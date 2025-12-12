Tomb Raider Remake également officialisé

Abordons donc la deuxième annonce de Crystal Dynamics, inattendue pour une partie des joueurs, beaucoup moins pour ceux qui suivent les leaks : en attendant le prochain épisode en 2027, l'année prochaine verra arriver, un remake complet et sous Unreal Engine 5 du premier épisode.Alors certes, les premières aventures de Lara Croft avaient déjà été refaites dans le très agréable épisode Anniversary mais promis, nous aurons des surprises en plus d'une « conception moderne » (?). Comme pour le prochain opus, ne sont concernés que le PC, la PlayStation 5 et la Xbox Series.