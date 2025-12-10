recherche
Le mythique R-Type III va avoir son remake moche
Episode incroyablement culte de la lointaine ère 16-bits, R-Type III va avoir droit à son remake 3D dans le même genre que les deux premiers et comme ceux-là, il faudra se contenter d'un rendu très scolaire à une époque où des indés sont capables de faire plus alléchant. Au moins, ce sera « fidèle » jusqu'au bout des ongles, preuve avec la possibilité de switch instantanément avec la 2D d'époque.

Prévu pour mai 2026 (PC, PS5, XBS, Switch 1/2), cette refonte proposera quelques options de confort et de la coop. Si le prix n'est pas encore connu, on sait déjà que les amateurs de physique pourront se procurer une édition spéciale (59,99€) avec OST et artbook, et même un collector (199,99€) avec une statuette reproduisant le duel mythique avec la grosse bestiole.

publié le 10/12/2025 à 16:56 par Gamekyo
jobiwan publié le 10/12/2025 à 17:26
Moche ? Non !!! Particulier, oui ! Pourquoi ? HD + textures qui tendent à être photoréaliste !
stardustx publié le 10/12/2025 à 17:26
Je trouve que c'était plutôt Super R-Type (adaptation console de R-Type II) que tout le monde avait, c'était un jeu du line up de la SNES et un des premiers à être soldé pour pas cher en grandes surfaces, je l'avais d'ailleurs acheté pour cette raison.
hatefield publié le 10/12/2025 à 17:35
Non ça va.
kidicarus publié le 10/12/2025 à 17:52
De mémoire c'est bien celui de la snes ?
Un jeu qui m'avait bien plus mais assez difficile de mémoire.

Moi, je voudrais aussi un portage de rtype Léo.
metroidvania publié le 10/12/2025 à 18:24
kidicarus oui cest la version sfc .

Cest cool tous ces remakes ces temps et reprise de vieilles licences comme ninja gaiden 2d shadow Warrior ou shinobi. J'aurai tellement adoré un remake de moonwalker, Alisia dragoon ou shadow dancer, link to the past, castlevania 4
jaysennnin publié le 10/12/2025 à 18:26
je dois encore avoir la version x360 dans un coin
