China Hero Project : les méthodes du boss de SIE Shanghai font l'objet d'une plainte
L'initiative China Hero Project de PlayStation a pu mener à quelques produits intéressants, d'autres beaucoup moins (qui se souvient de Lost Soul Aside ?), et on se doit de revenir aujourd'hui sur un cas précis : un certain Convallaria.
Impressionnant techniquement au moment de l'annonce (il faut noter que la bande-annonce date de 2019), cet ambitieux jeu d'action en coop a ensuite disparu de l'actualité, et on sait aujourd'hui pourquoi à en croire les dires du développeur LoongForce qui souhaite aujourd'hui faire la peau à Sony Interactive, sur le plan juridique on entend.
L'entreprise pointe particulièrement du doigt Bao Bo, actuel directeur de production chez Sony Interactive Shanghai ayant repris les commandes en 2022 avec des méthodes apparemment loin d'être louables. Sont notamment pointés des délais d'attente injustifiés pour les salaires, des tentatives de prise de contrôle du chantier en cours et le fait d'avoir forcé le recrutement d'un employé américain apparemment pas bien compétent et surtout mieux payé que ceux déjà en place, malgré un budget serré. Face à la gronde des employés, Bao Bo aurait coupé les vivres du studio, obligeant à licencier une partie des employés et visiblement tuer le projet.
Dans sa plainte, LoongForce met en avant que les méthodes controversées de Bao Bo se ressentent également chez d'autres représentants du China Hero Project, et nous verrons donc si d'autres échos se font entendre dans les semaines ou mois à venir.
Moi, très bon BTA avec de vrais décors et une grosse diversité d'ennemis et de boss contrairement à NG4
Ah bah il est beau le projet China Hero.....
Et qu'est ce qu'attend Sony pour virer un trouduc pareil?
Elle est belle l'initiative China Hero Project de Sony... Tain..
Après la bouse critique et commerciale qu'est Lost Soul Aside, ils ont du analyser que ce projet allait avoir le meme destin, et pour leur image de marque c'est contre productif.
Ça excuse pas les méthodes, mais bon vu la gueule des jeux tu m'étonnes qu'ils doivent péter un câble chez Sony... Ils devaient espérer reproduire le succes d'un Black Myth Wukong maison, ça sera pas pour cette fois ci une nouvelle fois.
ceux aimant les bta? parce qu'à part être trop long pour son bien le jeu dans le genre est très bon.
on est loin de la purge ng4 ....
Non.
Stou
Ah et évidement j’oubliais la sanction collectives de la presse sur le scenario et les personnages, j'en rie encore après le chef d'oeuvre d’écriture qu'est NG4, mais là ça comptait pas non plus
Mais, les bons BTA ont quelques persos charismatiques, des dialogues qui ont du punch, une bonne mise en scène et une OST solide. Ça ne vole pas haut, mais ça fonctionne et c'est même souvent assez cool à suivre malgré tout.
Ici, le problème va au-delà du scénario : tout l’enrobage autour est archi mauvais et renforce d'autant plus ce défaut.
Exemple au debut du jeu :
DA generique, animations basiques, événements incohérents, voice acting ridicules… La scène en question est franchement catastrophique, parmi les pires vues en JV depuis longtemps à mes yeux. On faisait déjà mieux sur PS1.
Je résume :
C'est mauvais mais la réalisation affreuse achève la proposition..
https://www.youtube.com/watch?v=EidAfAMa8BU
Sincèrement, c'est a peine digne d'un jeu amateur, alors d'un jeu qui a couté 8 millions a dev...
je sais que toi tu comprendras, guiguif restera éternellement dans son déni evidemment.
Sur GK, LSA a eu 4 points négatifs sur le même thème, là ou NG4 a eu un seul point négatif parlant de l'histoire/narration sur les 6 points négatifs cités, mais c'est normal
Le mec se crois subversif en sortant toujours la même cutscene et son doublage anglais foireux alors qu'il existe le japonais et le chinois
guiguif restera éternellement dans son déni evidemment.
Guiguif a fini le jeu en normal et en hard, avant de lâcher le mode extreme en plein milieu pour SHf (et il a aussi évidement fini NG4, mais passer des heures dans des égouts avec de neons fluo so 2012 ou une foret sous la flotte lui a suffit, sans compter la douille DMC4 avec "Ryu"), il sait un peu mieux de quoi il parle qu'un type qui n'y a jamais touché.
ouken Occupes-toi d'aller défendre le soldat Metroid Prime 4 toi
Le fameux gouvernement chinois LoongForce