Un premier acteur pour Assassin's Creed (Netflix)

L'officialisation d'une série TV(pour FX) est aussi l'occasion pour Ubisoft de rappeler qu'il en sera de même avec(pour Netflix) avec un premier acteur central annoncé : Toby Wallace, récemment vu dans. La production ne précise pas si le mec sera ou non l'assassin du premier arc et de toute façon, même si l'on sait officiellement que le tournage débutera l'année prochaine en Italie, ne fantasmez pas sur Ezio : il est dit officiellement que la série suivra de nouveaux personnages (et ce ne sera peut-être même pas la même période que AC2).L'adaptation sera assurée par Roberto Patino () et David Wiener ().