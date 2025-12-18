Affaire Light of Motiram : accord trouvé avec Sony, et disparition (définitive ?) du projet
Tencent a donc perdu dans l'affaire Light of Motiram : suite à un accord confidentiel pour éviter d'aller jusqu'au procès, Sony a retiré sa plainte pour plagiat (qu'il était difficile de nier du côté de la DA) et le dit-jeu a purement et simplement disparu des différentes bases de données, Steam comme Epic Games Store.
Pour rappel, vu les sous-entendus du dossier, Tencent comptait il y a environ 2 ans proposait un GAAS autour de la franchise Horizon, finalement refusé par Sony qui avait déjà un jeu coop sur le feu (dont on attend le reveal par Guerilla) et désormais un projet mobile avec NCSoft. Mais Tencent, aucunement échaudé par une porte fermée et lorgnant clairement sur le succès surprise de Palworld, avait décidé de mixer le tout pour ce projet qui théoriquement ne verra jamais le jour.
« Théoriquement », car on ne s'étonnerait pas de voir le jeu revenir tout simplement avec une autre DA. Et éventuellement un nouveau nom pour que tout soit oublié.
Faut savoir
Quand c'est Sony qui fait interdire un jeu, on sort le Champomy.
La nuance ça n'a pas l'air d'être ton truc
Au pire, ils perdaient le procès et annulaient le jeu.
Et là ils annuleraient le jeu sans contrepartie ?
C'est évident qu'il y a une contrepartie de la part de Sony.
Palworld, le game design et l'expérience de jeu est très différente tt de même.
Après est que la Pokemon Company doit avoir le monopole des petites bébêtes avec ce style?
Palworld a survecu, ce projet c'est plus difficile à défendre légalement j'imagine.