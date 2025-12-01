God of War (Amazon Prime) : Fred Toye en renfort sur la réalisation, avec 2 saisons déjà signées God of War (Amazon Prime) : Fred Toye en renfort sur la réalisation, avec 2 saisons déjà signées

L'adaptation de God of War en série TV prend doucement forme avec un nouveau recrutement de poids : Frederick E.O Toye (ou Fred Toye pour les intimes), réalisateur bien connu du milieu, déjà primé aux Emmy Awards et ayant bossé sur plusieurs épisodes de grosses séries comme The Boys, Shogun ou encore Fallout. Il réalisera au moins les deux premiers épisodes de cette adaptation signée Amazon MGM Studios (pour Prime donc) et Sony Pictures.



Autre information selon Deadline : alors que le casting a débuté et que les plans de tournage se mettent en place à Vancouver, apprenons que Amazon a d'ores et déjà signé pour 2 saisons minimum, ce qui est assez courant tant les frais de production auront bien besoin de deux saisons pour être un minimum amortis.