L'ancien boss d'Avalanche (Just Cause) dévoile sa nouvelle licence, et ça sort très bientôt

Fondateur d'Avalanche Studios qu'il a quitté il y a de nombreuses années, Christofer Sundberg n'a pas depuis manqué de faire de multiples déclarations dont récemment l'impossibilité selon lui de voir un jour le retour detant son ancien foyer est aujourd'hui dépouillé des créatifs à l'origine de la licence.Mais Sundberg, depuis 2020, il a surtout son propre studio (Liquid Swords) qui dévoile enfin son premier projet quasiment finalisé :, un jeu d'action bien brutal bien à l'ancienne façon époque PS360 avec un monde ouvert sans abus pour permettre un trafic bien dense et un rendu sympa au regard du budget forcément limité. D'ailleurs, l'objectif premier est de marquer le coup pour faire connaître le studio car il ne faudra pas s'attendre à une ambition démesurée côté contenu au regard du prix : c'est prévu début 2026 (uniquement sur PC dans un premier temps) pour seulement 24,99€.Le jeu se voudra ultra rapide et nerveux de par son contexte, celui où le joueur (incarnant Samson McCray) doit lutter à chaque instant pour se débarrasser d'une dette qui ne fait qu'augmenter d'heure en heure, effectuant un nombre limité de missions chaque jour (via des points, justement limités) pour progresser au plus vite à mesure que la menace se fait grandissante, même dans la façon dont les habitants pourront vous traiter en fonction de vos choix.