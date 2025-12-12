recherche
Remedy dévoile enfin la suite de Control
L'heure est venue pour Remedy de parler concrètement de l'avenir en dévoilant officiellement Control Resonant, deuxième épisode de sa franchise qui, surprise, mettra en avant un nouveau personnage : Dylan Faden (frère de Jesse), ancien prisonnier du FBC désormais chargé de faire face à l'influence corruptrice de l'Ancienne Maison à travers Manhattan.

On sent d'entrée de jeu que le budget n'est plus le même, et il ne faudra pas attendre des plombes pour découvrir tout cela manette en main avec une sortie prévue pour 2026 (PC/PS5/XBS).

publié le 12/12/2025 à 06:25 par Gamekyo
terminagore publié le 12/12/2025 à 06:47
Mouais... Un peu refroidi par ce que j'aperçois du gameplay.. ça a plus une coloration beat'em all' cette fois. Or moi ce qui m'avait fait kiffer c'était le gameplay tps. Peut-être qu'il y aura deux styles si Jessie est toujours jouable. Mais en l'état, moins chaud.
jenicris publié le 12/12/2025 à 06:52
terminagore pareil

Et d'ailleurs autant j'adore Alan Wake, autant Control bof
iglou2310 publié le 12/12/2025 à 06:58
Control 1 est le meilleur jeu de Remedy, et ce Control 2 en mode BTA c'était pas dans mon Bingo mais j'approuve a 200%.
yukilin publié le 12/12/2025 à 06:59
Autant j'ai adoré Control, autant cette suite ne m'intéresse aucunement. Mais alors vraiment pas...
skuldleif publié le 12/12/2025 à 07:02
D1
churos45 publié le 12/12/2025 à 07:55
Franchement j'adore ce que je vois. On n'est pas à l'abris de surprises au niveau des capacités de gameplay.
thorfin publié le 12/12/2025 à 08:57
Chui tiède, à voir...
AW 2 > AW > Control > American Nightmare
reste à voir où ce Control 2 se situera
roivas publié le 12/12/2025 à 09:32
ha ce trailer me bote bien, un changement de gameplay peut être pour le mieux pour moi, à suivre !
ouken publié le 12/12/2025 à 09:37
pas du tout hype....
rider288 publié le 12/12/2025 à 09:38
J'aurais préféré Max Payne Remake, tant pis
sasquatsch publié le 12/12/2025 à 09:49
Je suis chaud patate...tays le même gameplay du premier + plein de nouvelles possibilités et le tout dans ce monde déjanté...
Merci Remedy, en attendant votre prochaine bombe Max Payne
dabaz publié le 12/12/2025 à 10:00
Il me fait me penser à DMC durant les passages en extérieur, ce qui n'est pas bon signe.
magneto860 publié le 12/12/2025 à 10:45
Je note que c'est Control Resonant, et donc pas forcément Control 2. A voir.
nikolastation publié le 12/12/2025 à 10:55
Le trailer CGI déboîte tellement... que la partie gameplay m'a littéralement refroidi ! Quel dommage
kujotaro publié le 12/12/2025 à 11:27
Trop trop cool que Remedy ne se soit pas reposé sur leur lauriers et qu'ils aient décidé de changer de gameplay pour ce "Spin Off ??!" De control.

Trop hâte !
Fiche descriptif
Control Resonant
Nom : Control Resonant
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Remedy
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
