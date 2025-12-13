Helldivers II : un mode rogue à venir ? Helldivers II : un mode rogue à venir ?

Il faudra attendre un bon moment avant de voir la couleur du prochain projet de Arrowhead et c'est bien pour cela que Helldivers II continuera d'assurer son suivi avec une potentielle surprise à venir : alors que l'équipe prépare les prochains arcs narratifs (au moins 4), le directeur créatif Johan Pilestedt a indiqué auprès de GamesRadar+ que le studio avait des plans pour un mode rogue-lite capable de « transformer radicalement l'expérience de jeu » et même qu'un prototype était déjà en place.



A voir néanmoins si la chose se concrétisera, pour ce jeu, une éventuelle suite, ou tout simplement quelque chose d'autonome si le contenu prend un poids inattendu (ce ne serait pas une première).



En passant, Arrowhead a annoncé à la demande de la communauté le retour de la collaboration avec Killzone dans le cadre d'un pack Warbond (1500 crédits) qui reprendra le contenu du précédent en plus de choses inédites. Dans un élan de générosité, sachez que ce nouveau pack pourra être récupéré gratuitement pour tous ceux ayant craqué pour le premier, et même pour ceux qui à l'époque en avait acheté ne serait-ce qu'un seul élément.