Remedy dévoile enfin la suite de Control

L'heure est venue pour Remedy de parler concrètement de l'avenir en dévoilant officiellement, deuxième épisode de sa franchise qui, surprise, mettra en avant un nouveau personnage : Dylan Faden (frère de Jesse), ancien prisonnier du FBC désormais chargé de faire face à l'influence corruptrice de l'Ancienne Maison à travers Manhattan.On sent d'entrée de jeu que le budget n'est plus le même, et il ne faudra pas attendre des plombes pour découvrir tout cela manette en main avec une sortie prévue pour 2026 (PC/PS5/XBS).