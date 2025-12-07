Après 5 ans de reports, Replaced a enfin sa date de sortie (et une nouvelle bande-annonce)

Contrairement àsur lequel on ne préfère plus trop miser,va lui enfin boucler son développement avec pour la première fois une date de sortie bien fixe : le 12 mars 2026 (PC, Xbox, Game Pass) après tout de même 5 ans de retard.Et après autant de temps, si vous n'avez pas suivi,se veut être un jeu d'aventure un peu façon, situé dans les années 80 d'une réalité évidemment alternative, où nous incarnerons une IA directement placée dans le corps d'un être bien humain.