Cronos : The New Dawn va avoir un mode Facile

Comme un paquet d'autres avant lui, c'est bien après sa sortie que Cronos : The New Dawn proposera de mettre de côté sa « vision » pour laisser aux joueurs le choix d'un challenge moins relevé, donc concrètement un mode facile qui débarquera début 2026.
Et… bah c'est un peu tout ce que l'on retiendra de l'annonce, en ajoutant néanmoins que pour ceux soudainement intéressés, le titre est actuellement à -25 % sur les différents supports numériques.
Ca aurait coûté quoi de proposer ce mode dès le début? Un petit message des devs à l'écran du choix de la difficulté indiquant qu'ils ont pensé le jeu pour telle difficulté et c'était bon, plutôt que de proposer un produit fermé. Espérons qu'ils en tirent des leçons si jamais il refont un jeu.
Perso j’ai vraiment aimé, et comme je flippais pas mal j’y ai joué en mode survie à tout fouiller… résultat j’étais au boss de fin avec la blinde de munitions et de soin!
Apres ca se comprend ils veulent chercher des joueurs moins motivés.
fritesmayo76 c'est un JV c'est pas un film, serieux vous et vos "films" sur youtube, un jeu ca se joue ca se regarde pas