Nommé GOTY 2025, Clair Obscur : Expedition 33 offre à son audience une MAJ surprise

Détenteur de la statuette du GOTY 2025, Sandfall Interactive qui était au courant de sa victoire (on sait comment ça fonctionne) a publié aussitôt la MAJ « Merci » deavec tout de même une toute nouvelle zone féerique mais recelant de défis neufs pour le end-game mais pas que :- Nouvelles compétences et costumes à débloquer.- Mode photo.- De nouvelles musiques !- Compatibilité FSR4 sur PC.- Un peu d'optimisation bonus.