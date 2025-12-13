Déjà le million pour Digimon Story : Time Stranger
Digimon Story : Time Stranger
continue de dépasser les attentes de Bandai Namco avec plus d'un million de ventes à travers le monde depuis son lancement il y a 2 mois (PC/PS5/XBS), performance jamais vue pour la franchise dans ce laps de temps. A titre de comparaison, le précédent Digimon Story
aura mis 4 ans pour atteindre les 800.000 ventes, et 10 ans pour les 2,5 millions, en sachant que c'est un cumule de Cyber Sleuth
et Hacker's Memory
.
Pour rappel, le titre avait déjà surpris sur Steam avec un pic de 84.000 joueurs connectés simultanément le week-end du lancement, infiniment mieux que tous les autres jeux de la série, et surtout au-dessus d'autres représentants notables du J-RPG comme Tales of Arise
(60.000).
publié le 13/12/2025 à 16:17 par Gamekyo
zekk Ok merci