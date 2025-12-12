recherche
Miracle : Capcom annonce Mega Man 12
Capcom n'avait pas menti en disant récemment vouloir pousser la franchise Mega Man, et en voici justement un nouvel épisode tout neuf, considéré officiellement comme Mega Man 12 mais la mode est désormais à l'absence de numérotation donc voilà.

Ça sortira en 2027 (???) sur absolument tous les supports même ceux de l'ancienne génération, et si vous avez du temps libre (auquel cas, vous avez beaucoup de chance dans la vie), vous pouvez vous rendre à cette adresse pour tenter de proposer votre propre boss. Votre serviteur étant incapable de dessiner autre chose que des zizis, il s'abstiendra de toute tentative.

publié le 12/12/2025 à 10:11 par Gamekyo
commentaires (9)
alucardhellsing publié le 12/12/2025 à 10:14
ça fait putain de plaisir de revoir mon cher megaman
taiko publié le 12/12/2025 à 10:20
Ça fait tellement cheap...
T'enleves le nom, t'as un jeu mobile.
fuji publié le 12/12/2025 à 10:40
j'aime pas la da comme le 11 c'est dommage de rester la dessus mais bon je vais pas cracher dessus...
onsentapedequijesuis publié le 12/12/2025 à 11:11
C'est similaire à Megaman 11, c'est pas le visuel qui pose problème, mais le gamefeel, l'inertie du personnage. C'est limite plus rigide que les Megaman NES. Regardez quand le personnage atterit après un saut. On dirait qu'on lâche un poids.

Après quand on parle d'un nouveau Megaman, je suis pas sur qu'on pense à quelque chose comme ça.

J'espère qu'il sera bien malgré tout.
magneto860 publié le 12/12/2025 à 11:13
Au début de la vidéo, je me prenais à imaginer un jeu de type Ratchet et Clank 2016.

Et puis la tronche du personnage est arrivé, le gameplay est arrivé et ca m'a fait penser aux jeux Sonic de mon enfance.

Bref, je n'ai jamais joué à un Megaman et je pense que je ne jouerai pas à celui là.
onsentapedequijesuis publié le 12/12/2025 à 11:15
taiko Dit comme ça...

Alors que si on prend un Megaman 8, X1-X6, Megaman Zero 1-4, ca a plus de 20 ans, et ca ne ressemble à aucun jeu mobile jusqu'à aujourd'hui.
benichou publié le 12/12/2025 à 11:28
Génial trop content en espérant un peu plus d’inspiration pour les stages que ceux du 11.
Et puis j’espère aussi le retour du stage d’intro qui a mystérieusement disparu dans le 11…
marcelpatulacci publié le 12/12/2025 à 11:36
J'adorais les MM mais sans plus, mais putain celui la comment il me botte
altendorf publié le 12/12/2025 à 11:37
Mighty No. 9 2
Fiche descriptif
Mega Man : Dual Override
1
Ils aiment
Nom : Mega Man : Dual Override
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action plates-formes
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
