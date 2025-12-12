Nommé GOTY 2025, Clair Obscur : Expedition 33 offre à son audience une MAJ surprise
Détenteur de la statuette du GOTY 2025, Sandfall Interactive qui était au courant de sa victoire (on sait comment ça fonctionne) a publié aussitôt la MAJ « Merci » de Clair Obscur : Expedition 33 avec tout de même une toute nouvelle zone féerique mais recelant de défis neufs pour le end-game mais pas que :
- Nouvelles compétences et costumes à débloquer.
- Mode photo.
- De nouvelles musiques !
- Compatibilité FSR4 sur PC.
- Un peu d'optimisation bonus.
Félicitations tout de même à l'équipe.