Charts Japon : Kirby brille sur ses propres terres, pendant que la PS5 profite (un peu) de sa nouvelle offre

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 17 au 23 novembre 2025, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Et s'il y a bien un territoire que lequel Masahiro Sakurai pouvait compter pour vendre du, c'est bien sur les terres natales qui lui rend bien : avec quasiment 200.000 unités écoulées d'entrée de jeu, hormis dématérialisé comme d'habitude, ce nouveau spin-off de la boule rose est tout simplement le troisième meilleur départ de la Switch 2 aprèsetqui d'ailleurs dépasse les 2 millions en boîte, pendant que ce type de classement continue de nous interroger (encore une fois oui) sur l'absence de version Switch 2 de, à se demander d'où vient le problème d'un tel manque.Sur le hardware, c'est évidemment la dernière de Nintendo qui profite le mieux des achats pré-noël, et on notifiera également le boost appréciable de la PS5 grâce au combo Black Friday + nouveau modèle de PS5 Digital à moins cher. Ce dernier représente d'ailleurs le trois-quart des ventes PS5 de la semaine.