PS Plus Extra : connaissez-vous GTA V ?
Sony a dévoilé sa liste de jeux PlayStation Plus Extra & Premium pour ce mois d'octobre, à télécharger dès mardi prochain (le 18), avec comme attendu en tête d'affiche l'increvable GTA V si vous n'avez jamais entendu parler de ce petit jeu aux quelques 220 millions de ventes.

On trouvera également une poignée de sympathiques titres comme Pacific Drive (du rogue), Still Wakes the Deep (du narratif) et The Talos Principle 2 (du bon puzzle).

PS Plus Extra :

- Grand Theft Auto V
- Pacific Drive
- Still Wakes th Deep
- Insurgency Sandstorm
- The Talos Principle 2
- Thank Goodness You're Here
- Monster Jam Showdown
- MotoGP 25

PS Plus Premium :

- Tomb Raider Anniversary
publié le 13/11/2025 à 07:09 par Gamekyo
commentaires (7)
cyr publié le 13/11/2025 à 07:17
Il y etais sur le gamepass.....jamais lancer.


Mais la question a 10000 dollars, qui ne l'a jamais fait?
Que ce soit sur ps3, ps4,ps5, xbox 360, xbox one, xbox série, pc?
magneto860 publié le 13/11/2025 à 09:06
Jamais fait, mais pas envie.

Rien pour moi ce mois-ci. Pas grave, je suis toujours sur l'excellente sélection de juillet (après PlanetZoo, Tropico 6 et Unicorn Overlord, j'ai attaqué Cyberpunk).
jeanouillz publié le 13/11/2025 à 09:17
Il y a plus de ventes de ce jeu que de citoyens brésiliens (215 millions).
Mais, ce n'est pas le jeu le plus vendu du monde, la palme revient à Minecraft (320 millions d'exemplaires).
gasmok2 publié le 13/11/2025 à 11:32
jeanouillz
Et ça ne change pas le fait que la population de l'Uruguay est de 3 457 000. En Australie, il y a 47 millions de kangourous. Si les kangourous décidaient d'envahir l'Uruguay, chaque Uruguayen devrait affronter 14 kangourous.
liberty publié le 13/11/2025 à 12:19
gasmok2
marcelpatulacci publié le 13/11/2025 à 13:52
gasmok2
jeanouillz publié le 13/11/2025 à 16:38
gasmok2 Y a plus de français (68 millions) que de kangourous, ça veut dire qu'on peut se les faire easy
Fiche descriptif
Grand Theft Auto V
80
Ils aiment
Nom : Grand Theft Auto V
Support : PC
Editeur : Rockstar Games
Développeur : Rockstar Games
Genre : action-course
Autres versions : Xbox 360 - PlayStation 3 - Xbox One - PlayStation 4
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
