recherche
News / Blogs
Helldivers II : un mode rogue à venir ?
Il faudra attendre un bon moment avant de voir la couleur du prochain projet de Arrowhead et c'est bien pour cela que Helldivers II continuera d'assurer son suivi avec une potentielle surprise à venir : alors que l'équipe prépare les prochains arcs narratifs (au moins 4), le directeur créatif Johan Pilestedt a indiqué auprès de GamesRadar+ que le studio avait des plans pour un mode rogue-lite capable de « transformer radicalement l'expérience de jeu » et même qu'un prototype était déjà en place.

A voir néanmoins si la chose se concrétisera, pour ce jeu, une éventuelle suite, ou tout simplement quelque chose d'autonome si le contenu prend un poids inattendu (ce ne serait pas une première).

En passant, Arrowhead a annoncé à la demande de la communauté le retour de la collaboration avec Killzone dans le cadre d'un pack Warbond (1500 crédits) qui reprendra le contenu du précédent en plus de choses inédites. Dans un élan de générosité, sachez que ce nouveau pack pourra être récupéré gratuitement pour tous ceux ayant craqué pour le premier, et même pour ceux qui à l'époque en avait acheté ne serait-ce qu'un seul élément.
2
Qui a aimé ?
aozora78, plistter
publié le 13/12/2025 à 09:50 par Gamekyo
commentaires (13)
aozora78 publié le 13/12/2025 à 09:52
Woooo j'adore l'idée, à voir en pratique mais ça me hype bien !!
maisnon publié le 13/12/2025 à 11:26
Ils peuvent annoncer ce qu'ils veulent pour ce jeu, mais tant qu'ils auront pas réparé la version PC, je le démarrerais pas.
wickette publié le 13/12/2025 à 11:39
maisnon
Pareil mais ils ont dit qu’ils allaient attaquer ces problèmes sérieusement,..à voir
mck publié le 13/12/2025 à 11:51
maisnon Quel est le souci de la version PC ?
hibito publié le 13/12/2025 à 11:52
C'est quoi les soucis que vous rencontrez ? ???? J'y suis et ça tourne plutôt bien ...
maisnon publié le 13/12/2025 à 12:21
mck Pour commencer le jeu tourne de plus en plus mal. Des drops de FPS à tout va.

Mais maintenant le jeu plante aussi, dernière fois que j'ai joué, il a planté avant meme que je lance une mission, j'ai du redémarrer le PC, je relance, je fais la mission, elle se termine, on retourne dans le vaisseau et rebelote...

Et je parle meme pas des problèmes de servers où tu te fais déco de ta mission...
maisnon publié le 13/12/2025 à 12:25
hibito ça doit dépendre de la config. Moi perso c'est un calvaire.

Quand je vois que mon PC fait tourner magnifiquement BF6 ou TLOU2 en 1080p60fps, et que derrière HD2 rame comme c'est pas permis et qu'en plus c'est moche on dirait du 720p.

Ca fait bien bien chier, pourtant chez Sony ils ont fait du bon taf avec les adaptations PC, faudrait qu'un autre studio viennent aider Arrowhead.
hibito publié le 13/12/2025 à 15:47
C'est bizarre effectivement, parce que le jeu utilise un moteur graphique assez ancien... Je suis avec un 5700x et 9070xt et j'utilise Lossless Scaling.
zetalx publié le 13/12/2025 à 17:08
les problemes datent pour la version pc de cette été, le jeu est stable depuis septembre
maisnon publié le 13/12/2025 à 18:39
zetalx nope depuis la maj d'octobre c'est encore pire. Un tas de joueurs ont des soucis.
zetalx publié le 14/12/2025 à 03:19
maisnon depuis septembre le jeu a commencé a être stable. Les retours sont vraiment très bon sur la stabilité du jeu depuis octobre. les dev et les joueurs sont content du jeu, seul point noir la version PC trop lourde mais un studio est en renfort pour réduire le poids du jeu ( focus du studio actuellement dans la technique)

les dev recommande et faire des verifications sur le jeux si il y a des plantages et de mettre a jours les drivers

sur mes 2 pc, ma 1060 arrive a faire tourner le jeu en moyen 50 a 30 fps.
la 5060 ti 120 a 100 fps en ultra
proc I5 de 9eme generation
zetalx publié le 14/12/2025 à 03:21
vu que le jeu tourne sur le processeur surtout, il ne faut pas avoir trop de programmes ouvert ou même trop de chose caché .
maisnon publié le 14/12/2025 à 10:35
zetalx https://www.google.com/search?q=helldivers+pc+problems&rlz=1C5CHFA_enFR1013FR1013&oq=helldivers+pc+problems&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDQ5NTFqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Une simple recherche google te montreras qu'il y a un paquet d'articles, posts et vidéos sur le sujet qui date d'octobre et après. Le jeu est depuis sa sortie très mal optimisé pour le PC, et ça ne s'arrange pas.

Après vous pouvez me traiter de menteur, mais mon expérience personnel avec le jeu, d'un point de vue technique est honteuse. J'ai 500 heures sur le jeu et je suis level 150, depuis 1 an et demi je pensais que le problème venait du fait que mon PC n'est plus tout jeune et du coup j'acceptais que les performances n'était pas folles.

Mais après avoir fait le mois dernier 100h sur BF6 et fait TLOU 2, je sais maintenant que le problème ne vient pas de mon PC, mais bien de la mauvaise qualité technique d'HD2.

Pour info, j'ai un PC portable avec une RTX 2060, 32go de ram et un i7-9750H et évidemment le jeu est installé sur un SSD.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Helldivers II
4
Ils aiment
Nom : Helldivers II
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Arrowhead Game Studios
Genre : action
Autres versions :
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo