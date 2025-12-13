recherche
Déjà le million pour Digimon Story : Time Stranger
Digimon Story : Time Stranger continue de dépasser les attentes de Bandai Namco avec plus d'un million de ventes à travers le monde depuis son lancement il y a 2 mois (PC/PS5/XBS), performance jamais vue pour la franchise dans ce laps de temps. A titre de comparaison, le précédent Digimon Story aura mis 4 ans pour atteindre les 800.000 ventes, et 10 ans pour les 2,5 millions, en sachant que c'est un cumule de Cyber Sleuth et Hacker's Memory.

Pour rappel, le titre avait déjà surpris sur Steam avec un pic de 84.000 joueurs connectés simultanément le week-end du lancement, infiniment mieux que tous les autres jeux de la série, et surtout au-dessus d'autres représentants notables du J-RPG comme Tales of Arise (60.000).

publié le 13/12/2025 à 16:17 par Gamekyo
captainjuu publié le 13/12/2025 à 17:10
Mérité !
alucardhellsing publié le 13/12/2025 à 17:19
Merité et franchement ceux qui ce sont pas lancés dans l'aventure foncez ! enfin si vous aimez le genre !
korou publié le 13/12/2025 à 17:39
alucardhellsing C’est mieux que Pokémon ? Parce que bon, cette licence m’a perdu depuis un moment (Pokémon)
zekk publié le 13/12/2025 à 19:08
korou oui
rendan publié le 13/12/2025 à 19:23
Mérité il est INCROYABLE
shlark publié le 13/12/2025 à 19:30
korou Ce jeu est beaucoup plus proche des Shin Megami Tensei que des Pokemon
korou publié le 13/12/2025 à 21:05
shlark ah bah ça m’arrange alors ^^

zekk Ok merci
thelastone publié le 13/12/2025 à 22:09
Mérité il mérite de prendre la place de pokémon sur le marché JV tellement ce dernier pue la merde maintenant
jeanouillz publié le 13/12/2025 à 22:57
C'est fou qu'il n'ai pas eu au moins une nomination aux Game Awards
Digimon Story : Time Stranger
