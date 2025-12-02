recherche
News / Blogs
Paramount Pictures a déjà signé pour un cinquième film Sonic, avec une date
Pas de temps à perdre pour Paramount Pictures qui officialise déjà un cinquième film Sonic alors que le quatrième doit seulement arriver le 19 mars 2027 dans les salles. Nuance néanmoins : on semble partir vers un spin-off situé « dans le même univers », d'où la relative proximité avec le 4 (le communiqué annonce une sortie pour le 22 décembre 2028).

Rien de surprenant pour l'entreprise (et SEGA) à continuer de s'appuyer sur ce qui est actuellement dans le top 3 des adaptations les plus lucratives (après Super Mario et Minecraft) : chaque film a fait mieux que le précédent, avec près de 500 millions de dollars pour le troisième, portant la trilogie à plus d'un milliards de dollars au box office.

2
Qui a aimé ?
link49, sphinx
publié le 02/12/2025 à 07:18 par Gamekyo
commentaires (3)
bladagun publié le 02/12/2025 à 07:38
Et zootopia 2 a fait le milliard en moins d'une semaine
choroq publié le 02/12/2025 à 07:51
Comme quoi, suffisait de bien changer le look horrible du premier. J'ai vu les deux premier, sympathique, mais c'est pas top, mais éviter de nous faire du marvel, des suites sans fin, et vide de fond.
kikoo31 publié le 02/12/2025 à 12:35
Les furry font vendre
CQFD
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Sonic Frontiers
4
Ils aiment
Nom : Sonic Frontiers
Support : PC
Editeur : Sega
Développeur : Sonic Team
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo