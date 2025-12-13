Helldivers II : un mode rogue à venir ?
Il faudra attendre un bon moment avant de voir la couleur du prochain projet de Arrowhead et c'est bien pour cela que Helldivers II continuera d'assurer son suivi avec une potentielle surprise à venir : alors que l'équipe prépare les prochains arcs narratifs (au moins 4), le directeur créatif Johan Pilestedt a indiqué auprès de GamesRadar+ que le studio avait des plans pour un mode rogue-lite capable de « transformer radicalement l'expérience de jeu » et même qu'un prototype était déjà en place.
A voir néanmoins si la chose se concrétisera, pour ce jeu, une éventuelle suite, ou tout simplement quelque chose d'autonome si le contenu prend un poids inattendu (ce ne serait pas une première).
En passant, Arrowhead a annoncé à la demande de la communauté le retour de la collaboration avec Killzone dans le cadre d'un pack Warbond (1500 crédits) qui reprendra le contenu du précédent en plus de choses inédites. Dans un élan de générosité, sachez que ce nouveau pack pourra être récupéré gratuitement pour tous ceux ayant craqué pour le premier, et même pour ceux qui à l'époque en avait acheté ne serait-ce qu'un seul élément.
publié le 13/12/2025 à 09:50 par Gamekyo
Pareil mais ils ont dit qu’ils allaient attaquer ces problèmes sérieusement,..à voir
Mais maintenant le jeu plante aussi, dernière fois que j'ai joué, il a planté avant meme que je lance une mission, j'ai du redémarrer le PC, je relance, je fais la mission, elle se termine, on retourne dans le vaisseau et rebelote...
Et je parle meme pas des problèmes de servers où tu te fais déco de ta mission...
Quand je vois que mon PC fait tourner magnifiquement BF6 ou TLOU2 en 1080p60fps, et que derrière HD2 rame comme c'est pas permis et qu'en plus c'est moche on dirait du 720p.
Ca fait bien bien chier, pourtant chez Sony ils ont fait du bon taf avec les adaptations PC, faudrait qu'un autre studio viennent aider Arrowhead.
les dev recommande et faire des verifications sur le jeux si il y a des plantages et de mettre a jours les drivers
sur mes 2 pc, ma 1060 arrive a faire tourner le jeu en moyen 50 a 30 fps.
la 5060 ti 120 a 100 fps en ultra
proc I5 de 9eme generation
Une simple recherche google te montreras qu'il y a un paquet d'articles, posts et vidéos sur le sujet qui date d'octobre et après. Le jeu est depuis sa sortie très mal optimisé pour le PC, et ça ne s'arrange pas.
Après vous pouvez me traiter de menteur, mais mon expérience personnel avec le jeu, d'un point de vue technique est honteuse. J'ai 500 heures sur le jeu et je suis level 150, depuis 1 an et demi je pensais que le problème venait du fait que mon PC n'est plus tout jeune et du coup j'acceptais que les performances n'était pas folles.
Mais après avoir fait le mois dernier 100h sur BF6 et fait TLOU 2, je sais maintenant que le problème ne vient pas de mon PC, mais bien de la mauvaise qualité technique d'HD2.
Pour info, j'ai un PC portable avec une RTX 2060, 32go de ram et un i7-9750H et évidemment le jeu est installé sur un SSD.