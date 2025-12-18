Affaire Light of Motiram : accord trouvé avec Sony, et disparition (définitive ?) du projet

Tencent a donc perdu dans l'affaire: suite à un accord confidentiel pour éviter d'aller jusqu'au procès, Sony a retiré sa plainte pour plagiat (qu'il était difficile de nier du côté de la DA) et le dit-jeu a purement et simplement disparu des différentes bases de données, Steam comme Epic Games Store.Pour rappel, vu les sous-entendus du dossier, Tencent comptait il y a environ 2 ans proposait un GAAS autour de la franchise, finalement refusé par Sony qui avait déjà un jeu coop sur le feu (dont on attend le reveal par Guerilla) et désormais un projet mobile avec NCSoft. Mais Tencent, aucunement échaudé par une porte fermée et lorgnant clairement sur le succès surprise de, avait décidé de mixer le tout pour ce projet qui théoriquement ne verra jamais le jour.« Théoriquement », car on ne s'étonnerait pas de voir le jeu revenir tout simplement avec une autre DA. Et éventuellement un nouveau nom pour que tout soit oublié.