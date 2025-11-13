PS Plus Extra : connaissez-vous GTA V ? PS Plus Extra : connaissez-vous GTA V ?

Sony a dévoilé sa liste de jeux PlayStation Plus Extra & Premium pour ce mois d'octobre, à télécharger dès mardi prochain (le 18), avec comme attendu en tête d'affiche l'increvable GTA V si vous n'avez jamais entendu parler de ce petit jeu aux quelques 220 millions de ventes.



On trouvera également une poignée de sympathiques titres comme Pacific Drive (du rogue), Still Wakes the Deep (du narratif) et The Talos Principle 2 (du bon puzzle).



PS Plus Extra :



- Grand Theft Auto V

- Pacific Drive

- Still Wakes th Deep

- Insurgency Sandstorm

- The Talos Principle 2

- Thank Goodness You're Here

- Monster Jam Showdown

- MotoGP 25



PS Plus Premium :



- Tomb Raider Anniversary