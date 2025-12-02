Paramount Pictures a déjà signé pour un cinquième film Sonic, avec une date

Pas de temps à perdre pour Paramount Pictures qui officialise déjà un cinquième filmalors que le quatrième doit seulement arriver le 19 mars 2027 dans les salles. Nuance néanmoins : on semble partir vers un spin-off situé « dans le même univers », d'où la relative proximité avec le 4 (le communiqué annonce une sortie pour le 22 décembre 2028).Rien de surprenant pour l'entreprise (et SEGA) à continuer de s'appuyer sur ce qui est actuellement dans le top 3 des adaptations les plus lucratives (aprèset) : chaque film a fait mieux que le précédent, avec près de 500 millions de dollars pour le troisième, portant la trilogie à plus d'un milliards de dollars au box office.