Déjà le million pour Digimon Story : Time Stranger

continue de dépasser les attentes de Bandai Namco avec plus d'un million de ventes à travers le monde depuis son lancement il y a 2 mois (PC/PS5/XBS), performance jamais vue pour la franchise dans ce laps de temps. A titre de comparaison, le précédentaura mis 4 ans pour atteindre les 800.000 ventes, et 10 ans pour les 2,5 millions, en sachant que c'est un cumule deetPour rappel, le titre avait déjà surpris sur Steam avec un pic de 84.000 joueurs connectés simultanément le week-end du lancement, infiniment mieux que tous les autres jeux de la série, et surtout au-dessus d'autres représentants notables du J-RPG comme(60.000).