film.

publié le 12/01/2026 à 15:56 par Gamekyo
rogeraf publié le 12/01/2026 à 16:06
Punaise, ca Karacole les ventes. Je me fais le coffret bluray Dragoon Ball en ce moment (70 episodes), c'est sympa
Fiche descriptif
Dragon Ball Z : Kakarot
8
Ils aiment
Nom : Dragon Ball Z : Kakarot
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : CyberConnect2
Genre : action-aventure
Multijoueur : non
Sortie européenne : 17/02/2020
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
