Alors qu'on attend des nouvelles du 1, Disney aurait des plans pour un Star Wars KOTOR 2 Remake

On le disait plus tôt dans la journée avec l'affaire Netflix : les affaires judiciaires sont souvent l'occasion de récupérer des informations inattendues. Et c'est cette fois Stephen Totilo (GameFile) qui vient de tirer un gros morceau en s'attardant sur le cas deIl faut pour cela rappeler la longue histoire (mais on va résumer vite). Il y a fort longtemps, Obsidian sortait, épisode apprécié mais jugé un peu rushé vers la fin, jusqu'à ce que certains ninjas du code découvrent dans les tréfonds des fichiers plusieurs assets et lignes de dialogues non utilisés et correspondant à un final bien plus copieux. De quoi motiver la communauté qui a créé le mod PC d'une nouvelle fin jouable sous le nom de « The Sith Lord Restored Content Modification ».Bim, petit bond dans le temps avec l'annonce en 2022 d'une version Switch dedont vous pouvez retrouver la bande-annonce ci-dessous et surtout la grosse mention surprise à la fin : le fameux mod du contenu restauré sera officiellement inclus plus tard sous forme d'un DLC. Malheureusement, le « plus tard » s'est transformé en « jamais » et Aspyr a fait son mea culpa en offrant aux acheteurs des codes de la version PC (pour récupérer le mod) ou d'autres jeux Star Wars sur Switch.L'affaire aurait pu en rester là mais aux USA, on ne plaisante pas avec la publicité mensongère et quelques malins ont donc attaqué judiciairement Aspyr pour cette fausse promesse. Et voilà que GameFile a pu récupérer des documents secrets de l'affaire, révélant surtout que cette annulation fut décidée par Disney à cause d'un trop gros bordel sur les ayant-droits (entre Obsidian, Aspyr, Disney, les moddeurs…) mais aussi « autre chose ».Et c'est là qu'on arrive à ce qui nous intéresse : sauf changement de plan en cours de temps (les documents remontent à mars dernier), Disney aurait sur la table des plans pour un véritable remake deincluant le fameux contenu refait à neuf. Ah. Et en passant, le remake deattendu depuis des plombes serait désormais entre les mains de Mad Head Games, les mêmes qui sont en train de nous préparer la curiosité(également pour le compte de Saber Interactive).