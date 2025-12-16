Hollow Knight Silksong : ventes, annonce d'une extension gratuite et upgrade Switch 2 de HK1

De bon matin, la Team Cherry déroule les bonnes nouvelles pour sonavec pour commencer l'annonce des 7 millions de ventes après que le premier ait tapé les 15 millions au fil des années. Ce dernier bénéficiera justement en 2026 d'une édition Switch 2 (upgrade gratuite) avec meilleure résolution, frame-rate plus stable et quelques effets graphiques supplémentaires par rapport à la « old gen ».Mais le gros morceau du communiqué, ça reste le reveal de, extension gratuite pour tous également prévue en 2026, avec nouvelles zones, boss et compétences. Comme pour le jeu de base, l'équipe attendra la sortie proche pour dérouler les détails.