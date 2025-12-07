Après 5 ans de reports, Replaced a enfin sa date de sortie (et une nouvelle bande-annonce)
Contrairement à The Last Night sur lequel on ne préfère plus trop miser, Replaced va lui enfin boucler son développement avec pour la première fois une date de sortie bien fixe : le 12 mars 2026 (PC, Xbox, Game Pass) après tout de même 5 ans de retard.
Et après autant de temps, si vous n'avez pas suivi, Replaced se veut être un jeu d'aventure un peu façon Flashback, situé dans les années 80 d'une réalité évidemment alternative, où nous incarnerons une IA directement placée dans le corps d'un être bien humain.
Très petite équipe qui a du mettre le développement à l'arrêt à cause de la guerre en Ukraine pour déménager avec ses effectifs.