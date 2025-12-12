Miracle : Capcom annonce Mega Man 12

Capcom n'avait pas menti en disant récemment vouloir pousser la franchise Mega Man, et en voici justement un nouvel épisode tout neuf, considéré officiellement comme Mega Man 12 mais la mode est désormais à l'absence de numérotation donc voilà.
Ça sortira en 2027 (???) sur absolument tous les supports même ceux de l'ancienne génération, et si vous avez du temps libre (auquel cas, vous avez beaucoup de chance dans la vie), vous pouvez vous rendre à cette adresse pour tenter de proposer votre propre boss. Votre serviteur étant incapable de dessiner autre chose que des zizis, il s'abstiendra de toute tentative.
T'enleves le nom, t'as un jeu mobile.
Après quand on parle d'un nouveau Megaman, je suis pas sur qu'on pense à quelque chose comme ça.
J'espère qu'il sera bien malgré tout.
Et puis la tronche du personnage est arrivé, le gameplay est arrivé et ca m'a fait penser aux jeux Sonic de mon enfance.
Bref, je n'ai jamais joué à un Megaman et je pense que je ne jouerai pas à celui là.
Alors que si on prend un Megaman 8, X1-X6, Megaman Zero 1-4, ca a plus de 20 ans, et ca ne ressemble à aucun jeu mobile jusqu'à aujourd'hui.
Et puis j’espère aussi le retour du stage d’intro qui a mystérieusement disparu dans le 11…