recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Après 5 ans de reports, Replaced a enfin sa date de sortie (et une nouvelle bande-annonce)
Contrairement à The Last Night sur lequel on ne préfère plus trop miser, Replaced va lui enfin boucler son développement avec pour la première fois une date de sortie bien fixe : le 12 mars 2026 (PC, Xbox, Game Pass) après tout de même 5 ans de retard.

Et après autant de temps, si vous n'avez pas suivi, Replaced se veut être un jeu d'aventure un peu façon Flashback, situé dans les années 80 d'une réalité évidemment alternative, où nous incarnerons une IA directement placée dans le corps d'un être bien humain.

8
Qui a aimé ?
link49, adamjensen, plistter, nicolasgourry, pcverso, spartan1985, tripy73, kurosagi
publié le 07/12/2025 à 10:16 par Gamekyo
commentaires (7)
negan publié le 07/12/2025 à 10:46
La grosse vibes Deadlight
zboubi480 publié le 07/12/2025 à 10:50
Les animations sont hallucinantes....et les effets de lumière
ichachi publié le 07/12/2025 à 11:30
5 ans pour un A ? Y'a qu'une personne qui bosse dessus ? Surtout que ça à l'air convenu, ça ne valait peut-être pas le coup de s'acharner.
vyse publié le 07/12/2025 à 11:40
ichachi ce qu'il faut pas entendre.. c'est exactement la même configuration qui nous a permi d'avoir le chef d'oeuvre hollow knight
shanks publié le 07/12/2025 à 11:50
ichachi
Très petite équipe qui a du mettre le développement à l'arrêt à cause de la guerre en Ukraine pour déménager avec ses effectifs.
pcverso publié le 07/12/2025 à 12:01
Day one pour moi .
mrvince publié le 07/12/2025 à 12:35
C'est totalement fou visuellement. Le gameplay a voir mais rien que pour l'ambiance je pense que je vais le prendre.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Replaced
1
Ils aiment
Nom : Replaced
Support : PC
Editeur : Coatsink
Développeur : Sad Cat Studios
Genre : Aventure
Autres versions : Xbox One - Xbox Series X
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo