Cronos : The New Dawn va avoir un mode Facile
Comme un paquet d'autres avant lui, c'est bien après sa sortie que Cronos : The New Dawn proposera de mettre de côté sa « vision » pour laisser aux joueurs le choix d'un challenge moins relevé, donc concrètement un mode facile qui débarquera début 2026.

Et… bah c'est un peu tout ce que l'on retiendra de l'annonce, en ajoutant néanmoins que pour ceux soudainement intéressés, le titre est actuellement à -25 % sur les différents supports numériques.

publié le 22/12/2025 à 16:20 par Gamekyo
commentaires (8)
hatefield publié le 22/12/2025 à 16:48
Pas sûr que ce soit une bonne chose, dans ce jeu la difficulté servait au moins à masquer a quel point il est passable.
masharu publié le 22/12/2025 à 17:28
Faut bien faire rentrer de l'argent haha.
fritesmayo76 publié le 22/12/2025 à 17:30
J'étais intéressé par le jeu mais refroidis par cette difficulté. Dommage mais ça arrive trop tard, j'ai depuis vu le film sur youtube.
Ca aurait coûté quoi de proposer ce mode dès le début? Un petit message des devs à l'écran du choix de la difficulté indiquant qu'ils ont pensé le jeu pour telle difficulté et c'était bon, plutôt que de proposer un produit fermé. Espérons qu'ils en tirent des leçons si jamais il refont un jeu.
grundbeld publié le 22/12/2025 à 17:34
Ils ont eu tort de céder à la facilité et aux pleurnicheries.
danzkzu publié le 22/12/2025 à 17:49
Ils n'assument décidément rien, tout ça pour récupérer des clopinettes c'est vraiment grotesque
vieuxconsoleux publié le 22/12/2025 à 18:09
Franchement le jeu n’est pas d’une difficulté folle non plus.
Perso j’ai vraiment aimé, et comme je flippais pas mal j’y ai joué en mode survie à tout fouiller… résultat j’étais au boss de fin avec la blinde de munitions et de soin!
mibugishiden publié le 22/12/2025 à 18:23
Franchement j'ai aimé la difficulté dans le jeu, c'est un jeu plutot hardcore au debut, mais une fois qu'on commence à ameliorer le fusil à pompe et le pistolet et qu'on a bien appris à utiliser le tir chargé cette difficulte se nivele.

Apres ca se comprend ils veulent chercher des joueurs moins motivés.

fritesmayo76 c'est un JV c'est pas un film, serieux vous et vos "films" sur youtube, un jeu ca se joue ca se regarde pas
link49 publié le 22/12/2025 à 18:31
Lui, j'hésite depuis un moment à le prendre.
