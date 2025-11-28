Charts Japon : Kirby brille sur ses propres terres, pendant que la PS5 profite (un peu) de sa nouvelle offre

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 17 au 23 novembre 2025, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.
Et s'il y a bien un territoire que lequel Masahiro Sakurai pouvait compter pour vendre du Kirby Air Riders
, c'est bien sur les terres natales qui lui rend bien : avec quasiment 200.000 unités écoulées d'entrée de jeu, hormis dématérialisé comme d'habitude, ce nouveau spin-off de la boule rose est tout simplement le troisième meilleur départ de la Switch 2 après Légendes Pokémon Z-A
et Mario Kart World
.
Légendes Pokémon Z-A
qui d'ailleurs dépasse les 2 millions en boîte, pendant que ce type de classement continue de nous interroger (encore une fois oui) sur l'absence de version Switch 2 de Minecraft
, à se demander d'où vient le problème d'un tel manque.
Sur le hardware, c'est évidemment la dernière de Nintendo qui profite le mieux des achats pré-noël, et on notifiera également le boost appréciable de la PS5 grâce au combo Black Friday + nouveau modèle de PS5 Digital à moins cher. Ce dernier représente d'ailleurs le trois-quart des ventes PS5 de la semaine.
Ce sera corrigé dès la prochaine fois.
Hâte de lire ton test shanks pour voir ce que t'en pense (les qualités et défauts du jeu)
Il arrive mais, spoil, c'est pas moi qui va te convaincre.