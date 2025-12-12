Miracle : Capcom annonce Mega Man 12

Capcom n'avait pas menti en disant récemment vouloir pousser la franchise, et en voici justement un nouvel épisode tout neuf, considéré officiellement commemais la mode est désormais à l'absence de numérotation donc voilà.Ça sortira en 2027 (???) sur absolument tous les supports même ceux de l'ancienne génération, et si vous avez du temps libre (auquel cas, vous avez beaucoup de chance dans la vie), vous pouvez vous rendrepour tenter de proposer votre propre boss. Votre serviteur étant incapable de dessiner autre chose que des zizis, il s'abstiendra de toute tentative.