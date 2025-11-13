Un deuxième anime pour Death Stranding

Pas encore de troisième épisode en vue pour(dont le deuxième finira bien un jour par arriver sur PC et Xbox Series), mais encore plus de cross-média. Car outre un film Live et un anime dévoilé il y a quelques semaines (), voilà que Hideo Kojima nous annonce tout simplement un deuxième anime (pas 3D cette fois) sous le nom temporaire dedont la diffusion est prévue pour 2027… sur Disney+.Rien à manger pour le moment hormis un premier key-art et un synopsis une nouvelle fois potentiellement canon : pendant que Sam Bridges fait ses affaires d'un bout à l'autre du continent, l'anime suivra le destin entrecroisé de quatre personnages, à savoir un vieillard cherchant à vivre autrement que par la doctrine de Bridge, un garçon souhaitant se venger de cette dernière entreprise, une femme profitant du chaos pour libérer la parole guerrière et une jeune fille ne cherchant que la solitude.L'anime sera réalisé par Takayuki Sano (E&H), notamment connu pour ses travaux sur Kaiju N°8.