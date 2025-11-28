recherche
News / Blogs
Charts Japon : Kirby brille sur ses propres terres, pendant que la PS5 profite (un peu) de sa nouvelle offre
Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 17 au 23 novembre 2025, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

Et s'il y a bien un territoire que lequel Masahiro Sakurai pouvait compter pour vendre du Kirby Air Riders, c'est bien sur les terres natales qui lui rend bien : avec quasiment 200.000 unités écoulées d'entrée de jeu, hormis dématérialisé comme d'habitude, ce nouveau spin-off de la boule rose est tout simplement le troisième meilleur départ de la Switch 2 après Légendes Pokémon Z-A et Mario Kart World.

Légendes Pokémon Z-A qui d'ailleurs dépasse les 2 millions en boîte, pendant que ce type de classement continue de nous interroger (encore une fois oui) sur l'absence de version Switch 2 de Minecraft, à se demander d'où vient le problème d'un tel manque.

Sur le hardware, c'est évidemment la dernière de Nintendo qui profite le mieux des achats pré-noël, et on notifiera également le boost appréciable de la PS5 grâce au combo Black Friday + nouveau modèle de PS5 Digital à moins cher. Ce dernier représente d'ailleurs le trois-quart des ventes PS5 de la semaine.



2
Qui a aimé ?
ouken, link49
publié le 28/11/2025 à 08:09 par Gamekyo
commentaires (6)
cyr publié le 28/11/2025 à 09:07
Le top 10 software.....switch/switch2......
shanks publié le 28/11/2025 à 09:21
Désolé pour le léger flou des tableaux, j'ai eu un bug technique et m'en suis rendu compte trop tard.

Ce sera corrigé dès la prochaine fois.
axlenz publié le 28/11/2025 à 09:29
Je vois souvent des clips du jeu sur Twitter, ça a l'air plaisant à jouer de fou et surtout bien wtf comme j'aime et les gens ont l'air d'apprécier bizarre qu'ici personne n'en parle. ça donne tellement bien plus envie que Mario Kart World

Hâte de lire ton test shanks pour voir ce que t'en pense (les qualités et défauts du jeu)
link49 publié le 28/11/2025 à 09:35
Je m'attendais plus à 50 000 pour la ps5.
shanks publié le 28/11/2025 à 09:38
axlenz
Il arrive mais, spoil, c'est pas moi qui va te convaincre.
rocan publié le 28/11/2025 à 09:40
shanks Axlenz J'ai l'impression que le jeu est très clivant en fait, ou bien on accroche direct, ou on déteste.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Charts
43
Ils aiment
Nom : Charts
Copyright © Gamekyo