recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Hollow Knight Silksong : ventes, annonce d'une extension gratuite et upgrade Switch 2 de HK1
De bon matin, la Team Cherry déroule les bonnes nouvelles pour son Hollow Knight Silksong avec pour commencer l'annonce des 7 millions de ventes après que le premier ait tapé les 15 millions au fil des années. Ce dernier bénéficiera justement en 2026 d'une édition Switch 2 (upgrade gratuite) avec meilleure résolution, frame-rate plus stable et quelques effets graphiques supplémentaires par rapport à la « old gen ».

Mais le gros morceau du communiqué, ça reste le reveal de Sea of Sorrow, extension gratuite pour tous également prévue en 2026, avec nouvelles zones, boss et compétences. Comme pour le jeu de base, l'équipe attendra la sortie proche pour dérouler les détails.

  • Hollow Knight Silksong : ventes, annonce d'une extension gratuite et upgrade Switch 2 de HK1
plus de médias
9
Qui a aimé ?
spazer, burningcrimson, zephon, danzkzu, skk, nicolasgourry, link49, kisukesan, pimoody
publié le 16/12/2025 à 06:54 par Gamekyo
commentaires (16)
jacquescechirac publié le 16/12/2025 à 07:42
VADE RETRO SATANAS !!!!!!
51love publié le 16/12/2025 à 07:46
Bravo! Team Cherry ils pourraient gagner tellement plus de fric. Ils tirent pas sur la corde contrairement à 99% des acteurs
zephon publié le 16/12/2025 à 08:09
51love
danzkzu publié le 16/12/2025 à 08:15
19,99€ pour ce GOTG et on s'attend à quatre DLC gratuits, cette leçon à l'industrie bordel de merde
51love publié le 16/12/2025 à 08:21
danzkzu c'était l'année des leçons à l'industrie, en terme de budget dev, de prix, de qualité bravo les petits studios
skk publié le 16/12/2025 à 08:46
Mais comment ils régalent ! Super nouvelle et c'est pour bientôt en plus!
mrvince publié le 16/12/2025 à 09:07
"Le DLC Sea Of Sorrow devient finalement trop gros, nous allons en faire un jeu a part. A bientôt"
mrvince publié le 16/12/2025 à 09:08
La news porte a confusion par contre Silksong a déjà sa version switch 2. C'est le 1er qui va avoir droit a une update.
fiveagainstone publié le 16/12/2025 à 09:16
Cool, l'occaz de relancer le 1er.

Silksong, Hadès II et Absolum.
rasalgul publié le 16/12/2025 à 09:18
Le GP régale avec le GOTY officiel et le GOTY officieux
kirk publié le 16/12/2025 à 09:37
C'est chouette ce suivi (gratuit). Je me remets encore du 100% c'était un peu longuet et fatiguant vers la fin.
akinen publié le 16/12/2025 à 09:55
Encore 70 try pour moi
wazaaabi publié le 16/12/2025 à 11:56
J’en suis au boss de fin . Je ne sais pas si je ferais la nouvelle zone .
dooku publié le 16/12/2025 à 14:28
Manque que la version boite complète
kisukesan publié le 16/12/2025 à 14:51
mrvince encore plus ardu au départ que silksong toujours donc !
pimoody publié le 16/12/2025 à 17:39
Ils veulent emprunter la licence Pokémon pour leur prochain jeu ?
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Hollow Knight Silksong
6
Ils aiment
Nom : Hollow Knight Silksong
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Team Cherry
Genre : action
Autres versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo