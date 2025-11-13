recherche
News / Blogs
Un deuxième anime pour Death Stranding
Pas encore de troisième épisode en vue pour Death Stranding (dont le deuxième finira bien un jour par arriver sur PC et Xbox Series), mais encore plus de cross-média. Car outre un film Live et un anime dévoilé il y a quelques semaines (à cette adresse), voilà que Hideo Kojima nous annonce tout simplement un deuxième anime (pas 3D cette fois) sous le nom temporaire de Death Stranding Isolations dont la diffusion est prévue pour 2027… sur Disney+.

Rien à manger pour le moment hormis un premier key-art et un synopsis une nouvelle fois potentiellement canon : pendant que Sam Bridges fait ses affaires d'un bout à l'autre du continent, l'anime suivra le destin entrecroisé de quatre personnages, à savoir un vieillard cherchant à vivre autrement que par la doctrine de Bridge, un garçon souhaitant se venger de cette dernière entreprise, une femme profitant du chaos pour libérer la parole guerrière et une jeune fille ne cherchant que la solitude.

L'anime sera réalisé par Takayuki Sano (E&H), notamment connu pour ses travaux sur Kaiju N°8.

3
Qui a aimé ?
ouken, link49, bladagun
publié le 13/11/2025 à 09:40 par Gamekyo
commentaires (11)
grimraven publié le 13/11/2025 à 09:43
Tant mieux pour ceux qui aiment l'univers de D.S...pas ma came perso !

les 2 seuls animes tirés du J.V qui m'ont fait surkiffer c'est CASTLEVANIA et CYBERPUNK EDGERUNNERS
vyse publié le 13/11/2025 à 09:55
J'espérais ne plus en entendre parler après Ds 2 ; tfacon de l'aveu même de kojima le 2 était la pour installer une franchise et faire bouffer son studio
negan publié le 13/11/2025 à 09:55
La branlette autour de cette merde.

Ça vit uniquement sur le nom du créateur, t'enlève ça, c'est un étron fumant.

Il y a des licences qui méritent ce traitement, mais vu qu'elles n'ont pas l'autre vieillard qui veut se la jouer Nolan alors qu'il a le niveau de Dany Boon en réalisateur, bah elles n'ont pas leurs chances.
zekk publié le 13/11/2025 à 10:00
negan Il y a des licences qui méritent ce traitement, mais vu qu'elles n'ont pas l'autre vieillard qui veut se la jouer Nolan alors qu'il a le niveau de Dany Boon en réalisateur, bah elles n'ont pas leurs chances.

comme ?
akinen publié le 13/11/2025 à 10:05
Je savais même pas qu’il y en avait eu 1.

Bon visionnage, moi ça m’intéresse pas du tout
blacksad6 publié le 13/11/2025 à 10:28
Dommage que ce soit disney+.
Excellent jeu et tres bon univers
kevisiano publié le 13/11/2025 à 11:29
grimraven même pas Arcane ?

zekk Sûrement State of Decay
zekk publié le 13/11/2025 à 12:25
kevisiano
bladagun publié le 13/11/2025 à 13:19
J'aime beaucoup l'univers perso donc ça me chauffe bien
grimraven publié le 13/11/2025 à 13:31
kevisiano Pas kiffer
marcelpatulacci publié le 13/11/2025 à 13:48
Ah parce que y'avait un premier ??
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Death Stranding 2
5
Ils aiment
Nom : Death Stranding 2
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Kojima Productions
Genre : action-aventure
Autres versions :
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo