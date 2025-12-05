L'ancien boss d'Avalanche (Just Cause) dévoile sa nouvelle licence, et ça sort très bientôt
Fondateur d'Avalanche Studios qu'il a quitté il y a de nombreuses années, Christofer Sundberg n'a pas depuis manqué de faire de multiples déclarations dont récemment l'impossibilité selon lui de voir un jour le retour de Just Cause tant son ancien foyer est aujourd'hui dépouillé des créatifs à l'origine de la licence.
Mais Sundberg, depuis 2020, il a surtout son propre studio (Liquid Swords) qui dévoile enfin son premier projet quasiment finalisé : Samson, un jeu d'action bien brutal bien à l'ancienne façon époque PS360 avec un monde ouvert sans abus pour permettre un trafic bien dense et un rendu sympa au regard du budget forcément limité. D'ailleurs, l'objectif premier est de marquer le coup pour faire connaître le studio car il ne faudra pas s'attendre à une ambition démesurée côté contenu au regard du prix : c'est prévu début 2026 (uniquement sur PC dans un premier temps) pour seulement 24,99€.
Le jeu se voudra ultra rapide et nerveux de par son contexte, celui où le joueur (incarnant Samson McCray) doit lutter à chaque instant pour se débarrasser d'une dette qui ne fait qu'augmenter d'heure en heure, effectuant un nombre limité de missions chaque jour (via des points, justement limités) pour progresser au plus vite à mesure que la menace se fait grandissante, même dans la façon dont les habitants pourront vous traiter en fonction de vos choix.
Merci Netease, comme dans nombre d'autres de leurs studios qui ont soit fermé, soit ou ils ont coupé les fonds.
Heureusement le jeu va tout de même sortir, et le studio existe toujours, mais dommage tout de même
A noter que les versions consoles devaient sortir en simultané.
Les coupes de février 2025 n'ont rien arrangé.
jenicris Honnêtement, on se plaint beaucoup d'EA, Activision ou Ubisoft mais franchement, la manière dont certains éditeurs du côté de la Chine/Corée du Sud gèrent les projets....
Netease c'est tout l'inverse avec leur nouvelle direction, résultat beaucoup de studios ont vu leur budget fondre et on du revoir leur ambition a la baisse, ou carrément fermer leur studio. Surtout les studios occidentaux. Nombre d'entre eux avait a leur tête de grands noms.
Ils veulent privilégier les studios nationaux.
Pour les studios au japon, ils ne donnent plus de fond, n'auront plus aucun marketing...mais les jeux ne sont pas annulé, ils doivent juste se débrouiller a finir le jeu le plus rapidement possible, ils ne leur accorderont aucun délais supplémentaire. C'est le cas notamment du nouveau jeu de Nagoshi (ancien de Sega) et Kobayashi (ancien de Capcom). Ce dernier devrait montré son jeu au TGA.
Ils ont cependant fermé Ouka Studios, qui avait dev Vision of Mana.