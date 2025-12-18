China Hero Project : les méthodes du boss de SIE Shanghai font l'objet d'une plainte

L'initiative China Hero Project de PlayStation a pu mener à quelques produits intéressants, d'autres beaucoup moins (qui se souvient de?), et on se doit de revenir aujourd'hui sur un cas précis : un certainImpressionnant techniquement au moment de l'annonce (il faut noter que la bande-annonce date de 2019), cet ambitieux jeu d'action en coop a ensuite disparu de l'actualité, et on sait aujourd'hui pourquoi à en croire les dires du développeur LoongForce qui souhaite aujourd'hui faire la peau à Sony Interactive, sur le plan juridique on entend.L'entreprise pointe particulièrement du doigt Bao Bo, actuel directeur de production chez Sony Interactive Shanghai ayant repris les commandes en 2022 avec des méthodes apparemment loin d'être louables. Sont notamment pointés des délais d'attente injustifiés pour les salaires, des tentatives de prise de contrôle du chantier en cours et le fait d'avoir forcé le recrutement d'un employé américain apparemment pas bien compétent et surtout mieux payé que ceux déjà en place, malgré un budget serré. Face à la gronde des employés, Bao Bo aurait coupé les vivres du studio, obligeant à licencier une partie des employés et visiblement tuer le projet.Dans sa plainte, LoongForce met en avant que les méthodes controversées de Bao Bo se ressentent également chez d'autres représentants du China Hero Project, et nous verrons donc si d'autres échos se font entendre dans les semaines ou mois à venir.