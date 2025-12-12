recherche
News / Blogs
Tomb Raider Remake également officialisé
Abordons donc la deuxième annonce de Crystal Dynamics, inattendue pour une partie des joueurs, beaucoup moins pour ceux qui suivent les leaks : en attendant le prochain épisode en 2027, l'année prochaine verra arriver Tomb Raider : Legacy of Atlantis, un remake complet et sous Unreal Engine 5 du premier épisode.

Alors certes, les premières aventures de Lara Croft avaient déjà été refaites dans le très agréable épisode Anniversary mais promis, nous aurons des surprises en plus d'une « conception moderne » (?). Comme pour le prochain opus, ne sont concernés que le PC, la PlayStation 5 et la Xbox Series.

  • Tomb Raider Remake également officialisé
  • Tomb Raider Remake également officialisé
  • Tomb Raider Remake également officialisé
  • Tomb Raider Remake également officialisé
plus de médias
7
Qui a aimé ?
mrpopulus, ouken, pcverso, junaldinho, mithrandir, gameslover, jenicris
publié le 12/12/2025 à 08:37 par Gamekyo
commentaires (14)
mrpopulus publié le 12/12/2025 à 08:46
Complètement glucose mais j'aurai pas dit non à un Remake du 2 qui n'a jamais été fait, là on avait déjà eu Anniversary
fatalized publié le 12/12/2025 à 09:18
Superbe ce trailer IA, une vraie maîtrise des prompts, on croirait presque un vrai jeu
ouken publié le 12/12/2025 à 09:29
jadore
gamergunz publié le 12/12/2025 à 09:33
mouais encore un remake du 1 pas emballé pour le coup
bladagun publié le 12/12/2025 à 09:33
Revoir certains mouv m'a fait un petit truc
pcverso publié le 12/12/2025 à 09:34
Je prend
sdkios publié le 12/12/2025 à 09:38
Esperons que ca permette un remake du 2, bien plus interessant ! Esperons aussi qu'ils en profitent pas pour mettre le 1er episode a la sauce reboot avec des fusillades en veux tu en voila
sasquatsch publié le 12/12/2025 à 09:43
Je ne dis pas non mais atlantis me fait plus de l'oeil
mithrandir publié le 12/12/2025 à 10:00
Ça déboîte ! Lara Croft is back
tokito publié le 12/12/2025 à 10:13

Il y a un skin à récupérer sur le site officiel
https://www.playtombraider.com/fr-ca
Les féministes n'ont étrangement pas l'air très emballées, ça grommele mibugishiden
vohmp publié le 12/12/2025 à 10:34
Lara
magneto860 publié le 12/12/2025 à 10:55
C'est beau !
kujotaro publié le 12/12/2025 à 11:31
tokito merci !!
marcelpatulacci publié le 12/12/2025 à 11:43
Lara version bonne is back

Mais c'est quoi ce T-REX a fourrure ????
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Tomb Raider : Legacy of Atlantis
0
Ils aiment
Nom : Tomb Raider : Legacy of Atlantis
Support : PC
Editeur : Amazon Game Studios
Développeur : Crystal Dynamics
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo