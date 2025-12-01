recherche
News / Blogs
God of War (Amazon Prime) : Fred Toye en renfort sur la réalisation, avec 2 saisons déjà signées
L'adaptation de God of War en série TV prend doucement forme avec un nouveau recrutement de poids : Frederick E.O Toye (ou Fred Toye pour les intimes), réalisateur bien connu du milieu, déjà primé aux Emmy Awards et ayant bossé sur plusieurs épisodes de grosses séries comme The Boys, Shogun ou encore Fallout. Il réalisera au moins les deux premiers épisodes de cette adaptation signée Amazon MGM Studios (pour Prime donc) et Sony Pictures.

Autre information selon Deadline : alors que le casting a débuté et que les plans de tournage se mettent en place à Vancouver, apprenons que Amazon a d'ores et déjà signé pour 2 saisons minimum, ce qui est assez courant tant les frais de production auront bien besoin de deux saisons pour être un minimum amortis.
0
Qui a aimé ?
publié le 01/12/2025 à 21:01 par Gamekyo
commentaires (5)
maxx publié le 01/12/2025 à 21:56
Bon ce sont des bonnes news. Le gars a un bon CV. On verra bien. Puis le coup des deux saisons même si c'est régulier ça reste quand même cool. Ce qui m'énerve aujourd'hui c'est la tendance a couper une série dès sa saison 1 parce qu'elle n'a pas eu le succès escompté ou qu'elle n'a pas fait un buzz suffisant. On se retrouve avec des projets qui sont pas pensé sur la durée donc des saisons 1 écrites parfois n'importe comme car ça prend pas le temps de poser un cadre. Ou tout simplement des séries qui n'ont pas la chance de se dévoiler pu de s'améliorer au fil des saisons.
adamjensen publié le 01/12/2025 à 22:06
Plutôt bon signe au vu des séries citées. Ca donne envie.
Ça m'étonnerait, mais ce serait bien s'ils prenaient Christopher Judge pour le rôle de Kratos, vu que c'est lui qui le double en VO, et son âge correspond plus ou moins au vieux Kratos.
Et comme Kratos était basané à l'origine, ça collerait parfaitement.
Et puis Teal'c de StarGate SG-1, ca a pas de prix.
Après il faut aussi voir quel Saga ils vont adopter en premier...
vyse publié le 01/12/2025 à 22:17
adamjensen ils ont confirmé que ce serait la partie nordique
adamjensen publié le 01/12/2025 à 22:27
vyse
Ah, ben ca collerais encore plus alors.
coopper publié le 01/12/2025 à 23:03
Mouais autant le nom de Moore me donnait envie mais là le réal on va être dans la plate illustration.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
God of War
4
Ils aiment
Nom : God of War
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : N.C
Genre : action
Autres versions : PlayStation 4
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo