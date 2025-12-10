Le mythique R-Type III va avoir son remake moche

Episode incroyablement culte de la lointaine ère 16-bits,va avoir droit à son remake 3D dans le même genre que les deux premiers et comme ceux-là, il faudra se contenter d'un rendu très scolaire à une époque où des indés sont capables de faire plus alléchant. Au moins, ce sera « fidèle » jusqu'au bout des ongles, preuve avec la possibilité de switch instantanément avec la 2D d'époque.Prévu pour mai 2026 (PC, PS5, XBS, Switch 1/2), cette refonte proposera quelques options de confort et de la coop. Si le prix n'est pas encore connu, on sait déjà que les amateurs de physique pourront se procurer une édition spéciale (59,99€) avec OST et artbook, et même un collector (199,99€) avec une statuette reproduisant le duel mythique avec la grosse bestiole.