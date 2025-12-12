recherche
Nommé GOTY 2025, Clair Obscur : Expedition 33 offre à son audience une MAJ surprise
Détenteur de la statuette du GOTY 2025, Sandfall Interactive qui était au courant de sa victoire (on sait comment ça fonctionne) a publié aussitôt la MAJ « Merci » de Clair Obscur : Expedition 33 avec tout de même une toute nouvelle zone féerique mais recelant de défis neufs pour le end-game mais pas que :

- Nouvelles compétences et costumes à débloquer.
- Mode photo.
- De nouvelles musiques !
- Compatibilité FSR4 sur PC.
- Un peu d'optimisation bonus.

publié le 12/12/2025 à 04:53 par Gamekyo
commentaires (10)
adamjensen publié le 12/12/2025 à 05:01
Cool, mais je vais quand même attendre l'extention pour revenir dessus.
Je l'ai déjà fini deux fois.
link49 publié le 12/12/2025 à 05:09
Parfait.
aggrekuma publié le 12/12/2025 à 06:13
J'attends une nouvelle édition physique du jeu pour enfin y jouer, vu le succès du jeu, je pense qu'on aura une édition GOTY
wazaaabi publié le 12/12/2025 à 06:35
Va falloir que je teste un jour
jenicris publié le 12/12/2025 à 06:54
Normal. Le reste était au mieux bon.
pimoody publié le 12/12/2025 à 08:32
J’attends la version Switch 2
magneto860 publié le 12/12/2025 à 08:43
Il y aura une extension ??
jobiwan publié le 12/12/2025 à 09:22
Nous avons donc un GOTY sur un titre incomplet et qui manque d'optimisations si l'on se fie à ce patch qui a du être lancé depuis plusieurs semaines.
La bonne blague !!!
Félicitations tout de même à l'équipe.
shinz0 publié le 12/12/2025 à 10:43
magneto860 oui pour remercier les fans
magneto860 publié le 12/12/2025 à 11:03
La Thank you update j'ai vu, elle est en cours de déploiement, mais une extension en plus (à attendre), je n'ai pas trouvé d'infos...
