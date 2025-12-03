Encore des licenciements chez Eidos Montréal, limite désormais un studio Xbox Encore des licenciements chez Eidos Montréal, limite désormais un studio Xbox

Le rachat par Embracer de Eidos Montréal et Crystal Dynamics continuent d'être de l'ordre de la catastrophe. Alors que Crystal a enchaîné les licenciements, en partie lié à la perte du contrat de Perfect Dark (de toute façon enterré), Eidos Montréal est dans la même mouise et vient de se débarrasser d'une nouvelle vague d'employés selon l'un des concernés évoquant l'affaire sur LinkedIn.



« Au moins une douzaine de personnes » sont touchées, s'ajoutant aux quelques 75 départs du début d'année, et selon Insider Gaming, Eidos Montréal n'incarne désormais plus qu'un studio de soutien à Xbox pour le suivi de Grounded 2 (avec Obsidian) et le développement de Fable (avec Playground). Un autre projet interne serait dans les cartons depuis 2019, supposé être un Deus Ex, mais le studio n'a aucun financement ni les effectifs pour le faire avancer.