recherche
News / Blogs
Affaire Light of Motiram : accord trouvé avec Sony, et disparition (définitive ?) du projet
Tencent a donc perdu dans l'affaire Light of Motiram : suite à un accord confidentiel pour éviter d'aller jusqu'au procès, Sony a retiré sa plainte pour plagiat (qu'il était difficile de nier du côté de la DA) et le dit-jeu a purement et simplement disparu des différentes bases de données, Steam comme Epic Games Store.

Pour rappel, vu les sous-entendus du dossier, Tencent comptait il y a environ 2 ans proposait un GAAS autour de la franchise Horizon, finalement refusé par Sony qui avait déjà un jeu coop sur le feu (dont on attend le reveal par Guerilla) et désormais un projet mobile avec NCSoft. Mais Tencent, aucunement échaudé par une porte fermée et lorgnant clairement sur le succès surprise de Palworld, avait décidé de mixer le tout pour ce projet qui théoriquement ne verra jamais le jour.

« Théoriquement », car on ne s'étonnerait pas de voir le jeu revenir tout simplement avec une autre DA. Et éventuellement un nouveau nom pour que tout soit oublié.

0
Qui a aimé ?
publié le 18/12/2025 à 15:13 par Gamekyo
commentaires (17)
rasalgul publié le 18/12/2025 à 15:26
Ca abdique ou il y a accord ?
Faut savoir
gamerdome publié le 18/12/2025 à 17:00
Si Tencent avait gagné cela aurait été injuste et révoltant. Ils s'en sortent même bien grâce à cet accord.
magneto860 publié le 18/12/2025 à 17:16
Suffit de remplacer les machines par des monstres et c'est reparti.
nyseko publié le 18/12/2025 à 17:20
Je serais curieux de connaître le montant que Sony a accepté de verser à Tencent pour qu'ils supprime leur jeu.
oreillesal publié le 18/12/2025 à 17:26
Quand Nintendo s'attaque a un éditeur pour plagiat, c'est des hectolitres de larmes et de sel, presque le nazisme.

Quand c'est Sony qui fait interdire un jeu, on sort le Champomy.
zekk publié le 18/12/2025 à 17:47
oreillesal Quand c'est pour pallworld comme ici Nintendo a raison mais des fois, ils abusent...

La nuance ça n'a pas l'air d'être ton truc
altendorf publié le 18/12/2025 à 18:17
nyseko C'est clairement pas Sony qui a versé quelque chose
nyseko publié le 18/12/2025 à 18:36
altendorf Tencent n'aurait pas accepté d'accord sans aller en justice. Qu'avaient-ils à perdre ? Pas grand chose.

Au pire, ils perdaient le procès et annulaient le jeu.

Et là ils annuleraient le jeu sans contrepartie ?

C'est évident qu'il y a une contrepartie de la part de Sony.
hypermario publié le 18/12/2025 à 18:45
oreillesal Tu as bien resumé
zekk publié le 18/12/2025 à 18:57
nyseko parce que tu crois qu'il n'y a pas de contrepartie en cas de plagiat ?
altendorf publié le 18/12/2025 à 19:16
nyseko
ouken publié le 18/12/2025 à 20:00
Dommage il donne plus envie que le 2
nyseko publié le 18/12/2025 à 20:42
altendorf Belle argumentation.
51love publié le 18/12/2025 à 20:53
oreillesal je trouve que c'est pas comparable, ici cest vraiment Horizon tout craché, a s y méprendre..

Palworld, le game design et l'expérience de jeu est très différente tt de même.

Après est que la Pokemon Company doit avoir le monopole des petites bébêtes avec ce style?

Palworld a survecu, ce projet c'est plus difficile à défendre légalement j'imagine.
rbz publié le 18/12/2025 à 21:39
j'avais jamais vu le trailer. ils ont juste aucune race de plagié autant. meme les texture ... la chine reste la chine.
maxx publié le 18/12/2025 à 23:11
nyseko Nan mais le plagiat est indéniable. Tecent aurait totalement perdu si ça avait fini en procès surtout vu l'historique. Sony a du retirer sa plainte en échange de l'assurance que Tecent allait soit pas sortir le jeu soit le modifier. Il n'y a aucun monde où c'est a Sony de verser quelque chose ça n'a pas de sens.
oreillesal publié le 19/12/2025 à 04:32
zekk santé
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Light of Motiram
0
Ils aiment
Nom : Light of Motiram
Support : PC
Editeur : Tencent Games
Développeur : Polaris Quest
Genre : action-aventure
Autres versions : Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo