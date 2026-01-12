Juste avant son ultime DLC (?), Dragon Ball Z : Kakarot dépasse les 10 millions de ventes
L'indéniable stature de Dragon Ball Z perdure à travers les années et tout comme FighterZ et Xenoverse 2 avant lui, c'est maintenant Dragon Ball Z : Kakarot qui dépasse la barre des 10 millions de ventes.
Bandai Namco profite de l'occasion pour indiquer que la deuxième partie de l'extension « Daima » sortira ce 15 janvier, censé être d'ailleurs l'ultime DLC du jeu mais sait-on jamais ce que l'avenir réserve, surtout avec des rumeurs autour d'un prochain nouveau film.